Viděl jsem komediantskou maringotku převrácenou aneb o nevídané absuditě předvolební.
Viděl jsem letadlo v luftě couvat, žábu pěstí cihlu rozbít, veverku s medvědem souložit, jehlu na špičce stát, komunistu k bohu se modlit, eunucha pět děcek splodit a komediantskou maringotku převrácenou (*).... Ovšem tohlect to, to jsem ještě neviděl!
Nějak tak uvažuje člověk, který potká věc tak absurdní, že je na hranicích možného. Vrcholem absurdity (tedy krom housenky ve zdroji PC ) jsem dlouho pokládal situaci, kterou jsem viděl na vlastní u oči v Bruntále kolem roku 2002, kam mne celkm pravidelně zavívaly tehdejší pracovní povinnosti. V areálu bývalých ruských kasáren, přebudovaném městem na sociální byty ( někdo by řekl ghetto), jsem narazil na jev, který svojí vzácností a absurditou překonal i lochnesku.
Sprominutím cigán.. Ovšem v kanadách, bombru a s holou hlavou (ano, skinhead) a velikým magneťákem, ze kterého burácel Orlík a „BÍLÁ LIGA BÍLÁ SÍLA! “. Ano koukal jsem na to chvíli jako puk a říkal si, že nic absurdnějšího už nikdy neuvidím a neuslyším. Bohužel, legendární díl seriálu Comeback ještě nebyl na světě, tak jsem jev nemohl připsat na vrub ani LSD ve vodovodním řadu ani uštknutí zubatou žabou. Každopádně, neočekával jsem, že nějaký jiný podobný záblesk alternativní reality někdy uvidím. No, mýlil jsem se...
Nyní je ale je před volbami. A v jednom dnu mě přepadlo dvojité Deja -vu.
Tím prvním byl odposlechnutý rozhovor tohoto znění
- „Naše rodian byla za komunismu persekuována. A to dost hodně! Ale těď budu volit Kačku !“
– „????“
- „Jako Kačku konečnou! Já jen, že ona naše kača je tady v těch volbách JEDINÁ PRAVICOVÁ!“
Pomyslel jsem si hned na onou převrácenou komediantrskou maringotku, letadlo couvající v luftě a jehlu, stojící na špičce(*). Vždyď když si vzpomeneme , jak pravicový byl a co prohlašoval Klement vrah Gottwald před svobodnými volbama v roce 1946..
Nejprve typicky komunisticky zacílil na dosidlované pohraničí, aka zlatokopy na majetku po němcích
Prosadili jsme, že držitelům usedlostí … bude usedlost, půda a živý i mrtvý inventář přidělen natrvalo do vlastnictví.
Což samozřejmě mělo svoje výsledky, protoženejlepší výsledky dosáhli komunisté tehdy v dosídlovaném pohraničí, zejména na jesenicku a na Šumavě.
Potom se zaměřili na živnostníky, řemeslníky a drobné podnikatele:
„Komunistická strana nemá v úmyslu střední stav zničit, jak to tvrdí o nás naši nepřátelé, nýbrž má zájem na silném, prosperujícím živnostenstvu, jehož oprávněné požadavky jsme vzali do svého programu a budeme je se vší rozhodností také prosazovat.“
a dále slibovali Svobodu tisku, svobodu shromažďovací, svědomí i učení, svobodu práce a podnikání ,ostatně o jejich tehdejším programu již před lety psal tento blog
Každopádně, politické strany v roce 1946 komunisty chválily, že se drží právního státu, demokracie, hájí občanské svobody a nechtějí znárodńovat, kolektivizovat ani zavádět diktaturu proletariátu.
Drtivou volební výhrou byly tehdy ostatní strany šokovány a povšimly si, že KSČ vyhrála prakticky s PRAVICOVÝM programem. Například Lidovci psali:
„Komunistická strana získala této moci vlasteneckými hesly a programem ochrany soukromého podnikání, a zejména udílením německého majetku pozemkového do soukromého vlastnictví. Tedy programem nekomunistickým,“
a dokonce vyjádřili víru, že komunisté budou tento svůj program i PROSAZOVAT V PRAXI.
A jak to dopadlo dál, to už je historie a tu snad všichni znají. Znárodňování, gulagy, politické procesy, zákazy politických stran, kolektivizace, stbáci uran, mírov, leopoldov, uherské hradiště, dráty na hranicích, a tak dál. Co ta paní sakra od oné „naší Kače“ očekává ?
Stojí za podotknutí, že drtivého volebního vitězství v roce 1946, kdy komunisty volilo v českých zemí zhruba 2.2 milionu lidí , bylo dosaženo i tím, že bylo znemožněno postavit kandidátku Agrárníkům (ca 850 000 hlasů v roce 35), živnostenské straně (ca 350 000 hlasů v roce 35) a straně Národních demokratů (ca 400 000 hlasů v roce 35). Odkopání se komunistického kandidáta Kominka, který by po volbác zakazoval politické strany tomu oddalo pravdu zajímavou příchuť
Mimochodem, i na naši rodinu dopadla komunistická perzekuce v 50 letech a její důsledky se v rozbitosti lidí táhhnou jako černá nit. Takže i když současnou vládu nemohu vy... ehm vydejchat, komunisty, jakékoliv barvy, chuti, masky, zápachu a převleku nikdy volit nebudu. A když, tak jenom ze střechy.(pozn: jedná se o bonmot!)
