Žijeme v mediální společnosti.
ale vše zahluší absolutně důležité nové nařízení naší Uršulky o plastikových závěrech na pet-lahvích, což je životně důležité. Reklama mi alespoň pětkrát denně vsugeruje, jak perfektní a vylepšené jsou dámské hygienické výrobky, které jako muž naprosto nepotřebuji. Ještě se mi doporučí, kde a na co si mám namazat pleťovou masku.Greenpeas chce po mně, abych jim v závěti odkázal veškerý majetek s tím, že budu mít po smrti na rozdíl od církve svaté ráj ne na nebesích, ale již na zemi. Ve zprávách mi ukážou gigantickou nákladní loď plnou kontejnerů naplněných zbožím pod značkou evropská kvalita made in PRC za cenu, kterou nemůže žádný evropský výrobce dodržet. Ve večerní diskuzi mi pan profesor a poradce vlády vysvětlí, že jakákoliv alternativa k liberální ekonomii neexistuje. Státní akcie jsou vysoce toxické, volný pohyb kapitálu je pro všeobecné blaho naprosto nutný a konkurence oživuje kšeft. Nezaměstnaní jsou flákači, kteří nechtějí pracovat a žijí na úkor celé společnosti. Ty je nutno nahnat do práce atˇ se jim to líbí nebo ne. Kdyby dnešní důchodci šetřili v mládí alespoň 50% z minimální mzdy do investičních fondů, měli by nyní dům na Bahamach a nemuseli se prát s migranty o jídlo ve výdejně potravin pro chudé. Za to, že pan podnikatel zavře kšeft, protože nic nevynáší může sát, protože se nestará o optimální podmínky podnikání. Od toho tu také vlastně je. Chudoba neexistuje, je to jenom komunistická propaganda a vůbec , za všechno může socialismus. Večer se mi naservíruje pořad o transvestitech, což prý je velmi moderní. Pak následuje americký film na úrovni slabé demence. Takže svět, který s reálným rozumem nemá nic společného. Se slovy blahoslaveni jsou duchem slabí otvírám knihu
ttps://search.ub.uni-koeln.de/scans/digitalis/1189/1189.pdf pod názvem Nové programy politických stran v Německu, sestavené dr. Felixem Salomonem, vydané roku 1919. Prakticky všechny strany slibují to samé: Odstraníme nedostatek bytů a zamezíme růst nájmů.Omezíme růst cen spotřebního zboží, omezíme chudobu, omezíme vliv církve svaté, zestátníme školství. Zlepšíme sociální zabezpečení. Zlepšíme péči o válečné invalidy,což začíná být opět vysoce aktuální. Pouze Sociální demokraté chtěli všechno zestátnit- program z r. 1891, program kdysi jedné z nejsilnějších politických stran, která se dnes odklonila od svého původního programu, dneska politická troska. Uplynulo 135 let, a liberální ekonomika nesplnila absolutně nic. Sociální úroveň liberální Evropy trčí již 135 let na stejné úrovni.
Tehdy alespoň rostl průmysl, dnes se tento stěhuje z Evropy do Číny a do zemí s nízkou cenou pracovní síly. Prakticky každá země EU má katastrofální deficit státního rozpočtu, což je základním znakem mizerné hospodářské prosperity liberální ekonomiky, které se stále držíme zuby nehty bez ohledu na skutečnost.
Přemysl Kroupa
Veřejný dopis paní Kislingerové a nejen jí
S velkým zájmem jsem si přečetl Váš článek, který jste uveřejnila pod názvemStát nemá žádné, naprosto vůbec jakékoliv vlastní peníze. To, že stát nemá vlastní peníze vychází ze špatného tvrzení a to z koloběhu peněz.
Přemysl Kroupa
Co nám přinese robotizace spolu s umělou inteligencí.
V minulém článku je popisován leontievůf model národního hospodářství ve kterém je lidská pracovní síla nahrazována humanoidními roboty. Zavádění robotů do výroby vede nevyhnutelně k nárůstu nezaměstnanosti.
Přemysl Kroupa
Světem se šíří přízrak.
Nejde o vzteklého revolucionáře, kterého vymyslel Marx. Je to skutečná bytost, stvořená lidskou rukou. Je to humanoid z plastu, s ocelovými klouby, vybavený umělou umělou inteligencí.
Přemysl Kroupa
KDO JE KDO?
Sedím na chalupě, ve zděné peci praská oheň a čtu Líviovy dějiny Říma, kniha sedmá. *Narazil jsem na ozbrojený konflikt Istrů s římskou okupační mocí. Zřejmě se zeměpisně jedná o Istrijský poloostrov.
Přemysl Kroupa
Napsáno do šuplíku.
Tento článek byl napsán před dvěma léty, kdy tehdy USA zahájily hospodářskou válku, jako ochranu před zničujícími importy. Doba potvrdila, co napsáno níže.
