V EU řádí byrokratický démon.

Je prostě všude. Řádí, škodí, ztěžuje lidem život, člověk se cítí bezbranný. Je tomu skutečně tak ?

Wikipedia.de definuje byrokracii pod heslem Bürokratie takto:

Byrokracie (“Vláda správy“) je státní nebo nestátní správa, která se vyznačuje jasnými hierarchiemi, rozhodováním v souladu se zákony a předpisy a plánovaným správním jednáním v rámci stanovených kompetencí.

Čili je to soustava pravidel a nařízení upravující jednání jak přirozených, tak i právnických subjektů. Čili člověk naráží na skutečnosti, upravující jeho jednání a rozhodování. Zde je nutno zohlednit alespoň dvě situace před kterými člověk v praxi stojí: „jak si zjednodušit život, jak obejít zákon a nařízení abych nemusel dělat to, co se po mně chce.A zde je základ, či příčina toho druhého: neznalost, lenost se s problematikou seznámit, špatné vzdělání jako příčina neschopnosti vůbec pochopit psaný text co se po mně chce.

Problémem je všeobecně špatný vzdělávací (školský) systém.

Za mých mladých let jsem musel psát slohové práce ve škole i doma na dané téma, musel jsem před třídou držet referáty na různá témata,čili zformulovat myšlenku a dát ji na papír. Nebyly počítačové hry, a sociální média jako je TIK-TOK. Facebook, X a podobně. Kdo se tam podívá, najde buď odkaz na kdo co řekl a přidá dvouřádkový komentář, nebo bezobsažné žvanění pubertálních dívek. Zvláště intelektuálně náročný je americký vyjadřovací komunikační systém pomoci sajlíků.

Všeobecné vzdělání, které se charakterizuje jako všeobecný rozhled je na všeobecné úrovni v mizerném stavu.

V praxi jsem se prakticky denně setkával s problémem, kdy sekretářka nebyla schopna zformulovat jednoduchý dopis, nebo vyplnit jednoduchý formulář. Zlá situace je u malých firem, kdy manžel je sice dobrý odborník, ale mizerný ekonom neschopný nebo nechtějící se seznamovat s technickými novinkami a průmyslovými normami. Takže i zde se projevují obtíže s pochopením složitějších textů . Administrativu dělá manželka se základním vzděláním, takže na běžnou kancelářskou praxi nestačí. Firma je takto nucena se obracet na odborné poradce včetně těch daňových.(V karvinském okrese měl socialistický daňový úřad 6 zaměstnanců včetně šéfa. Daňové přiznání si dělaly podniky samy. K tomu potřebovaly papír, tužku, kopírák „babu“(pardon, soudružku) a elektrický sčot ).

Takže ne monstrózní byrokracie, ale nedostatečné všeobecné vzdělání a obyčejná lidská lenost k sebevzdělávání.

Zde je také na vině stát, s nízkými nároky ve škole, a absolutní absencí bezplatného vzdělávání ve formě odborných a všeobecně vzdělávacích časopisů. Zde je zcela nedostatečný internet. Kdysi jako školák jsem odebíral časopis Vesmír, který stával 2,40Kč, dnes 84 Kč, rok staré články jsou v internetu možné pouze za 33 Kč/článek. Protože mi ve škole tloukli do hlavy ruštinu, kterou jsem z duše nenáviděl, čtu dnes zcela bezplatně https://nakedscience.ru/article/event_type/lektsiya , popřípadě https://hightech.plus/ . Co nerozumím, přeložím pomocí deepl.com .

Na západě jsem něco podobného, bezplatného nikde nenašel. Jak se stará stát o bezplatný přístup obyvatelstva ke vzdělání? Ono totiž ve škole zdaleka nekončí.

Stát a státní správa komunikuje s občany ve formě zákonů , nařízení a předpisů. Ruku na srdce: kdo si kdy přečetl nějaký zákon či nařízení? Kdo to nedělá, je právnický analfabet a žije nebezpečně, neboť neznalost v tomto případě neomlouvá. Problém je v tom, že běžný člověk není za současného stavu všeobecné vzdělanosti mnohdy schopen pochopit jeho obsah, dá radši úředníkovi bakšiš a stěžuje si pak na bezbřehou byrokracii. Stupeň vzdělanosti ukazuje PISA-studie z r 2022 s komentářem permanentně klesajících kompetencí v matematice, přírodních vědách a čtecích kompetencích.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/bevoelkerung-arbeit-soziales/bildung/PISA2022.html

Autor: Přemysl Kroupa | sobota 21.2.2026 10:11 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Přemysl Kroupa

  • Počet článků 138
  • Celková karma 9,30
  • Průměrná čtenost 1188x
Caveat venditor (Prodávající by měl dát pozor. )
Odpovědnost za vlastnosti prodávaného zboží nese prodávající.
To platí nejen v ekonomii, ale i v politice.

