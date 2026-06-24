Zpravodajské portály vč. IDNES zneužity pro vlivovou kampaň proti prezidentu Pavlovi.
Fingované zpravodajství a stránky tvářící se jako by byly legitimní součástí oficiálních spravodajských kanálů a médií jsou docela časté. Mají dodat falešným zprávám důvěryhodnost a punc reality. A bohužel, spousta řekněme to tupých tužek v penále jim na to bohužel skáče.
Nyní, když prezident Pavel bojuje proti vládě za svoji účast na sumitu NATO, kdy podává kompetenční žalobu a žádá ÚS o předběžné opatření, je potřeba proti němu rozdmýchat nenávist lidu. Tvůrcům této kampaně se k tomu povedlu zneužít i systém reklam na IDNES. A docela sofistikovaně.
Dnes dopoledne při čtení novin na mě vybaflo tohle.
Reklama pokračovala sem.
a končila tady.
Všiměte si prosím několik věcí. A to prakticky POKAŽDÉ, když na nějakou takovou reklamu klikáte.
Zaprvé: na obrázek reklamy, který mká zjevně evokovat prezidenta Pavla je nasazen deformační filtr z photoshopu aby tak ztížil či znemožnil automatickou filtraci reklam, zneužívajících obličejů známych osobností.
Zadruhé: Jedná se o reklamní slot Google Ads. Tato služba umožňuje cílení reklamy přímo na konkrétní weby, takže podvrhnout pomocí ní stránku, která se tváří jako legitimní obsah portálu je kdyxž ne snadné, tak docela dobře možné proveditelné a často používané. ( Tohle píše samotná google AI: Reklamu na konkrétní server (web) můžete zacílit v Obsahové síti Google (GDN) pomocí tzv. cílení na umístění. Tímto způsobem se vaše bannery nebo textové reklamy budou zobrazovat pouze na vámi vybraném webu.)
Zatřetí: V obrázku dvě vidíte zneužitý design napadeného portálu. Talčítko pro postup dál má dvě funkce. Jednak dále ztížit identifikaci reklamy jako závadné, jednak funkci psychologickou kdy má vyvolat dojem že se jedná o publikaci tajných závadových a ne pro všechny lidi vhodných dokumentů, prostě donutit kliknout a doufat, že si pitomec, který na to skočí bude připadat jako v exkluzivním klubu a bude tyto informace pokládat za důvěryhodné a vypálí si je do dezolemozku.
Začtvrté: Vždy je tam sázka na ZÁVIST, OKRÁDÁNÍ a ujídání malým poctivým lidem z jejich už tak prázdných talířů. Hotovej zlej brou Bramborouk.
Za páté. Design takových fake stránek bývá často promyšlený včetně například reakcí čtenářů, diskuzí a fór, které někdy bývají dokonce funkční! To dává dobrou představu, jak velikou práci si orchestrátoři podobných kampaní dají, jak velké úsilí vynaloží, aby jejich operace měla mít dopad. Toto už z podstaty vylučuje jakési aktivisty a nezávislé novináře a dává tušit mohutnou a státy palcenou infrastrukturu za sebou.
Zašesté. Zadavatelem takovýchto reklam je většinou někdo z úplného konce světa, z číny nebo pákistánu případně z nějaké postsovětské republiky. V našem případě z Kazachstánu.
A tento pán má za sebou ještě více podobných či stejných reklam.
Vzhledem k osobnosti prezidenta Pavla (a jeho dlouhodobého působení ve strukturách severoatlantické aliance), a k důležitosti summitu NATO, a především toho, že je tvrdým protihráčem víceméně proruské vlády ČR se zdá býti pravděpodobné, že za ooperaci stojí Rusko
Kampaně na stejném modu operandi (obfuskace obrazu, imitace strány věrohodného portálu, zadavatel z nějakého postsovětského státu) nyní falšují vzhled například SeznamZprávy a Prima CNN
Takže prosím lidi, než na něco kliknete a něčemu uvěříte, PŘEMÝŠLEJTE.
Martin Prášek
Volby v Maďarsku: Világos naruby
13. srpna 1849 kapitulovala Maďarská revoluční vojska u tehdejší vesnice Világos (dnes Rumunská Șiria). S této události se stalo později synonymum pro pořádný výprask. Ale dnes, dnes se ten vejprask odehrál naruby.
Martin Prášek
A kdo bude vybírat na ubohé české děti?
Ruské bombardování na ukrajině spustilo humanitární krizi. Češi během tří dnů vybrali přes sto milionů korun na pomoc. A vitruálnem se nese narativ „A kdo bude vybírat na české nemocné děti?“ Kdo? Tak já vám to teda povím.
Martin Prášek
Šašci si platí vlastní cirkus.
Je před volbama a já čtu IDNES a koukámn, u každého článku na mě vybafnou minimálně dva, spíše tři reklamní čtverce „STAČILO!“.
Martin Prášek
Předvolební zamyšlení o tom, kolik českých „elfů“ vlastně platil Putin
Proruští kremloboti. Trollove. Russáci coby orkové nebo skřeti, Rusko coby Mordor.A proti němu stojí v online prostoru „elfové“. Bílí čistí, silní a sliční. má to akorát jednu chybu....
Martin Prášek
Jeden z důvodů, proč to ODSce letos opravdu nehodím.
Těch důvodů je, popravdě řečeno, mnohem víc. Ale nikoliv nejméně významným důvodem jest politika zvyšování odvodů pro OSVČ. A samozřejmě, vládní rétorika kolem toho.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...
Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...
Centrální park Praha 13
Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.
Nabízíme k prodeji šest pozemků v areálu bývalého JZD na okraji obce Rapotice. Jedná se o
Rapotice, okres Třebíč
2 271 780 Kč
- Počet článků 342
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2896x