Roboti, umělá inteligence a společnost.
Jednak je to robotizace, a jednak umělá inteligence. Oba faktory působí nejen souběžně, ale i v kombinaci.
Předvídat budoucnost je vždy ošidná záležitost. Můžeme ale vyjít z existence a chování sociálních skupin, které existují již dnes. Jsou to dlouhodobě nezaměstnaní, lidé kteří vystoupili ze společnosti a provozují samozásobitelství, různé komunity náboženského typu, jako jsou zelení, ochránci všeho možného, (např. padlých žen), hypies , nebo okultních organizací jako jsou , ODS, KDU-ČSL, astrologové apod.
Podle statistických údajů v SRN z r 2023 pracovalo 4354000 na částečný úvazek, nezaměstnaných bylo 2608000, Takže hospodářsky nejvyspělejší země EU není schopna díky robotizaci a exodu firem do ciziny zaměstnat 6962000 lidí na plný úvazek.
V prvé řadě poroste nezaměstnanost geometrickou řadou, neboť robot může pracovat na tři směny i tam, kde se pracuje na jednu, nebo na dvě. Stejně budou postiženi i ti, které vyřadí umělá inteligence. Takže dojde k masové úspoře času. Lidé nebudou muset, nebo lépe řečeno moci pravidelně pracovat, takže budou konfrontováni s problémem, jak naložit s volným časem. Dlouhodobá nezaměstnanost vede ke ztrátě pracovních návyků, postupné ztrátě odbornosti. Nastává takto situace, kdy lidé začínají žít podle pravidel chléb a hry. S těmito fakty se setkáváme již dnes v případě dlouhodobě nezaměstnaných, které není liberálně orientovaná společnost schopna zaměstnat s výmluvou, že se jedná o chronické lenochy. Zřejmě dojde i k silnému poklesu všeobecné vzdělanosti.(viz minulý článek) Proč se budu učit, když to za mně udělá umělá inteligence. Stačí umět ovládat počítač či moudrý telefon. Moderní počítačové hry, spolu s nenáročnými televizními programy, kde chlapec od krav (cow boy) s kulometem zachrání celý svět, jsou ideálním prostředkem k utloukání času. Dochází tak k silné mediální závislosti.
Většinu těchto jevů můžeme sledovat již dnes. Tyto se budou v budoucnu prohlubovat. Lze téměř s jistotou předpokládat prohlubování těchto jevů, nebotˇ takto budou žít i následující generace, které nic jiného nepoznaly. Dospělý působí pedagogicky svým příkladem atˇ chce nebo nechce. Takže část společnosti zaznamená silnou sociální degradaci. Za uváženou stojí skutečnost, že v dnešních chudinských čtvrtích již dnes existuje vysoká kriminalita spolu s absencí základních sociálních návyků s celkově vzrůstající tendencí.
To ovšem neplatí pro celou společnost. Vyjděme ze skutečnosti, že část společnosti se zabývá ve volném čase různými zájmy. (koníčky) Řada lidí má prostě potřebu něco dělat. Zde půjde zřejmě o různé druhy samozásobiletlství podle pravidla proč to musím koupit, nebo objednat, když si to mohu udělat, nebo vypěstovat sám a mít z toho radost. Důležitou roli zde hraje přirozená lidská zvědavost a pocit nutnosti vyvíjet nějakou aktivitu. Zbytek se bude angažovat v nesmyslných spolcích, jak uvedeno výše.
