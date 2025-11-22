Co nám přinese robotizace spolu s umělou inteligencí.
S tím je spojena zvyšující se zátěž státního rozpočtu v oblasti sociálního zabezpečení. Nejen to, ale s nárůstem nezaměstnanosti bude klesat i koupěschopnost obyvatelstva. To znamená pokles daně z přidané hodnoty, přímých daní z příjmů, spolu s ostatními druhy daní a poplatků. Snížení poptávky spotřebního zboží vede zpětně zákonitě ke snížení výroby a služeb což se negativně projeví následným snížením příjmů podniků a tím i zisku. Sice dojde ke snížení nákladů v důsledku snižování mzdových nákladů( robot nebere mzdu) a tím i cen, ale podnikatelé budou konfrontování s permanentně se snižující instalované, přebytečné kapacity. Navíc snížení ceny znamená snížení daní z přidané hodnoty.
Za těchto okolností se stát bude z počátku snažit zvyšovat zdanění podnikatelské sféry spolu se zvyšováním finanční zátěže obyvatelstva.
(Bohatí ať platí)
Zdravotní a důchodové zabezpečení se zhroutí jako první, neboť odvody do sociálního zabezpečení se dějí z vyplacených mezd a ty se budou permanentně s časem s postupující robotizací blížit nule.
Dalším negativním vlivem je zvyšování zadluženosti státního rozpočtu.
Vedle vysokých výdajů na sociální zabezpečení obyvatelstva se snaží
soukromý průmysl řešit svou svízelnou situaci, do které se uvedl sám, řešit formou státních dotací. Stát je přece od toho, aby vytvořil optimální podmínky podnikatelské sféry.
Co přinese globalizace světové ekonomiky.
Dalším problémem je volný pohyb kapitálu a zboží v globalizované světové ekonomice.
Jednotlivé státy se budou snažit navyšovat vlastní export na úkor ostatních států. Tato alternativa není ovšem perspektivní. Zadlužené státní rozpočty s permanentním poklesem příjmů nebudou schopny dotovat vlastní průmysl pro extrémní vydaje v oblasti sociálního zabezpečení. Zvyšující se importy znamenají za těchto okolností dodatečné problémy odbytu místní vlastní výroby. Příliv levných pracovních sil ze zahraničí nebude možný, neboť jejich místo nahradí roboti, kteří pracují prakticky bez mzdy.
Lze tudíž očekávat nebezpečné hospodářské konflikty a s tím spojenou nestabilitu světového hospodářství, což se projevuje celní válkou již dnes.
Podle liberální báchorky kapitál si vždy najde sám cestu k zisku se bude tento intenzivně snažit pronikat robotizací do jiných pracovních oborů s komplikovanější a náročnější činnosti. Tím se celkově svízelná sociálně-ekonomická situace perspektivně ještě zhorší.
Již dnes jsou na seznamu ohrožených povolání ošetřování nemocných a pro stáří nemohoucích, řidiči silniční dopravy, později železnice, montážní práce ve velkovýrobě(automobilový průmysl) Později přijde strojírenství, a výroba strojírenských komponent, těžba surovin a služby. Nezůstane ušetřena ani státní a místní správa. Již dnes můžeme v supermarketech vidět platební automaty, protože i mizerně placená pokladní je příliš drahá.
Jaké jsou hospodářské perspektivy při silně rozvinuté robotizaci.
Málokdo si uvědomuje, že celá ekonomika a tím celé národní a světové hospodářství stojí a padá s dělbou lidské práce a tím se směnou výsledků lidské činnosti. V tomto procesu hraje neodmyslitelnou roli universální zboží což není nic jiného jak peníze. Za dostatečně vysokého stupně robotizace spolu s umělou inteligencí přestává existovat dělba lidské práce a s tím začíná klesat význam peněz, jakožto univerzální zboží určené ke směně.
Není zaměstnanec, není mzda, nejsou peníze, není možný odbyt a nákup.
