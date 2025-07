Pod drobnohledem

Ačkoliv tu ještě před malou chvilkou nikdo nebyl, Michal má zvláštní pocit, že je někdo sleduje. A v takových chvílích se většinou nemýlí.

Jsou v srdci malebné vesničky v podhůří, na místě, kde by člověk čekal klid a ticho. Až na to, že jsou zrovna jarní prázdniny a klidu je tu asi tolik, co v srpnu sněhu. Je to tu jeden hotel vedle druhého a tím pádem i jeden turista vedle druhého. A k tomu místní, kteří na návsi i v přilehlých ulicích zvědavě pozorují ten cvrokt všude. Uprostřed postává hlouček Němců, kteří se tam hlasitě baví a kolem nich se vznáší opar ze svařeného vína. Ten jim zjevně slouží jako tekutý kabát a zábava v jednom. A funguje. Minimálně na povzbuzení nálady výborně.

Je kolem nuly a Michalovi s Klárou připadá, že je tu zima jak na Sibiři. Mrazivý vítr jim zalézá pod bundy i čepice a okusuje tváře i uši.

„Klárko, nedáme si...?“ zkusí Michal.

„Ne!“ utne ho Klára dřív, než stačí doříct cokoli dalšího. Ne, že by si nic nedala, ale ne teď a ne tady. Teď má jasný cíl a rozhodně to není místní opilecký klub.

Michal si tiše povzdechne a následuje ji. Klára dělá, že nic neslyšela a vezme ho za ruku, snad kdyby měl ještě snahu se někde zastavovat.

„Cestou zpátky třeba.“ řekne po chvíli smířlivějším tónem. Michalovi se rozzáří oči, ale pak jiskřičku radosti zadupne do země a raději se soustředí na rozcestník, který se jim postavil do cesty.

Svižným tempem se vymotají z vesnického ruchu a dojdou až na kraj obce, kde se za vzrostlými stromy snaží schovat malý hotel. Starý hrázděný dům, jaké byly ve své době v Sasku běžné. Dvě patra a podkroví. Moc dobrou schovku teď ale nemá, vzhledem k tomu, že je zima a stromy nemají listí a tak je na první pohled vidno, že ačkoliv je sezóna prázdninového veselí v plném proudu, tady se nikdo neubytoval a restaurace zeje prázdnotou. Na to, že by měl být opuštěný už roky, vypadá poměrně zachovale. Okna celá, záclony visí, nic se nezřítilo.

Klára s Michalem objedou stromy a opatrně se rozhlédnou. Žádné zvědavé pohledy však nezachytí a tak se rychle protáhnou dírou v plotě do zarostlé zahrady. Chůze roštím není úplně příjemná, ale zima má přece jenom pár výhod, nerostou kopřivy a zákeřné trnité šlahouny, co se tak rády chytají do bot a oblečení. Pomalu obejdou dům kolem dokola a hledají vstup. Rozbité okno, pootevřené dveře, cokoliv. Všechna okna se ale zdají být pečlivě zavřená. Dveře zamčené.

Už to skoro vypadá, že odejdou s nepořízenou, když Michal zahlédne malé okénko v mezipatře. Vypadá to, že je pootevřené. Dobře, tohle bude trochu gymnastika. Rozhlédne se po zahradě a za chvilku už s Klárou přitáhnou pod ono slibné okénko starou, dřevěnou bednu neznámého původu. Napasují jí ke zdi a Michal zkouší, zda ho ta věc vůbec unese. Prkna zaskučí, jedno křupne, ale zbytek statečně drží.

Michal natáhne ruku k oknu a v tu chvíli ho přepadne divný pocit. Jakoby cítil v zádech pronikavý pohled. Otočí se, ale jediné, co vidí, je zahrada hotelu, cesta, po které přišli a naproti rozlehlá zahrada sousedního domu obehnaná pečlivě zastřiženým živým plotem.

„Co je?“ zeptá se tiše Klára.

„Mám pocit, že se na nás někdo dívá. Ale nikoho nevidim...“

„Taky nic nevidím.“

Klára sjíždí pohledem přilehlé okolí a Michal znovu zkouší výšku okna.

A v tom se Klára začně smát. Tak nečekaně, že Michal nadskočí a churavá bedna pod ním se nebezpečně zakýve. Překvapeně kouká na Kláru, která se vedle něj dusí smíchy.

„Koukni se... tam naproti...“ vysouká ze sebe Klára, zatímco se snaží v záchvatu smíchu nadechnout a srovnat čepici, která jí mezitím sjela do očí.

Michal chvíli nechápavě hledí. Tam se přece před chviličkou díval. Zahrada, cesta, živý plot u sousedů... A pak to uvidí.

Nad živým plotem trčí tři pštrosí hlavy a upřeným pohledem sledují nezvané návštěvníky.

Michal na Kláru vykulí oči a pak se rozesměje taky. „Na co hlídací pes, když máš pštrosy!“

Na prostoje kvůli drůbeži ale není čas, jakkoliv je přerostlá a tak se Michal odrazí od zmožené bedny a vyhoupne se do pootevřeného okénka, kterým se s mírnými obtížemi protáhne dovnitř. Možná měl vynechat ten obří řízek k obědu. Klára ho následuje a jakmile se vyšplhá nahoru, bedna to vzdá a rozpadne se na kusy.

Okénko vede na schodiště, kde na ně okamžitě dýchne známý závan zatuchliny, plísně a vlhkosti. Zvenčí vypadal dům zachovale, uvnitř je to ale jiný příběh. Tu se propadá půda do pokojů, jinde se táhne plíseň po zdech. Ve sklepě objeví saunu a malý bazének, na jehož dně roste mech. A přesně kvůli tomu sem přišli. Vytahují foťáky a brzy zapomenou na všechno ostatní.

Když se o hodinu později opět vysoukají ven a přistanou v hromádce dřevěných zbytků, okamžitě si vzpomenou na ty tři zvědavce v sousední zahradě.

Chvíli jim trvalo, než je zahlédli a ejhle.. Oni nejsou jenom tři, je jich tak dvojnásobek. Jen si z nich teď můžou prohlédnout tak akorát jejich opeřené zadky, neboť nastal čas večeře. Pštrosí večeře.

Michal si promne břicho a zamračí se.

„Na jídlo fakt nemám ani pomyšlení. Ten schnitzel mě pořád nějak tíží.“