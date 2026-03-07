Sedím nad fotkou a tečou mi slzy.
Má odpověď: „budu střílet na lidi od toho keře až po ten mezník.“ Jako odpověď se ozvalo zařvání: „Tam nejsou lidi, tam je nepřítel, když nezastřelíš jeho, udělá to on s tebou. Vojna není kojná“ Má interpretace rozkazu mi vynesla týden práce v kuchyni po službě. Protože jsem měl takto přístup k řízkům a různým kuchyňským pokrmům, nebral jasem to tak vážně. Tehdy jsem ve státní bance vydělával 1450 Kčs měsíčně. Dal jsem se proto na dálkové studium ekonomiky, což jsem jako jeden ze 40-ti úspěšně dokončil.
Měli jsme jako povinný předmět Marxismus-Leninismus. U Zkoušky jsem si vytáhl otázku Kultura za revoluce. V hlavě temno, žádná idea. Po krátkém blábolení do mě vjela zlost: „víte co, když hovoří zbraně, můzy mlčí. Tak jaká kultura“. Byli jsme v místnosti sami dva. Velice překvapen jsem odkráčel s jedničkou od zkoušky.
Mám překrásnou osmiletou malou vnučku, moje sluníčko. Nyní se dívám na fotku s vykopanými hroby pro žákyně dívčí školy v Iránu. Je jich 170 a bylo jim 6 až 14 let. Vzpomněl jsem si na My-Lai a v krku mám jakýsi knedlík. Ten uřvaní kaprál měl pravdu. Vlastními slovy totiž vyjádřil to, co z lidí udělá bojové nasazení. Stále se mi říká, že spory je nutno řešit mírovou cestou jednáním. Je mi osmdesát, ještě jsem to nezažil.
Mám ale v paměti definici války od Carla von Clausewitz: Válka je pokračování politiky jinými prostředky. Je zřejmé, že se tato definice používá v praxi s velkou oblibou a stále častěji dodnes.
Proto můj apel na bojovné politiky, kteří nikdy sami nevezmou zbraň do ruky:„Když už se nemůžete, nebo nechcete dohodnout, tak řešte Vaše spory po vzoru našich geneticky příbuzných Bonobo a netahejte do toho jiné lidi!!“
https://search.seznam.cz/?q=Masakr+v+My+Lai&oq=My+Lai&aq=1&sourceid=szn-HP&ks=1&ms=5763&thru=sug&sgId=MC40MzAyODAwNDMxNzY4NjcxIDE3NzI4MDI2MzQuNjAz&ctx=0YerKnvVVL_23UQb4KRX86poBMYks8WbTqjGu7GEKH7c5w-IaQDbWO7s8sMvsrnVGp02fd0leQI-46fO-_S1ohn6RkxGXtO4sgjjG8UbT3mXjosRmb_IN6_f55AQAHZXW4HxG3NerT3peBQ8FbhQIaUdQb8RWCvsPG1zUEx9UehXuL9Zlz_0kvHQU2BnJLcL
https://beruhmte-zitate.de/autoren/carl-von-clausewitz/zitate-uber-krieg/
Možno přeložit pomocí deepl.com.
Přemysl Kroupa
2 000 000 Kč
