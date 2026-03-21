Jaké jsou perspektivy při silně rozvinuté robotizaci.

Do budoucnosti nelze vidět, lze pouze předpokládat.Předpokládejme, že dojde k prakticky plné robotizaci výroby a služeb:

Zde jsou dvě možnosti: Stát zavede fiktivní mzdu vztahující se na robota ve formě daně. Ta se bude vyplácet ve formě bezpodmínečné finanční dotace státu nepracujícímu obyvatelstvu spolu se sociálním zabezpečením obyvatelstva. Protože stát nemůže existovat bez fungujícího hospodářství začnou investiční fondy v tomto případě navyšovat ceny ve snaze maximalizovat zisky investorů. To vyvolá nárůst fiktivních mezd což znamená nárůst inflace, neboť stát musí tyto prostředky dostat ve formě daní zpět, aby zachoval koloběh peněz spolu s udržením životní úrovně obyvatelstva, pokud možno beze ztrát . Aby stát zabránil rychlému nárůstu inflace, bude muset silně navýšit úrokovou míru spolu s vysokým zdaněním soukromého kapitálu. Vysoké daňové zatížení povede k masovému poklesu podnikatelské činnosti. Celý proces adaptace na nový výrobní způsob bude nevyhnutelně provázen silnými sociálními střety spolu s radikalizací politických stran a uskupení. Takové to tendence můžeme pozorovat díky globalizaci již dnes.

Další alternativou omezení inflace bude zavedení státem řízené cenové politiky formou buď pevných a nebo limitních cen.

Takže zisky díky pokročilé robotizaci solu s neřešitelnými problémy v sociálně-ekonomické oblasti povedu k minimalizaci zisku z vloženého kapitálu za současné politické nestability , což povede k masovému bankrotu pro ziskovou neefektivnost.Zde začne působit následující ekonomický mechanizmus: Proč se budu namáhat podnikatelskou činností, která málo vynáší, když se mohu pohodlně položit spolu s ostatními do státní sociální sítě a nic nedělat.

Další možnost je, že stát převede výrobu a služby do státního vlastnictví a redistribuce roboty vytvořeného bohatství se bude dít podle zásady každému podle potřeb ve státním, centrálním počítačem řízeném hospodářství. To povede nutně k znovuzavedení plánovitého hospodářství, řízeného umělou inteligencí. Peníze přestanou mít v beztřídní společnosti význam. (Karel Marx a I. Musk nechají pozdravovat).*

*https://hightech.plus/2025/11/20/mask-ii-i-robototehnika-sdelayut-dengi-neaktualnimi

Elon Musk se podělil o svou vizi budoucnosti, v níž práce přestane být povinností a peníze postupně ztratí svůj význam díky rozvoji umělé inteligence a robotiky. Práce se podle podnikatele promění v koníček, podobně jako sport, videohry nebo zahradničení. Uvedl to na americko-saúdském investičním fóru, kde vystoupil v jedné panelové diskusi společně s generálním ředitelem společnosti Nvidia Jensenem Huangem.

Autor: Přemysl Kroupa | sobota 21.3.2026 8:36 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