Přestává existovat koloběh kapitálu a zboží vyjádřený takto:
peníze-zboží,-výroba -peníze.
Robot v tomto koloběhu nemůže nahradit lidskou práci.Zaměstnanec zde nehraje žádnou roli.
Jaké jsou perspektivy
Do budoucnosti nelze vidět, lze pouze předpokládat.Předpokládejme, že dojde k prakticky plné robotizaci výroby a služeb:
Zde jsou dvě možnosti: Kapitál zavede fiktivní mzdu vztahující se na robota ve formě daně. Ta se bude vyplácet ve formě bezpodmínečné finanční dotace státu nepracujícímu obyvatelstvu spolu se sociálním zabezpečením obyvatelstva. Protože stát nemůže existovat bez fungujícího hospodářství začnou investiční fondy v tomto případě navyšovat ceny ve snaze maximalizovat zisky investorů. To vyvolá nárůst fiktivních mezd což znamená nárůst inflace, neboť stát musí tyto prostředky dostat ve formě daní zpět, aby zachoval koloběh peněz spolu s udržením životní úrovně obyvatelstva, pokud možno beze ztrát . Aby stát zabránil rychlému nárůstu inflace, bude muset silně navýšit úrokovou míru spolu s vysokým zdaněním soukromého kapitálu. Vysoké daňové zatížení povede k masovému poklesu podnikatelské činnosti. Celý proces adaptace na nový výrobní způsob bude nevyhnutelně provázen silnými sociálními střety spolu s radikalizací politických stran a uskupení. Takové to tendence můžeme pozorovat díky globalizaci již dnes.
Další alternativou omezení inflace bude zavedení státem řízené cenové politiky formou buď pevných a nebo limitních cen.
Takže zisky díky pokročilé robotizaci solu s neřešitelnými problémy v sociálně-ekonomické oblasti povedu k minimalizaci zisku z vloženého kapitálu za současné politické nestability , což povede k masovému bankrotu pro ziskovou neefektivnost.
Zde začne působit následující ekonomický mechanizmus: Proč se budu namáhat podnikatelskou činností, která málo vynáší, když se mohu pohodlně položit spolu s ostatními do státní sociální sítě a nic nedělat.
Další alternativou je, že stát převede výrobu a služby do státního vlastnictví a redistribuce roboty vytvořeného bohatství se bude dít podle zásady každému podle potřeb ve státním, centrálním počítačem řízeném hospodářství. Peníze přestanou mít v beztřídní společnosti význam. (Karel Marx a I. Musk nechají pozdravovat).*
Odkaz možno přeložit pomocí deepl.com.
Přemysl Kroupa
Světem se šíří přízrak.
Nejde o vzteklého revolucionáře, kterého vymyslel Marx. Je to skutečná bytost, stvořená lidskou rukou. Je to humanoid z plastu, s ocelovými klouby, vybavený umělou umělou inteligencí.
Přemysl Kroupa
KDO JE KDO?
Sedím na chalupě, ve zděné peci praská oheň a čtu Líviovy dějiny Říma, kniha sedmá. *Narazil jsem na ozbrojený konflikt Istrů s římskou okupační mocí. Zřejmě se zeměpisně jedná o Istrijský poloostrov.
Přemysl Kroupa
Napsáno do šuplíku.
Tento článek byl napsán před dvěma léty, kdy tehdy USA zahájily hospodářskou válku, jako ochranu před zničujícími importy. Doba potvrdila, co napsáno níže.
Přemysl Kroupa
Vyslechněme obě strany.
Tato zásada je pevně zakotvena všude tam, kde lze jen v náznaku nalézt alespoň stopy základního smyslu pro spravedlnost s cílem neublížit nevinnému.
Přemysl Kroupa
Klaus- Konvičkův syndrom.
Český národ trpí nesamostatností a stupidním diktátem EU, který nebere zřetel na zájmy členských států. To se týká zejména problematiky imigrace z muslimských zemí.
