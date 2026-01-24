Do Davosu letěli galští kohouti.
ze spojence se stane tvůj uchvatitel. Tuto větu napsal Niccolo Machiavelli ve své knize Vladař, kterou lze ještě koupit v antikvariátu. K tomuto poznatku došel náš autor po zevrubném studiu Liviových Dějin Říma, rovněž k dostání tamtéž. Evropská politická elita již léta systematicky oslabuje hospodářskou sílu Evropy. Stále se diskutuje o nicotnostech, jako je CO2, investuje se do cyklostezek, certifikáty se šikanuje průmysl, který ještě nevyvandroval. Technické limity spalovacích motorů systematicky ničí automobilový průmysl. Investice plynou do projektů, které nepřinesou nikdy žádný bezprostřední zisk, viz kohezní fond. Prakticky celý evropský průmysl buď odešel do zahraničí, zkrachoval, nebo visí na dotacích.
Na místo toho jsou vnitřní trhy otevřené zahraničním firmám. Všeobecně se nadává na ty, kteří přišli s kufrem špinavého prádla a zaprášenými botami, ale dveře se otevřely dokořán těm, kteří přicházejí v perfektním obleku s kufrem plným peněz, dávaly se jim daňové prázdniny, aby odcházeli se dvěma, pokud ještě nenašli lepší podmínky pro jejich kšefty někde jinde.
Evropská unie a její všichni členové ztrácejí po řadu let investiční prostředky na zahraniční investory aby je udrželi v zemi.Další ztrátou je snaha držet mzdy na nízké úrovni ve snaze držet nízkou výrobní cenu, to jest dělat místní podniky konkurence schopnými.To, že se takto udržuje nízká sociální úroveň obyvatelstva spolu s deficitním sociálním zabezpečením nikdo nebere v úvahu. Nikoho nenapadlo zavézt povinnost investovat takto nabyté finanční prostředky v zemi, kde byly vytvořeny.
Výsledkem jsou vysoké deficity státních rozpočtů a celková hospodářská slabost EU. Pak stačí pohrozit vyšší celní sazbou a celá EU se skrčí jak spráskaný pes. EU není schopna hájit vlastní zájmy.
Bedřich Veliký jednou reagoval na výtku, že brání dovozům zboží do země takto: „Nemáme peruánské doly na zlato, máme neúrodnou půdu, špatný dobytek, proto musíme budovat vlastní hospodářství vlastními silami. Jen ta země, která je hospodářsky silná, je ostatními zeměmi respektována a vážená.“ Měl na každý pád pravdu. Nebyl zcela jistě naivní, liberálně orientovaný politik.
Závěr
Na místo poplašného kdákání a kňourání v Davosu bychom měli začít cíleně budovat z vlastních prostředků evropský průmysl, harmonizovat mzdy a sociální zabezpečení na úrovni EU.Vyhazujeme peníze podle hesla nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Ten obchází Evropu s kloboukem v ruce a je pěkně drahý.Jenže „marné volání, Hynku, Jarmilo“, máme liberálně orientovanou ekonomiku. Podíváme-li se na vládní kruhy a parlament EU, pak nelze jinak, než citovat básníka:
„V carském dvorci na podolu psi se o kost hryzli,
také ostatní sekty konkurovat přišly.
Čert zná všechna jejich jména a jak se ctily,
z to se ruské hokyně mnohé naučily.“
K.H.Borovský, Křest sv.. Vladimíra, možno naguglit v internetu.
P.S. To se netýká jenom evropského parlamentu.
Přemysl Kroupa
