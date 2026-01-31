Žijeme v zajetí falešných představ.
Postupem času byla vytvořena jakási věrouka, nazvaná sympaticky znějícím názvem liberalismus, spojující globalizaci s lidem sympatickými pojmy jako je volný pohyb kapitálu spolu s volným pohybem zboží vedoucím k všeobecnému blahobytu. Jiné ekonomické modely jsou pojímány jako kacířské, neefektivní a veskrze škodlivé.
Málo kdo si uvědomuje skutečnost, že základem technického a ekonomického rozkvětu celé Evropy je merkantilismus a ne naivní představy liberálně orientovaných kruhů.
Merkantilismus je bývalá státní forma korektivních zásahů do hospodářství země s cílem pozvednout vlastní výrobu a tím i životní úroveň místního obyvatelstva. Spravedlivější rozdělení vytvořeného bohatství se dělo daňovým systémem, který zatěžoval majetné vrstvi více jak příjmově slabé. Čili bohatí ať platí. Cílem byla tvorba nových pracovních příležitostí a tím růst životní úrovně spolu s vyrovnanou zahraniční obchodní bilancí. Francouzský merkantilismus je všeobecně spojován se jménem ministra krále Ludvíka XIV. Jean-Baptiste Colbertem, Marquis de Seignelay .
Ještě dávno před Colbertem se snažili Jindřich IV, kardinálové Richelieu a Mazarin přesídlit perspektivní průmyslová odvětví ze zahraničí do Francie. Tehdejší vlády se snažily formou obchodních dohod regulovat zahraniční obchod ve snaze podporovat vlastní průmysl. Již Jindřich IV zakázal dovoz tkanin spolu s vývozem surovin s cílem podpořit vznik a dále podporovat místní průmysl. Již tehdy bylo cílem zvýšit zaměstnanost a takto potlačit zahálčivý život toulavého obyvatelstva. Byl činěn nábor zahraničních specialistů za účelem zakládání nových manufaktur a pozvednutí kvality domácí výroby. Takže již tehdy se vlády aktivně staraly o hospodářský a sociální rozkvět státu.
Již 1598 měl Barthemy de Lassemas prohlásit, že daň, kterou platí Francie do zahraničí tím že nakupuje odtamtud průmyslové produkty, jsou tyto dovozy pro Francii nebezpečnějšími, než vpád cizích armád na francouzské území.
Od poloviny 16-tého století měla francouzská koruna právo ukládat přímé daně, dále pak přešlo obchodní a průmyslové právo výhradně na francouzskou královskou vládu. Spolu se sjednocením mincovního práva byla dovršena centralizace hospodářství Francouzského státu.
Z uvedeného vyplývá, že Colbert nebyl sám. Navázal pouze na své předchůdce. Jeho snahou bylo pomocí státních regulativů organizovat domácí průmysl a tím zvyšovat národní bohatství a spolu tím životní úroveň obyvatelstva, čili pokračovat v hospodářské politice svých předchůdců. Dík jeho schopnostem spojené s vysokou cílevědomostí pokračoval v ještě větším měřítku v této politice . Jeho snahou bylo spojit jak celospolečenské, tak i parciální zájmy jednotlivců.
Vedle zakládání nových manufaktur zavedl normy jak technologické, tak i kvalitativní. Povolal řadu státních inspektorů, kteří měli za úkol přísně kontrolovat jejich dodržování. Tito inspektoři měli rovněž za úkol podávat zprávy o stavu a problémech francouzských manufaktur. Takže žádné průmyslové a obchodní lobby jak to známe dnes. Na jeho popud byl vytvořen poradní orgán krále, který zasedal každých 14 dní pod jeho vedením. Král přislíbil roční investici v objemu 1 mil Livrů na podporu a zakládání nových manufaktur. Dnes by se dalo říci spojení soukromého a státního kapitálu v zájmu státu a společnosti. Colbert rovněž pokračoval v náboru zahraničních specialistů. Aby finančně motivoval místní podnikatele, omezoval dovozy finální výroby spolu se zákazem vývozu surovin. Tím dosahoval vyšší poptávku a ceny vnitrostátní výroby. Vzniklý nadbytek surovin na domácím trhu vedl naopak ke snížení nabízených cen. Čili státem řízené, regulované hospodářství formou celní politiky. (Pan Trump nechá pozdravovat.)Je zajímavé, že nikdy nevyslovil absolutní zákaz dovozu. Dle jeho názoru byly dovozy v omezeném rozsahu nutné, neboť tím se dosahoval efekt srovnání kvalit s domácí produkci.
