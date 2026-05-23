Inovace a kvalita zboží v praxi.
Protože se v běžné praxi setkáváme s pravým opakem, bude nutno tuto teorii doplnit o záporné inovativní procesy, s jejichž výsledky se setkáváme na trhu čím dále tím častěji, což se v liberálně pojaté teorii nikdy neobjeví.
Pozitivní směr inovačních procesů jak se dnes přednáší:
1) Organizačními opatřeními zlepšit pracovníkům podmínky práce. Zde se jedná o pozitivní přístup vedení a podniku jako celku ve vztahu k zaměstnancům s cílem zvýšení motivace a sounáležitosti zaměstnanců a podniku v oblasti lidských vztahů.(slušné zacházení na pracovišti má mnohdy větší cenu než stovka na platě.)
2) Zlepšení pracovních podmínek změnou pracovních postupů. Zlepšení pracovního prostředí. Např. Snížení hlučnosti, lepší zdravotní podmínky práce jako je snížení namáhavosti pracovních úkonů.
3) Zlepšení pracovních pomůcek s cílem zvýšení produktivity a úspory nákladů. Zde se jedná především o zjednodušení práce, jednoduchost v použití nástrojů a přípravků popřípadě modernizace strojního zařízení, vedoucí k zvýšení přesnosti výrobků , součástek a komponent.
4) Změna konstrukčních částí za účelem dosažení vyšší kvality a trvanlivosti výrobku. Prototyp a počáteční výroba ukáže možnosti zlepšení částí. Tyto změny vedou potom k pozitivním funkčním, popřípadě estetickým změnám.
5) Zavedení do výroby nových materiálů za účelem snížení výrobních nákladů, popřípadě zvýšení kvalitativních znaků výrobku. Výrobek se obvykle skládá z materiálů a komponent, dodávaných jinými výrobci u kterých probíhají stejné inovativní procesy. Pozitivní změny těchto komponent vedou zcela zákonitě ke zlepšení vlastností finálního výrobku.
6) Změny v celkové konstrukci jehož výsledkem je zvýšení výkonu a kvality výrobků, které má zařízení produkovat. Zde se uplatňuje společná spolupráce všech dodavatelů a subdodavatelů s cílem zdokonalit vlastnosti finálního produktu jak ve stádiu projekce a vývoje, tak i v průběhu pozdějšího výrobního procesu.
7) Změna principu funkce, popřípadě zcela nový výrobek Na výrobu a konstrukci výrobků má nesporný vliv celkový technický a technologický výzkum převáděný do průmyslového použití. Tak se změnil princip pohonu letadel, přišly na trh computery, robotizace, popřípadě nové metody a diagnostika v léčbě nemocných.
Liberální teorie vychází ze skutečnosti, že si kapitál najde vždy cestu k zisku za předpokladu, že se stát a společnost prostě nestará, všechno se upraví samo, jedinou řídící funkci má volny trh, čili nabídka a poptávka.To vede podniky, mnohdy pod konkurenčním tlakem, popřípadě tlakem investičních fondů k situaci, kdy podnik musí dosahovat co nejvyšší míru zisku stůj co stůj. To vede zcela zákonitě k záporným inovačním procesům a opatřením.
Záporná inovační opatření.
1) Pomocí organizačních opatření a reorganizací pracovních postupů podnik zvýší pracovní intenzitu, takže pracovník je nucen podat za stejnou mzdu vyšší pracovní výkon.
2) Podnik propustí zaměstnance za účelem zvýšení, nebo udržení zisku s tím, že pracovní postupy jsou přerozděleny na menší počet pracovníků.
3) Podnik převede část osazenstva do firmy, ze které si své pracovní síly pronajme za nižší mzdu.
4) Pomocí hodnotové analýzy se zvýší mechanické čí dynamické namáhání konstrukčních prvků za účelem úspory materiálu při zachování odbytové ceny, čímž podnik zvyšuje zisk.
5) Stejným způsobem postupuje podnik za cenu snížení životnosti výrobku těsně za dobu zákonem dané záruční lhůty.
6) Záměnou použitého materiálu dochází tak k materiálové náhradě funkčních součástí za méně hodnotné materiály, což snižuje použitelnost, popřípadě životnost finálních výrobků. Při stejné odbytové ceně.
7) Obchodní praktiky, kdy k použití nutné součásti finálního produktu jsou prodávány za přemrštěnou cenu. Jako příklad slouží indikační proužky při měření obsahu cukru v krvi., popřípadě prodej náhradních dílů či součástek. Tak dochází k situaci,kdy zákazník pod cenovým tlakem koupí nový výrobek aniž by starý nechal opravit.
8)Jednotlivé komponenty výrobku jsou slisovány, či slepeny do sestav za účelem znemožnění oprav záměnou v nich obsažených součástek. Zákazník je takto nucen koupit nový produkt což zvyšuje obrat a tím tržby podniku.
9) Do výrobku jsou zamontovány komponenty, které uměle zakončí životnost, a tím použitelnost výrobku za účelem zvýšení odbytu.
10) Podnik propustí zaměstnance a přeloží výrobu do ciziny.
S těmito problémy se potýkala ekonomika států již v osmnáctém století.To bylo důvodem, proč merkantilisté zavedli přísné kontroly jakosti. Bedřich Veliký nařídil, že kdo na trhu vystaví nekvalitní zboží, dostane pokutu, a zboží bude zabaveno. Jak Bedřich, tak i Colbert ve Francii nechali kvalitu hlídat státními úředníky. To se dnes neděje, kontroluje se pouze bezpečnost použití.
Myslím že by se to mělo opět zavézt, jenže co budeme při prázdných kšeftech nakupovat.
Přemysl Kroupa
Odpovědnost za vlastnosti prodávaného zboží nese prodávající.
To platí nejen v ekonomii, ale i v politice.