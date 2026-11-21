Každá válka skončí mírovou smlouvou.
Tato preambule má tak silnou vypovídací formu, že není na textu prakticky do dnes mimo jmen nic měnit:
Ta nová, budoucí, by mohla znít asi takto:
„Smlouva, kterou Vladimír Vadimírovič Putin uzavřel na stříbrné desce se svou sestrou Uršulou von der Leyen ohledně země Ruské Federace a země Evropské Unie aby tak mezi nimi navždy nastolil velký mír a velké bratrství. Tak (říká) V. V. Putin k Uršule: Hle, nyní jsem mezi námi navždy nastolil dobré bratrství a dobrý mír, abych tak (také) navždy nastolil dobrý mír a dobré bratrství mezi zemí Ruské Federace a zemí EU*.
Dále původní smlouva upravuje vrácení uprchlíků pod absolutní Amnestií. Dříve se jim řezaly uši, nos nohy, testes, aby se zabránilo odchodu odborníků ze země.( Dnes je tomu naopak, díky Sykes-Picotově smlouvě z roku 1916. **** Dnes jsou to zbyteční lidé, které nikdo nechce.)
Mírová smlouva mezi oběma zeměmi trvala asi 80 let až do pádu Chetitské říse.*
Milovníci klínového písma si mohou přečíst zmíněný text v Turecku, milovnici hieroglyfů v chrámovém komlexu Karnak, v Egypte. Stejnou klauzuli o vzájemné obraně, jak ji máme ve smlouvě NATO, lze najít i v textu oné mírové smlouvy z Kadeš.
Konec války znamená obvykle hospodářský růst státu a jeho obyvatelstva, takže žádná z konfliktních stran nebude muset v budoucnu hledat, co je možno vyškrtnout ze státního rozpočtu a by se šetřilo na válku.
Některé země pocítí poválečnou konjunkturu vice, jiné méně. Jsou to hlavně státy, které při trvale mizerném růstu národního důchodu díky globalizaci vsadili na teorii pana Keynse: „Pro oživení národního hospodářství je třeba zvýšit státní investice do hospodářství.“ To se v tomto případe nyní ale děje v oblasti investic do zbrojního průmyslu a finanční podpory spojence pod heslem Putin ante portas.
Historie zaznamenává hodně případů, kdy válkou vysílené státy se už nikdy hospodářsky nezvetily. Jako případ může sloužit nejen pozvolný pád Vychodořímské Říše, ale i celý blízky východ.
Skeptikům bych chtěl poznamenat, ze dědičné nepřátelství (Erbfeindschaft) trvající po staletí dokázali Konrad Adenauer a Charles de Gaule ukončit smlouvou o přátelství, které i když s problémy trvá od roku 1958 dodnes.***
Dnes máme to samé od té stejné doby s Ruskem, což může nová smlouva od základu změnit
* https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptisch-Hethitischer_Friedensvertrag#cite_ref-Titulatur_68-2
Zde překlad originálu do češtiny.
„Smlouva, kterou Ramses II. uzavřel na stříbrné desce se svým bratrem Ḫattušilím III. ohledně země Egypta a země Hatti, aby tak mezi nimi navždy nastolil velký mír a velké bratrství. Tak (říká) Ramses II. k Ḫattušilimu III.: Hle, nyní jsem mezi námi navždy nastolil dobré bratrství a dobrý mír, abych tak (také) navždy nastolil dobrý mír a dobré bratrství mezi zemí Egyptem a zemí Hatti.“l
**https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89lys%C3%A9e-Vertrag
***https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-franz%C3%B6sische_Erbfeindschaft ****https://de.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot-Abkommen
Přemysl Kroupa
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