Jak jsme schopni konkurovat
Podíváme-li se do obchodu se spotřebním zbožím tak zjistíme, že o nějaké konkurenceschopnosti místního průmyslu nemůže být ani řeč. On totiž na místní trh nedodává, neboť vlastně ani neexistuje. Co výrobek, to z Číny, Indie, nebo od výrobců z EU, kteří sami produkují, nebo nechají produkovat v zemích buď s nízkou mzdovou úrovní, nebo dnes již s vysoce produktivní průmyslovou výrobou.
Pokud jde o místní produkci, potom se v drtivé většině jedná o subdodavatelské firmy, kterým odbytovou cenu diktuje velkoodběratel. Často jsem byl účasten výběrového řízení ve stavebnictví. Prakticky vždy se jednalo o snahu ze strany odběratele jednak stlačit potenciálnímu dodavateli cenu na hranici, kdy riskoval, že docílí ztrátu, jestliže nenajde záminku k provedení nutných prací, které byly opomenuty ve smlouvě. Mnohdy byla jednání tak bezohledná že se počínání investora dalo klasifikovat jako trestní čin vydírání. Druhým krokem byla dohoda o konečném termínu dodávky, kdy termín ukončení stavby byl vynucen tak, aby dodavatel musel zaplatit vysokou částku z prodlení v případě nedodržení sjednaného termínu. V sumě to znamenalo dvakrát ožebračit dodavatele: jednak na ceně prací, jednak z důvodu nedodržení termínu. Postavení subdodavatelů vůči velkoodběratelům není opravdu záviděníhodná situace.
Jinak je tomu v obchodní činnosti podnikatelských subjektů. Zde stojí zákazník jako fyzická osoba před stanovenou cenou v situaci ber, nebo neber, stejně musíš koupit, neboť daný výrobek potřebuješ. Možnost dobrat se cenové kalkulace je prostě nemožné. V tržním hospodářství se postupuje metodou co trh dá. Zde se uplatňuje cenová metodika perských obchodníků s koberci:
Obchodník koupí koberec a zaplatí 500 $, ve slevě jej potom nabídne jako ruční práci za 1500$ .Odpočteme-li od stanovené ceny dań z přidané hodnoty, pak mají radost ze zmíněné obchodní praktiky dva: jednak obchodník sám a jednak státní kasa.
Kdysi bylo možno v obchodě dohodnout cenu smlouváním.Vzpomínám si na vyprávění mé matky, když jí šla její starší sestra koupit na Slezské Ostravě u židovského obchodníka Borgera kabát:Obchod se odehrával v němčině asi takto: „Kolik stojí ten kabát ?“ Obchodník nabídl cenu: Má teta: „lassen Sie ab (spusťe)“ obchodník šel s cenou dolů. Má teta znovu: „spusťe.“ Na třetí pokus srazit cenu reagoval pan Borger slovy: „Madam, teď už mohu spustit pouze kalhoty“. Uražená teta zaplatila dlužnou částku, obchodník dostal co potřeboval a má matka kabát. Dnes stojím v řetězci před plechovou bednou a platím cenu, která nevyjadřuje hodnotu zboží ale bujnou fantazii prodávajícího ve snaze vytáhnout ze zákazníka co se dá. Nákupní cenu za kterou nakoupil se nikdy nedozvím, takže musím koupit kočku v pytli, mnohdy v mizerné kvalitě.
Večer se v televizi dívám na politickou diskuzi na téma neschopnost konkurovat našeho průmyslu, kde politický pracovník se snaží nejen zlepšit svou volební preferenci, ale i své strany, což není v podstatě nic jiného, než politická show, bez jakékoliv skutečné snahy něco zlepšit, neboť toho není ani schopen.
Přemysl Kroupa
Roboti, umělá inteligence a společnost.
Postupující robotizace spolu s rozvíjející se umělou inteligencí se bude nutně odrážet na způsobu života jednotlivých občanů. Zde máme co do činění se dvěma faktory, způsobujícími nárůst úbytku pracovních příležitostí.
Přemysl Kroupa
Jaké jsou perspektivy při silně rozvinuté robotizaci.
Do budoucnosti nelze vidět, lze pouze předpokládat.Předpokládejme, že dojde k prakticky plné robotizaci výroby a služeb:
Přemysl Kroupa
Co nám přinese robotizace spolu s umělou inteligencí.
V mém článku Světem se šíří přízrak je popisován leontievůf model národního hospodářství ve kterém je lidská pracovní síla nahrazována humanoidními roboty. Zavádění robotů do výroby vede nevyhnutelně k nárůstu nezaměstnanosti.
Přemysl Kroupa
Sedím nad fotkou a tečou mi slzy.
Vzpomněl jsem si na mou válečnou karieru v socialistické armádě. Ležel jsem v trávě, nade mnou stál nějaký kaprál a řval:“ Budete ničit nepřítele v úseku od toho keře až po ten mezník, opakujte rozkaz“:
Přemysl Kroupa
V EU řádí byrokratický démon.
Je prostě všude. Řádí, škodí, ztěžuje lidem život, člověk se cítí bezbranný. Je tomu skutečně tak ?
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
Česká hokejová reprezentace před MS 2026 mění kádr: Kubalík a další posily míří do přípravy
Příprava české hokejové reprezentace na mistrovství světa nabírá na obrátkách a trenéři postupně...
Bohumín zřídil v Kopytově odstavnou plochu pro lepší přístup k soutoku řek
Bohumín na Karvinsku dal upravit odstavnou plochu na okraji osady Kopytov, která umožní parkování...
Folkový podvečer v Mimoni
Folkový podvečer z cyklu Spolu v mollu rozezvučí v neděli areál Městského muzea v Mimoni.
Méně lesa, zato nové cesty. Na singletrailech v krasu se chystá i stezka pro děti
Ničivá vichřice a velká voda v posledních dvou letech vyřadily z provozu oblíbené singletraily v...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Odpovědnost za vlastnosti prodávaného zboží nese prodávající.
To platí nejen v ekonomii, ale i v politice.