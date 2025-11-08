Světem se šíří přízrak.
Používá se ve výrobě a službách, pracuje dvacet čtyři hodin denně, celý týden. Nepotřebuje přestávky, nestěžuje si, že potřebuje mzdu, ani přidáno na platu, a nestávkuje. O členství v odborech také nic neví. Ideální pracovník, který potřebuje jen elektřinu a mazivo. Vize budoucnosti? Ne, existuje již několik prototypů. Jeden z nich již samostatně kráčí ulicemi Pekingu. Cena není nikterak vysoká je možno si humanoida i pronajmout.
Pan Musk chce vyrábět 1000 kusů ročně. Údajně již několik kusů funguje jako prototyp u BMW.
Jak může masové nasazení humanoidů ovlivnit společnost, ukazuje zjednodušený Leontievův model :
......ST.........CH ...... EL ......SL .... CELK ...TRH..... CEL
ST 12000 8000 9000 15000 44000 61000 105000
CH 8500 5000 1 1000 13000 37500 72000 109500
EL 13000 8500 9000 16000 46500 90000 136500
SL 6000 7000 8000 7000 21000 86000 107000
CEL 39500 28500 37000 51000 149000 309000 458000 $
V tomto modelu jsou zobrazeny dodávky a současně poptávka v národním hospodářství: ST, CH, EL, SL představují strojírenství, chemii, elektrotechniku
a služby. Řádky představují dodávky, sloupce spotřebu jednotlivých odvětví. Například: ST dodává 12 000 $. V řádku ST dodává pro sebe a současně se tím jedná o vlastní potřebu (sloupec ST). Pro elektro dodává ST 9000$, což je pro elektro (EL) zároveň poptávka po strojích.
Řádek CEL je součtem průmyslových dodávek .
Sloupec (ST) představuje celkovou průmyslovou spotřebu strojírenského průmyslu CEL. Číslo 149000 $ ve sloupci CELK představuje celkovou průmyslovou
spotřebu.
Sloupec TRH představuje soukromou spotřebu. ST tedy dodává pro konečnou spotřebu 61000 $, CEL představuje celkovou produkci (CELK+TRH=CEL)
Vše, co bylo vyprodukováno (sloupec CELk), bylo také spotřebováno (458000 $).
V národním hospodářství je celkem 428 občanů, existuje plná zaměstnanost.
Protože model představuje změny v zamestnanosti, nejsou v modelu uvedeny osoby stojící mimo produktivní oblast:(Důchdci, ženy v domácnosti, děti a pod .)
Matice M1 obsahuje počet zaměstnanců v našem ekonomickém modelu.
Zaměstnanci M1:
ST....H...EL .SL..CELK
ST 30 35 25 15 105
CH 25 15 30 40 110
EL 28 32 35 20 115
SL 18 20 20 40 98
CELK 101 102 110 115 428
Strojírenský průmysl zaměstnává pro vlastní potřebu 30, pro elektrotechnický průmysl (EL) 25, což z pohledu celkové ekonomiky představuje poptávku. ST musí zaměstnávat 30+35+25+15=105 zaměstnanců , aby
zajistila celkovou produkci pro společnost.
V celém průmyslu (CELK) je zaměstnáno 101+102+110+115=428 zaměstnanců.
Předpokládejme, že všichni zaměstnanci pobírají stejnou mzdu.
Podíl mzdových nákladů na celkové ceně činí 67 % .
Celkový objem vyplacených mezd je tedy 458000*0,67=306860 $.
To je zároveň celková kupní síla, které na trhu čelí celková nabídka ve výši 309 000 $ (TRH).
Vzhledem k tomu, že průmysl zaměstnává 428 zaměstnanců, činí
mzda 306 860/428 = 717 $/zaměstnance.
Leontiefův model lze charakterizovat takto: to, co se v ekonomice vyprodukuje, se také zcela spotřebuje. Jedná se tedy o ideálně fungující ekonomiku.
Nyní se pokoušíme nahradit pracovní sílu humanoidy.
Díky humanoidům se pracovní síla uvolňuje, což způsobuje růst nezaměstnanosti.
V průmyslu se počet zaměstnanců snížil následovně.
Zbývající zaměstnanci M2
ST..CH .. EL ..SL.. CELK
ST 3 1 4 2 10
CH 4 2 3 3 12
EL 2 1 1 3 7
SL 6 4 5 4 19
CELK 15 8 13 12 48
CELK M1-CELK M2 =Celková nezaměstnanost.
ST CH EL SL CELK
CELK 96 94 102 103 380 nezaměstnaných
Počet nezaměstnaných tak vzrostl na 428-48=380.
Nezaměstnanost nyní činí 88,79 %.
Tito lidé dostávají podporu v nezaměstnanosti ve výši 11 $
Celková kupní síla nyní činí 717*48+11*380=38596 $
Poptávka klesla z 309000 na 38596 $.
Za těchto okolností došlo k celkovému hospodářskému kolapsu, který lze při masovém nasazení humanoidních robotů v celém světovém hospodářství předpokládat. Tudíž celkový, světový hospodářský kolaps se všemi sociálními a ekonomickými důsledky.
Odkaz Ruka
https://t.me/htech_plus/23270 Domaci osetrovatel
Text je možno přeložit do češtiny pomocí deepl.com.
Přemysl Kroupa
KDO JE KDO?
Sedím na chalupě, ve zděné peci praská oheň a čtu Líviovy dějiny Říma, kniha sedmá. *Narazil jsem na ozbrojený konflikt Istrů s římskou okupační mocí. Zřejmě se zeměpisně jedná o Istrijský poloostrov.
Přemysl Kroupa
Napsáno do šuplíku.
Tento článek byl napsán před dvěma léty, kdy tehdy USA zahájily hospodářskou válku, jako ochranu před zničujícími importy. Doba potvrdila, co napsáno níže.
Přemysl Kroupa
Vyslechněme obě strany.
Tato zásada je pevně zakotvena všude tam, kde lze jen v náznaku nalézt alespoň stopy základního smyslu pro spravedlnost s cílem neublížit nevinnému.
Přemysl Kroupa
Klaus- Konvičkův syndrom.
Český národ trpí nesamostatností a stupidním diktátem EU, který nebere zřetel na zájmy členských států. To se týká zejména problematiky imigrace z muslimských zemí.
Přemysl Kroupa
Pražská kavárna, sluníčkáři a spol.
Ve Spolkové Republice Německo vznikla nová politická strana pod názvem AfD. Jejím hlavním tématem je ostré odmítnutí přílivu migrantů do spolkové republiky.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku
Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou...
Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka...
Matěj Ondřej Havel se stal novým šéfem TOP 09, jeho zástupcem je Pospíšil
Přímý přenos TOP 09 zvolila jako svého nového předsedu Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta,...
Stínadla jako deskovka. Na Rychlé šípy si v kostele svaté Anny zahrály stovky lidí
Aspoň na jeden večer vstoupit do tajemného světa Jaroslava Foglara a jeho románů mohli v pátek...
Pekarová Adamová se loučila v slzách, ukázala talent i pracovitost, řekl Fiala
Přímý přenos Dojatá a se slzami na krajíčku končila svůj projev na sněmu TOP 09 ve funkci předsedkyně strany...
U zfetovaného motorkáře policisté objevili podomácku vyrobenou střílející tužku
Nečekaně se vyvinula rutinní silniční kontrola motocyklisty v Dubňanech na Hodonínsku. Šofér...
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...
- Počet článků 129
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1261x
Odpovědnost za vlastnosti prodávaného zboží nese prodávající.
To platí nejen v ekonomii, ale i v politice.