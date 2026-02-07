Celní šok.
V něm byla dohodnuta klauzule o volném obchodu. Po nějaké době došlo k masovému přesunu výroby do Číny, což se dnes nazývá globalizace. Do Číny neodešel jen americký, ale i evropský průmysl. Tak se stalo, že ze Spojených států odešla většina spotřebního průmyslu. Deficit obchodní bilance Spojených Států je obrovský. V Evropě to není jiné. V obchodě již nenajdeme spotřební zboží, vyrobené v EU. Najdeme-li made in EU, pak se většinou jedná o smontovaný výrobek z importovaných komponent. Takže za 54 let, kdy před tím v Číně panovaly hladomory, se Čína díky řízeně ekonomice dostala tak daleko, že představuje pro USA vážné ekonomické ohrožení na bázi jejího technického pokroku a zaplavuje celý svět svým zbožím. To je prostě fakt, který žádný liberál nemůže oddiskutovat. Málo kdo si uvědomuje skutečnost, že tehdy došlo k odložení jedné zaslepené ideologie a jejímu nahrazení obyčejným realismem.
Celní politika trampovy administrativy není objektivně nic jiného než zatáhnutí za záchrannou brzdu. Cílem je výzva naštvaného politika světu: Přestaňte dovážet k nám a začněte vyrábět u nás. Jaká byla a je dosud životní úrovenˇ průměrného Američana se lze dočíst v knize Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America. Henry Holt, New York. 2001. ISBN 978-0-8050-6389-9. Kniha vyšla kolem roku 1999. Již tehdy autorka poukazovala na katastrofální životní úroveň, s tím, že někteří lide bydlí v osobních autech kvůli nízké mzdě a pracovní mobilitě.Ono ale stačí v YouTube napsat america poor documentary.*
Trumpova celní opatření znamenají absolutní zhroucení moderní liberálně orientované politiky. Záchranu nepřinesl ani čtyřmetrový plot na jižní hranici USA jako ochrana před obecným blahem, který přinesl liberalismus v Latinské Americe.
Liberálně orientovaný myšlenkový proud spočívá podle liberálního teoretika Ewalda Nowotného „na spontánním uspořádání společnosti, kde lidské konání je spontánní ale ne plánovité.“ Takže konáme spontánně jak nás momentálně napadne , jak se to právě hodí, bez ohledu jaké budou následky. Však ono se to samo nějak srovná. Takže žádné jednání s premeditací -žádné plánovité jednání, žádné Cogito ergo sum (myslím, tudíž jsem. Věta pochází od Reného Descarta)
Závěr
Myslím, že pan Trump měl u pana Epsteina dost času s kolegy prohovořit způsob, jak zamezit odchodu průmyslu ze země a zastavit sociální propad spoluobčanů. To by ale musel své kamarády klepnout přes prsty, neboť tito masově investovali do čínského hospodářství. Nyní na liberální politiku doplácí také celá EU.
Založme evropský průmyslový investiční fond s účastí centrálních bank členských zemí , spolu domácím privátním kapitálem bez zahraničních investičních fondů , začněme znovu cíleně budovat vlastní evropský průmysl za současného postupného omezování zahraničních dovozů. Zajímavá by byla evropská nostrifikace kapitálu, jak proběhla kolem roku 1920 v tehdejší Československé Republice.
Nač bourat to, co jsme nedokonale postavili, když můžeme sundat ideologické brýle a začít s fortelem budovat to lepší. EU představuje vnitřní trh o velikosti 450 milionů obyvatel. To je obrovská spotřeba a tím masový odbyt domácího průmyslu. Když to neuděláme, skončíme jak možno vidět níže.
Přemysl Kroupa
Žijeme v zajetí falešných představ.
To platí zejména oblasti ekonomie a politiky. Po léta jsme vystaveni mediálnímu prostředí, které sugeruje lidem představy, které objektivně slouží k uplatňování zájmů místní a světové oligarchie.
Přemysl Kroupa
Do Davosu letěli galští kohouti.
Vrátili se za hlasitého kdákání jako zmoklé slepice. Navěděli totž základní větu politiky.Nikdy si neber za spojence silnějšího, jak jsi sám
Přemysl Kroupa
Jak se stal Honza továrníkem.
V roce 1831 se konala v Čechách průmyslová výstava. Byli na ní zastoupeni jak zahraniční, tak i tuzemští vystavovatelé.
Přemysl Kroupa
Žijeme v mediální společnosti.
Když otevřu radio, televizi, či internetové noviny, vidím pestrý, veselý a bezstarostný svět. Na obzoru sice straší zelený démon CO2 ,potom následuje Putin ante portas,
Přemysl Kroupa
Veřejný dopis paní Kislingerové a nejen jí
S velkým zájmem jsem si přečetl Váš článek, který jste uveřejnila pod názvemStát nemá žádné, naprosto vůbec jakékoliv vlastní peníze. To, že stát nemá vlastní peníze vychází ze špatného tvrzení a to z koloběhu peněz.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
ZOH 2026: Dnes startují Zabystřan, Janatová či Sáblíková. Kdy zapnout TV?
Zimní olympijské hry v Itálii se rozjíždějí naplno a hned první oficiální den nabídne i české...
Hurvínek slaví stovku. Stopu nechal i v Chebu, kde pro něj chystají výstavu
Významné jubileum oslaví v květnu dřevěný rošťák Hurvínek. Bude mu rovných sto let. Slavit se bude...
Z někdejší kotelny na sídlišti je v Olomouci knihovna i komunitní prostor
Novou pobočku s více než 15 tisíci knihami otevřela tento týden Knihovna města Olomouce (KMO) v...
Divadlo není byznys, ale služba, říká nový šéf ústecké scény Martin Peschík
Severočeské divadlo v Ústí nad Labem začíná novou éru pod vedením jednatele Martina Peschíka....
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
- Počet článků 136
- Celková karma 10,05
- Průměrná čtenost 1204x
Odpovědnost za vlastnosti prodávaného zboží nese prodávající.
To platí nejen v ekonomii, ale i v politice.