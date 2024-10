O čurání mužů doma.

Na jedné sociální síti dala jedna paní otázku mužům zda čurají doma „na stojáka“ nebo vsedě a rozhořela se tam i o tom velmi bohatá a podnětná diskuze..

Nezapojili se však do ní jenom muži, ale i ženy a ty se rozdělily v podstatě na dva tábory. Ten první a myslím, že trochu větší byl toho názoru, že muž, by měl zásadně čurat vsedě a pokud ne, tak ať si po každém použití záchod po sobě pořádně uklidí, nejlépe i vydesinfikuje.. No a pak se tam objevily i statečné ženy, které tvrdily, že by muže nikdy do sezení nenutily, protože je to proti jejich přirozenosti..

Ještě zajímavější byl pohled mužů, také se rozdělili do dvou táborů, na ty obloukem strefujících se do mísy a ty, co si na záchod sedají a to buď kvůli manželkám a nebo kvůli sobě.. Nejzajímavější se ukázalo právě u mužů to, že z těch, co sedají na záchod zcela dobrovolně bylo nejvíc těch, co žijí singl a tak z důvodu, že všechno v domácnosti si musí uklízet po sobě sami a tak nemají ani ten nejmenší zájem si špatně mířeným proudem přidělávat práci..

No a něco z toho co i zaznělo v diskuzi pro podporu čurání mužů v sedě..

Prý se v sedě lépe vyprázdní močový měchýř, také prý tito pánové méně trpí problémy prostaty a v neposlední řadě tím častějším sedáním a stoupáním na záchodě si udržují fyzickou kondici.. No a tím hodně málo přiznávaným důvodem, přec velmi častým, proč dokonce i ti normálně čurající ve stoje to někdy dělají vsedě, byl ten, že se na záchod vydali spíš relaxovat od rodiny a to se ve stoje fakt blbě dělá..