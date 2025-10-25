KDO JE KDO?
Istrové se z počátku velmi úspěšně bránili, ječ marně. Římané odvedli řeku, vedoucí přes jejich město.
Tím zůstali Istrové bez vody a obléhání bylo rozhodnuto. Římské jednotky začali pronikat do města. V zoufalé situaci vystoupili Istrové na hradby, podřezali svým ženám , dětem a sobě samým krky. Oběti pak shodili římským vojákům z hradeb pod nohy. Byli tak svobodomyslní, že nechtěli padnout do otroctví. Dobyté město Římané vyplundrovali, zbylé obyvatele zbičovali a následně sťali. (Lívius píše o předácích) . Pak následovala další města se stejným výsledkem. Po skončení vojenských akcí panovala v Římě velká radost nad neočekávaně vysokou kořistí.
Takových případů je v starých římských dějinách mnoho. Za zmíňku stojí římské systematické vyvražďování místního venkovského obyvatelstva, které podporovalo ozbrojený odpor povstalců na Iberském poloostrově, s jehož potlačení nemohli Římané vojenskou mocí docílit.
Publius Quinctilius Varus dobyl Jeruzalém a nechal 2000 místních povstaleckých předáků přibít na kříž. Byl údajně také prvním starostou Kolína nad Rýnem.Všeobecně známé je povstání Cherusků, které vedl Arminius v Teutobusrkém lese. Od roku 12 před našim letopočtem do roku 16 našeho letopoctu se Římané snažili o podmanění onoho germánského kmene. Římský velitel Varus po ztracené bitvě nalehl na bojišti na meč.
K takovým povstáním docházelo i ve Středověku. Zde stojí za zmíňku Švábské Selské války v Německu. Ty vedl mimo jiné Götz von Berlichingen, říšský rytíř. Ten se nechal za úplatu naverbovat od místních sedláků pod podmínkou, že nebudou zabíjet. Za tučnou odměnu vylupoval zámky, a kláštery v Hunsrüku. Za to si vysloužil od císaře Mxmiliána domácí vězení. Povstalci byli poraženi, předáci popraveni.
Výrok tohoto rytíře je všeobecné známý ne zrovna přívětivým, v Čechách dobře známým výrokem polib mi pr… V Německu se ona zadní část těla líže. Výrok tehdy upadl v téměř v zapomenutí, když ho oživil a uvedl ve všeobecnou známost Johann Wolfgang von Göthe.
Závěr
Případy ozbrojeného odporu obyvatelstva vůči cizí státní moci nebo nesnesitelného útlaku můžeme sledovat až do přítomnosti.
Co to byli, a jsou za lidi? Jsou, jsou a byli to teroristé, nebo bojovníci za svobodu a svá legitimní práva ? Zdá se, že oba termíny nejsou přesně definovány. Jejich současné použití se zřejmě může řídit oficiálním, politickým a propagandistickým zájmem.
Kdysi kdosi řekl“lidé bděte“, já říkám lidé čtěte dějiny a bděte. Jen tak pochopíte dnešní dobu a dokážete se v ní orientovat.
*Livius Dějiny VII ,kapitola Válka v Istrii str 31, Antická knihovna.
**Odkaz
***Odkaz
****Odkaz
