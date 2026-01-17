Jak se stal Honza továrníkem.
Výstavu inicializoval pražský purkrabí hrabě Chotek ve spolupráci s hrabětem Dietrichsteinem. Oběma bylo trnem v oku, že do Čech přichází zboží z ciziny, přičemž domácí produkce kvalitativně zaostává.
Výstava vyvolala u místních vystavovatelů velmi příznivý ohlas, což se projevilo inovativní vlnou.
Bylo rozhodnuto pro velký úspěch výstavu v budoucnosti zopakovat. Posléze bylo dohodnuto, že bude založen Spolek pro pozvednutí a podporu výroby a řemesel. Byl vypracován statut, který posléze císař schválil.
Oběma se nechtěli smířit s tím, že místní průmysl a řemesla zaostávají a mají nízkou kvalitu. Dále je znepokojovalo, že zákazníci dávají přednost importovanému zboží, i když bylo na trhu dražší. Viděli také problém v tom, že docházelo k odlivu peněz do zahraničí na místo toho, aby se prodejem domácí produkce navyšoval místní kapitál, který by bylo možno dále investovat v zemi.
Mělo se tak docílit, aby růst hospodářské síly dosáhl vlastní vnitřní dynamiku. Objektivně by to znamenalo růst hospodářství z vlastních kapitálových zdrojů. Růst výroby měl také zvyšovat zaměstnanost, růst mezd a tržeb, čili zvyšovat životní úroveň obyvatelstva.
Hlavním důvodem byla snaha omezit transfér spekulativního kapitálu do ciziny. Předpokladem bylo ještě navyšovat kvalitu vlastní produkce a tím zvyšovat konkurenceschopnost na zahraničních trzích.
Spolek si vzal za úkol povzbuzovat výrobu a řemesla, vézt vzdělávací činnost jak po obchodní, tak i technické stránce. Z přebytku rozpočtu spolku se financoval startovní kapitál všude tam, kde chyběly finanční prostředky.
Mezi členy spolku(celkem 192) mimo Habsburky najdeme: hrabata Buquoy *, Chotek, Coloredo-Mannsfeld, Dietrichstein, Harrach, knížata Lobkowitz, Schwarzenberg, Liechtenstein, Thurn und Taxis, nechybí i Metternich.
Závěr.
Takže se díky hospodářské politice Habsburků a místní šlechty stal tehdy náš Honza skutečně továrníkem, dnes živoří jako subdodavatel západních koncernů.
Daná publikace jasně ukazuje, jak se tehdejší zemská správa a Habsburkové starali o rozkvět průmyslu a řemesel ve vlastní zemi. Tehdy byly České země součástí velkého hospodářského celku se značným počtem obyvatelstva, to jest dostatečně velkého vnitřního trhu. Takže se průmysl rozvíjel vlastními silami. Zajímavé je, že se konkurovalo kvalitou a dlouhodobou životností a ne mizernou jakostí a tím nízkou cenou z dovozu.
Alibaba a Temu nechají pozdravovat. Český stát je malá země s malým počtem obyvatelstva ,a tím i trhem. Bylo by záhodno vysvětlit naší Uršule v Bruselu, aby na místo nákupu zbraní za přemrštěnou cenu, které ruský medvěd hbitě přemění na bezcenný šrot, vytvořila evropský investiční fond rozvoje průmyslu a řemesel jak pojednáno výše, z kterého by se cíleně investovalo do produktivního průmyslu a řemesel, čili evropský podílový fond na domácím, evropském průmyslu. Vlády by si měly uvědomit, že volný pohyb kapitálu a zboží v masovém měřítku, jak je tomu dnes, je pro místní průmysl a tím i naši ekonomiku dlouhodobě smrtelný.
https://search.ub.uni-koeln.de/scans/digitalis/359/359.pdf
Buquoy vedl armádu Habsburků v bitvě na Bílé hoře.
Přemysl Kroupa
