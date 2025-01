León – španělský klenot

V zimě je to s výlety za poznáním trochu horší, tak jsem se rozhodla, že se budu vracet do dávnější minulosti a vzpomínat na svou skoro dvouměsíční cestu po Španělsku. Mé vzpomínky patří hlavně zajímavým městům plným historie.

Hrad Boskovice

Chtělo by se říct něco jako - pokud máte rádi pořádné procházky do kopce, tak navštivte hrad Boskovice. Ne, že by to byl nejhorší terén jaký jsem kdy vyšlapala, ale do kopce to rozhodně je a trochu si procvičíte svaly i srdíčko.