Ale to nebyl konec pro daný den. Toho dne totiž přijel do Ostravy – Poruby Cirkus „Ano, bude líp“ Bohužel jsem neměl možnost se přímo zůčastnit, abych páně Babišovi položil pár velmi velmi nepříjemných otázek. Tak jsem alespoň z povzdálí sledoval lidi, kteří už ze ZOO šli domů. A tehdy přišel toho dne druhý útok alternativní reality.
Kšiltovka rudá „al á Trump&Babiš, s vyšitým nápisem SILNÉ ČESKO. To by nebylonic neobvyklého, kdyby nebyla na hlavách hloučku roztomile UKRAJINSKY švitořících děvčat, odhadem tak třináctiletých.
Žábu pěstí cihlu rozbít, veverku s medvědem souložit, komunistu k Bohu se modlit a eunucha pět děcek splodit (*).... WTKF ?
Strana ANO, která je pověstná tím, že chce zastavit veškerou vojenskou pomoc ukrajině? Která se rozhodla sesbírat voliče na na „light anti ukrajinskou politiku“ ? Která proslula výrokem, že by NEPŘIŠLA na pomoc napadenému Polsku ? Strana, která bude donucena jít do koalice s buďto s SPD, což je partaj otevřeně protimigrační a otevřeně protiukrajinská ? Nebo do koalice se STAČILO! ,což není jen strana komunistická, ale i protiukrajinská a v podstatě partaj okusovačů Putinova ráfku ? To je jako by malý Izák Kohn přinesl v roce 1937 hnědou feldmutze čapku ze shromáždění SA, že je příjemně teplá a dávali ji zadarmo. Budiž mi jen slabou útěchou, že jak vzhledem k občanství, tak vzhledem ke věku, tyto slečny elektorát hnutí ANO naštěstí nerozšíří.
Žijeme bohužel v době postfaktické, kdy lze interpretačně ohnout a otočit jakoukoliv informaci či fakt. A aby bylo ještě hůře, přidala se i doba postkontextuání, kdy lidem chybí a ani ji nepotřebují , schopnost vnímat zasazení chování a prohlášení osobností do kontextu doby a světa. A doba postkonzistentní, což je největší průkak. Potřeba vnitřní konzistence je podle mě jedním ze základních vlastností duševně zdravého člověka s fungujícími kognitivními schopnostmi. Ale i tato vlastnost je nyní v populaci na úbytě (dále viz heslo „dezolát“).
A tak se z okřídleného pořekadla KDYŽ VOLÍŠ ŠAŠKE, OČEKÁVEJ CIRKUSE stává něco mnohem tragičtějšího a žalostnějšího.
Protože když lidé rezignují na ověřování a na kritický přístup k servírovaným faktům, když ignorují kontext doby a světa, když nepotřebují vnitřní konzistenci mezi tím co říkali a zastávali a za co se včera bili a tím, co zastávají, dělají a vyřvávají dnes, o vnitřní logice věcí nemluvě, stávají se obyčejnými šašky. A KDYŽ VOLÍ ŠAŠCI, OČEKÁVEJ PO VOLBÁCH ŠAŠKEC.
*) “plnotučná“ hláška byla po konzultaci s redakcí změněna tak, aby vyhovovala kodexu blogera.
citáty pocházejí z článku Nekomunistická KSČ a podpora zlatokopů
Martin Prášek
BLACKOUT: opravdu za něj nemohou dovozy solární energie z Německa?
Nemělo to nic společného se soláry, větrem, ani dovozem elektřiny z Německa. Prohlásil ministr Hladík na Twiteru. Ehm, jakože COŽE? Tohle vyjádření je totiž přinejmenším HRUBĚ „nepřesné“.
První Rus, který po včerejšku vypadne z okna, bude zřejmě Dahir Semenov.
Včera se zřejmě podařil Ukrajincům vpravdě husarský kousek. Zničení či těžké požkození velkého množství Ruských vojenských letadel.
9. květen v Moskvě aneb „Noc dvojníků“
Znáte Maďarský film „Titánia, Titánia, avagy a dublörök éjszakája“, který u nás uvedla v roce 1993 Slovenská televize coby dvoudílný film s titulky Titánie, titánie aneb noc dvojníků“ ?
Jedno malé Déjà vu Andreje Babiše.
Filozofie nás učí, že nelze vstoupit dvakrát do téže řeky. Bez problémů lze ovšem šlápnout dvakrát do téhož lejna. A to se zřejmě povedlo Andreji Babišovi. Stačí si jen pamatovat.
Požírá Rusko své „užitečné idioty“?
„Revoluce, jako Saturn, postupně požírá své děti.“ Prohlásil před revolučním soudem jeden z předních Francouzských revolucionářů, Pierre Vergniaud těsně před tím, než jej poslali pod gilotinu.