Od počátku letošního roku ubylo na 30000 pracovních sil ve prospěch robotů, do konce roku to může být dalších 270 000. *
Díky rozvinuté robotizaci spolu s umělou inteligencí se společnost rozdělí na dvě skupiny. Jedni, a těch bude většina, budou existovat podle pravidla chléb a hry s postupnou intelektuální degradací a ti druzí, kteří budou z vlastní přirozenosti udržovat a rozvíjet vzdělanost a tím i pracovní návyky do budoucna . Takže ti, kterým práce nebude existenční nutností, ale zdrojem radosti a vlastní spokojenosti. To už také kdosi předpovídal. Je všeobecně známo, že rozvoj výrobních sil probíhá rychleji, než rozvoj společenských poměrů. To je příčinou vzniku hospodářských a společenských konfliktů.(Karel Marx)
To lze vidět prakticky jak v USA, tak i EU již dnes. Vlády by měly přejít od nesmyslného, vzájemného ideologického handrkování k odložení ideologických dogmat a vážně přemýšlet o racionálních společenských reformách, které si vynucuje rozvoj aplikované vědy a výrobních sil. Ekonomie je vysoce racionální věda s vlastními zákonitostmi a ne ideologické hřiště politických dogmatiků, trvajících na názorech fyziokratické ekonomie z konce 18. století. Neoliberální společnost je chaos, ve kterém žijeme ze dne na den způsobem homo homini lupus est, čili co můžeš, to urvi, co nejde, to …. . Nenastane-li včas doba ekonomického osvícenství můžeme zažít zlé časy.
Odkazy:
Předvedené gymnastické představení robotů dokáže pouze vysoce trénovaný gymnasta. Příště mohou takto „tancovat“ ve fabrice. https://www.youtube.com/watch?v=mUmlv814aJo
Vliv umělé inteligence byl diskutován také v Davosu, o čemž se ale nepsalo.
https://hightech.plus/2026/02/22/ii-udarit-po-rinku-truda-kak-cunami-pod-ugrozoi-60-rabochih-mest-v-razvitih-stranah
Zde přeložený perex zmíněného článku:
Šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová ve svém projevu na fóru o umělé inteligenci v Indii varovala, že umělá inteligence může na trhu práce vyvolat „tsunami“: podle odhadů MMF se tato technologie dotkne přibližně 40 % pracovních míst na světě, přičemž v rozvinutých ekonomikách může podíl „ohrožených“ profesí dosáhnout až 60 %. Zároveň je podle Georgievové AI schopen urychlit globální ekonomický růst přibližně o 0,8 procentního bodu – bez „ochranných opatření“ a sociální politiky však hrozí, že z těchto výhod bude těžit pouze úzký okruh firem a odborníků, zatímco nerovnost a napětí na trhu práce porostou.
Translated with DeepL.com (free version)
Přemysl Kroupa
Jaké jsou perspektivy při silně rozvinuté robotizaci.
Do budoucnosti nelze vidět, lze pouze předpokládat.Předpokládejme, že dojde k prakticky plné robotizaci výroby a služeb:
Přemysl Kroupa
Co nám přinese robotizace spolu s umělou inteligencí.
V mém článku Světem se šíří přízrak je popisován leontievůf model národního hospodářství ve kterém je lidská pracovní síla nahrazována humanoidními roboty. Zavádění robotů do výroby vede nevyhnutelně k nárůstu nezaměstnanosti.
Přemysl Kroupa
Sedím nad fotkou a tečou mi slzy.
Vzpomněl jsem si na mou válečnou karieru v socialistické armádě. Ležel jsem v trávě, nade mnou stál nějaký kaprál a řval:“ Budete ničit nepřítele v úseku od toho keře až po ten mezník, opakujte rozkaz“:
Přemysl Kroupa
V EU řádí byrokratický démon.
Je prostě všude. Řádí, škodí, ztěžuje lidem život, člověk se cítí bezbranný. Je tomu skutečně tak ?
Přemysl Kroupa
Ad fontem
Zpátky k prameni. Toto rčení se používá v případě když se vracíme zpět k tomu původnímu, co již jednou vešlo ve známost.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Co víte o krasobruslení?
Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
Ve Žďáře končí antikvariát. „Bez online prodeje to nejde, knihy rozdám,“ říká majitel
Prolistovat letité svazky a některý si třeba i odnést, pohovořit o literatuře. Tak vypadá typický...
Inspirace, nebo už kopírování? Přesná hranice v módě není, říkají advokátky
Stejně jako v dalších oblastech našich životů i v módě pochopitelně platí různá pravidla. Tvůrce...
Nová jedenáctka je daleko lepším pivem než kdysi, říká o Svitavákovi jeho sládek
Velkou reinkarnací po čtvrt století prošla legendární značka svitavského piva, která skončila s...