Závěr
Colbertova celní politika byla takto cíleným nástrojem řízení a rozvoje vlastního průmyslu. Byl toho názoru, že ve stavu vzniku a rozvoje průmyslu potřebuje tento státní podporu ve formě celních tarifů do situace, až tento dosáhne vlastní konkurenceschopnosti.
Čili žádná honba za zlatem a bohatstvím, jak se nám snaží Wikipedia a ostatní „osvětové“ prameny namluvit, ale cílená státní hospodářská politika ve prospěch vlastní země a jejího obyvatelstva. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že dokázal myslet a jednat v širokém měřítku vlastní státní a zahraniční hospodářské politiky. Naproti tomu si liberalisté stále myslí, že ti, kteří považují řídící zásahy státu do hospodářství jako nutné opatření jsou zakuklení komunisté, socialisté , prosazující v hospodářství toxický kolektivismus. Zatím co merkantilisté po generace cíleně budovali průmyslové hospodářství, liberálové se svou programovou nedbalostí se starají v rámci globalizace o deindustrializaci Evropy. Prakticky veškerý spotřební průmysl se všemi odvětvími se odstěhoval z Evropy pryč.
O´ Bože, jak hluboko jsme klesli.
Jako pramen byla použita publikace
Dr. Alexander von Brandt
Beiträge zur Geschichte der französichen Handespolitik von Colbert bis zur Gegewart
z roku 1896.
https://digitalis.ub.uni-koeln.de/portal/databases/id/digitalis/titles/id/36407.html?l=de
Přemysl Kroupa
Do Davosu letěli galští kohouti.
Vrátili se za hlasitého kdákání jako zmoklé slepice. Navěděli totž základní větu politiky.Nikdy si neber za spojence silnějšího, jak jsi sám
Přemysl Kroupa
Jak se stal Honza továrníkem.
V roce 1831 se konala v Čechách průmyslová výstava. Byli na ní zastoupeni jak zahraniční, tak i tuzemští vystavovatelé.
Přemysl Kroupa
Žijeme v mediální společnosti.
Když otevřu radio, televizi, či internetové noviny, vidím pestrý, veselý a bezstarostný svět. Na obzoru sice straší zelený démon CO2 ,potom následuje Putin ante portas,
Přemysl Kroupa
Veřejný dopis paní Kislingerové a nejen jí
S velkým zájmem jsem si přečetl Váš článek, který jste uveřejnila pod názvemStát nemá žádné, naprosto vůbec jakékoliv vlastní peníze. To, že stát nemá vlastní peníze vychází ze špatného tvrzení a to z koloběhu peněz.
Přemysl Kroupa
Co nám přinese robotizace spolu s umělou inteligencí.
V minulém článku je popisován leontievůf model národního hospodářství ve kterém je lidská pracovní síla nahrazována humanoidními roboty. Zavádění robotů do výroby vede nevyhnutelně k nárůstu nezaměstnanosti.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Na méně vytížených silnicích na Zlínsku a Vsetínsku zůstávají místy zbytky sněhu
Na některých dopravně méně vytížených silnicích na Zlínsku a na Vsetínsku, které přes zimu nejsou...
Rezervováno pro netopýry. Důl Jeroným kvůli nim v zimě návštěvy nepřijímá
Rozlehlé sály, komory a chodby s pozůstatky hornické práce s želízkem a mlátkem, křišťálově čistá...
Upovídaní vtipálci. Stát před jinými nás dřív mučilo, říkají oceňovaní mluvčí
Jeden jako dítě koktal, druhý se kvůli trémě otáčel zády. Roky se styděli mluvit před jinými. Dnes...
Liberec očekává více prvňáčků kvůli přísnějším pravidlům odkladů, míst je 1170
Liberec očekává, že kvůli změnám v pravidlech odkladů nastoupí na podzim do prvních tříd městských...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
- Počet článků 135
- Celková karma 9,66
- Průměrná čtenost 1212x
Odpovědnost za vlastnosti prodávaného zboží nese prodávající.
To platí nejen v ekonomii, ale i v politice.