Világos naruby
Revoluční rok 1848 přinesl nepokoje po celé Evropě a ani „spuchřelé mocnářství“ nebylo ušetřeno. Uherská část Rakousko uherska usilovala už dlouho o samostatnost. Vlastního krále, vládu , armádu reformy. ˇ
15 března 1848 v Pešti (část dnešní Budapešti) vypuká občanská a politická revoluce, prakticky bez jediného výstřelu. Vídeň zpočátku ustupuje, nicměně napětí m ezi stranami roste a v září jsou již v otevřené válce. A nutno přiznat, že se povstalcům, přes počáteční potíže daří a Ještě 21 května 1848 dobývají Budín. Vídeň má na jaře vrce 1849 nahnáno a jedná s Ruským spojencem Mikolášem I. o vojenské pomoci. Ta je odsouhlasena a v červnu přes Halič a horní Uhry přichází proti povstalcům cca 200 000 ruská armáda vedená věrným carovým polním maršálem Ivanem Fjodorovičem Paskevičem. Pak už následuje jen série prohraných bitev (poslední u Temeszváru) vrcholící právě onou bezpodmínečnou kapitulací u Világoše. A po ní popravy, represe konfiskace a úprk maďarské elity za hranice.
Porážka a ztráta nadějí to byla tak hluboká, že se z kapitulace u Világose stalo národní trauma a zlidovělo v úsloví. „Dostav világoš“. Které se stalo synonymem pro nepředstavitelný výprask, beznadějnou porážku a všeobecnou prohru.
V posledních letech se zdálo, jakoby Maďaři zapoměli, od koho ten világoš vlastně dostali. Komu patřila armáda, co rozdrtila jejich naděje, a že ten, komu složili do rukou svoji kapitulaci, byl právě pohůnek RUSKÉHO cara. Ostatně stejně, jako to byli pohůnci RUSKA, kteří maďarské protikomunistické povstání v roce 1956 utopili v krvi. Jakoby Maďarský národ dokonale pozbyl svoji historickou paměť.
16 let vládnoucí Viktor Orbán se ukázal také jako dokonalý carův zástupce. Třebaže již jiného cara. Kudy chodil, tudy kopal za báťušku Vladimíra Vladimíroviče Putina. 12. 4 2026 však proběhly v Maďarsku volby a zdá se, že se Maďarům historická paměť vrátila. Volebními výsledky poslali Orbánovu stranu Fidesz hluboko do opozice a jeho protikandidát pravděpodoně získal i ústavní většinu.
Tohle se nedá nazvat jinak než Világosz naruby. Narozdíl od situace před téměř 177 lety, dnes musel před Maďary kapitulovat caroův pohůnek. Volebními výsledky ho prostě vypráskali.
Gratulace.
Martin Prášek
A kdo bude vybírat na ubohé české děti?
Ruské bombardování na ukrajině spustilo humanitární krizi. Češi během tří dnů vybrali přes sto milionů korun na pomoc. A vitruálnem se nese narativ „A kdo bude vybírat na české nemocné děti?“ Kdo? Tak já vám to teda povím.
Martin Prášek
Šašci si platí vlastní cirkus.
Je před volbama a já čtu IDNES a koukámn, u každého článku na mě vybafnou minimálně dva, spíše tři reklamní čtverce „STAČILO!“.
Martin Prášek
Předvolební zamyšlení o tom, kolik českých „elfů“ vlastně platil Putin
Proruští kremloboti. Trollove. Russáci coby orkové nebo skřeti, Rusko coby Mordor.A proti němu stojí v online prostoru „elfové“. Bílí čistí, silní a sliční. má to akorát jednu chybu....
Martin Prášek
Jeden z důvodů, proč to ODSce letos opravdu nehodím.
Těch důvodů je, popravdě řečeno, mnohem víc. Ale nikoliv nejméně významným důvodem jest politika zvyšování odvodů pro OSVČ. A samozřejmě, vládní rétorika kolem toho.
Martin Prášek
Viděl jsem komediantskou maringotku převrácenou aneb o nevídané absuditě předvolební.
Viděl jsem koně.. hada atd. Variací na tuhle hlášku, pokud člověk spatří něco neobvykle absurdního, je spousta. A jeden by myslel, že tyhle věci lze potkat tak jednou, dvakrát za život. A ono ne. Zvláště dnes - před volbama.
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
Na Jindřichohradecku dal někdo kravám antibiotikum, které znehodnotilo mléko
Neznámý pachatel v areálu zemědělského družstva na Jindřichohradecku zřejmě začátkem minulého týdne...
Policie prověřuje nález uhynulého vlka na Českokrumlovsku
Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na Českokrumlovsku. Nahlášený byl...
Policie prověřuje nález uhynulého vlka na Českokrumlovsku
Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na Českokrumlovsku. Nahlášený byl...
Na Blanensku hořely necelé čtyři hektary lesa, situaci komplikoval nedostupný terén
S lesním požárem bojovali hasiči u Doubravice nad Svitavou v okrese Blansko. Zásah jim na místě...
- Počet článků 341
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2898x