Co nám přinese robotizace spolu s umělou inteligencí.
S tím je spojena zvyšující se zátěž státního rozpočtu v oblasti sociálního zabezpečení. Nejen to, ale s nárůstem nezaměstnanosti bude klesat i koupěschopnost obyvatelstva. To znamená pokles daně z přidané hodnoty, přímých daní z příjmů, spolu s ostatními druhy daní a poplatků. Snížení poptávky spotřebního zboží vede zpětně zákonitě ke snížení výroby a služeb což se negativně projeví následným snížením příjmů podniků a tím i zisku. Sice dojde ke snížení nákladů v důsledku snižování mzdových nákladů( robot nebere mzdu) a tím i cen, ale podnikatelé tam kde neinstalovali roboty budou muset snižovat instalovanou, přebytečnou výrobní kapacitu. Navíc snížení ceny znamená snížení daní z přidané hodnoty.Za těchto okolností se stát bude z počátku snažit zvyšovat zdanění podnikatelské sféry spolu se zvyšováním finanční zátěže obyvatelstva.(Bohatí ať platí)
Zdravotní a důchodové zabezpečení se zhroutí jako první, neboť odvody do sociálního zabezpečení se dějí z vyplacených mezd a ty se budou permanentně s časem s postupující robotizací blížit nule.
Dalším negativním vlivem je zvyšování zadluženosti státního rozpočtu.Vedle vysokých výdajů na sociální zabezpečení obyvatelstva se snaží soukromý průmysl řešit svou svízelnou situaci, do které se uvedl sám, řešit formou státních dotací. Stát je přece od toho, aby vytvořil optimální podmínky podnikatelské sféry.
Co přinese globalizace světové ekonomiky.
Dalším problémem je volný pohyb kapitálu a zboží v globalizované světové ekonomice. Jednotlivé státy se budou snažit navyšovat vlastní export na úkor ostatních států. Tato alternativa není ovšem perspektivní. Zadlužené státní rozpočty s permanentním poklesem příjmů nebudou schopny dotovat vlastní průmysl pro extrémní vydaje v oblasti sociálního zabezpečení. Zvyšující se importy znamenají za těchto okolností dodatečné problémy odbytu místní vlastní výroby. Příliv levných pracovních sil ze zahraničí nebude možný, neboť jejich místo nahradí roboti, kteří pracují prakticky bez mzdy.
Lze tudíž očekávat nebezpečné hospodářské konflikty a s tím spojenou nestabilitu světového hospodářství, což se projevuje celní válkou spolu se snahou si přivlastnit cizí surovinové zdroje jak to pozorujeme již dnes. Podle liberální báchorky kapitál si vždy najde sám cestu k zisku se bude tento intenzivně snažit pronikat robotizací do jiných pracovních oborů s komplikovanější a náročnější činnosti. Tím se celkově svízelná sociálně-ekonomická situace perspektivně ještě zhorší.
Již dnes jsou na seznamu ohrožených povolání ošetřování nemocných a pro stáří nemohoucích, řidiči silniční dopravy, později železnice, montážní práce ve velkovýrobě(automobilový průmysl) Později přijde strojírenství, a výroba strojírenských komponent, těžba surovin a služby. Nezůstane ušetřena ani státní a místní správa. Již dnes můžeme v supermarketech vidět platební automaty, protože i mizerně placená pokladní je pro investory příliš drahá.
Jaké jsou hospodářské perspektivy při silně rozvinuté robotizaci.
Málokdo si uvědomuje, že celá ekonomika a tím celé národní a světové hospodářství stojí a padá s dělbou lidské práce a tím se směnou výsledků lidské činnosti. V tomto procesu hraje neodmyslitelnou roli universální zboží což není nic jiného jak peníze. Za dostatečně vysokého stupně robotizace spolu s umělou inteligencí přestává existovat dělba lidské práce a s tím začíná klesat význam peněz, jakožto univerzální zboží určené ke směně. Není zaměstnanec, není mzda, nejsou peníze, není možný odbyt a nákup. Přestává existovat koloběh kapitálu a zboží vyjádřený takto: peníze-zboží,-výroba -peníze.
Robot v tomto koloběhu peněz nemůže nahradit lidskou práci, neboť peníze přestávají mít svůj význam. Zaměstnanec zde nehraje žádnou roli.
Níže uvedené texty lze přeložit pomocí https://www.deepl.com
htps://hightech.plus/2026/02/17/sokrasheniya-v-tehno-sektore-previsili-30-000-za-pervie-shest-nedel-2026-goda ubytek pracovních míst o 30 000 od počátku letošního roku
https://hightech.plus/2026/02/24/eks-rukovoditel-citi-chelovekopodobnie-roboti-okupayutsya-menee-chem-za-10-nedel Investice do robota se může zaplatit do 10 týdnů do r. 2035 jich má být ve světě 1,3 miliardy.
Přemysl Kroupa
