Šašci si platí vlastní cirkus.
Taková koncentrace STAČILOUNŮ, až je to nevkusné. A na Lidovkách nemlich to samé. A říkám si, takový reklamní prostor v celostátním médiu musí být notně drahý. A docela by mne zajímalo, jak si to STACILO může dovolit.
Asi mne opraví zdejší redakce, protože zřejmě oni mají přehled, kolik takový reklamní prostor stojí. Ale pravděpodobně to levné nebude. A také by mě zajímalo, jestli mají veškeří inzerenti rovné podmínky a stejnou cenu za politický inzerát, nebo jestli má STAČILO nějaký diskont. Protože to skoro vypadá, jako že ty reklamní pozice MAFRA vyprodává v partiovce.
To jsou ovšem věci, které mi mohou vrtat hlavou ale které nezjistím. Naštěstí ovšem jsou tu tzv transparentní účty a dá se tedy dohledat kdo a jak kterou politickou stranu sponzoroval, což je abych tak řekl, ta druhá strana rovnice. A došel jsem k překvapivému zjištění. Šašci si platí vlastní cirkus. A nejen levice. Kouknul jsem se na STAN, ODS, PIRÁTY,ANO, a STAČILO
Dle transparentních účtů poolitických stran, daroval například Vít Rakušan 10.04.2025 dva dary po 75 000,00 CZK (tedy 150 000 )
Petr Fiala pak daroval své straně na volby 27.06.2025 rovnou 200 000,00 CZK
Trochu vyjímkou je mezi stranami je ANO, na jehož volebním účtě je darů minimum. Téměř veškeré příjmy jsou převod z provozního účtu strany a jedná se o částky milionové. Ovšem zase lze dohledat, komu bylo za reklamu zaplaceno a kolik. Včeně MAFRA, včetně třeba FACEBOOK a tak dále. Ostatní strany mají vždy jen „převod na volební účet“, nebo „převod na provozní účet“ s vyjímkou PIRÁTŮ, kteří sice mají „převod na volební účet“, nicméně tento účet jest rovněž transparentní a alokaci výdajů lze dohledat. A když už jsme u těch pirátů tak pan Zdeněk Hřib 09.09.2025 daroval své straně dvakrát po 50 000,00 CZK (100 000 Kč)
A teď se podívejme na hnutí STAČILO. Tady si šašci platili svůj cirkus nejvíc.
Pan Zaorálek daroval, teď už jeho straně, 21.09.2025 50 000,00 CZK.
Vidlák Sterzik daroval 09.09.2025 150 000,00 CZK.
Korunu tomu nasadila pí Kateřina Konečná. Ta ve dvou darech po 250 000 dala straně půl milionu. (18.08.2025 250 000,00 CZK, 26.08.2025 250 000,00 CZK) . Pánové a dámy, kdo z vás na to má ?
Honorář paní Konečné jest ovšem vyplácen Evropským parlamentem, jehož je poslankyní a částky jsou to nemalé. Takže Eu si v podstatě platí stranu, která je u nás nejeuroskeptičtější a nejvíce protibrusel založená. To nevymyslíš. Krom velké dávky pokrytectví se tady z cirkusu stává čisté DaDa.
PS: a kupodivu, jediný šašek, který si svůj cirkus neplatí, je Tomiyo Okamura (nenalezl jsem na transparentním účtě SPD letos žádný jeho dar)
Martin Prášek
Předvolební zamyšlení o tom, kolik českých „elfů“ vlastně platil Putin
Proruští kremloboti. Trollove. Russáci coby orkové nebo skřeti, Rusko coby Mordor.A proti němu stojí v online prostoru „elfové“. Bílí čistí, silní a sliční. má to akorát jednu chybu....
Martin Prášek
Jeden z důvodů, proč to ODSce letos opravdu nehodím.
Těch důvodů je, popravdě řečeno, mnohem víc. Ale nikoliv nejméně významným důvodem jest politika zvyšování odvodů pro OSVČ. A samozřejmě, vládní rétorika kolem toho.
Martin Prášek
Viděl jsem komediantskou maringotku převrácenou aneb o nevídané absuditě předvolební.
Viděl jsem koně.. hada atd. Variací na tuhle hlášku, pokud člověk spatří něco neobvykle absurdního, je spousta. A jeden by myslel, že tyhle věci lze potkat tak jednou, dvakrát za život. A ono ne. Zvláště dnes - před volbama.
Martin Prášek
BLACKOUT: opravdu za něj nemohou dovozy solární energie z Německa?
Nemělo to nic společného se soláry, větrem, ani dovozem elektřiny z Německa. Prohlásil ministr Hladík na Twiteru. Ehm, jakože COŽE? Tohle vyjádření je totiž přinejmenším HRUBĚ „nepřesné“.
Martin Prášek
První Rus, který po včerejšku vypadne z okna, bude zřejmě Dahir Semenov.
Včera se zřejmě podařil Ukrajincům vpravdě husarský kousek. Zničení či těžké požkození velkého množství Ruských vojenských letadel.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Sterzik vyprovokoval lídry slovy o ústavě. Pase si vás miliardář, útočí v debatě Hřib
Lídři sedmi politických uskupení diskutují v poslední předvolební debatě Českého rozhlasu. Přeli se...
Teror u synagogy v Manchesteru: jednu z obětí jsme postřelili, přiznala policie
Jednoho z mužů, který zahynul při čtvrtečním útoku před synagogou v Manchesteru, zasáhla kulka...
Volby ONLINE: Česko vybírá nové poslance. Hlas odevzdají i lídři stran a prezident
Sledujeme online Odstartovaly volby do Poslanecké sněmovny. Mezi první voliče budou tradičně patřit politici včetně...
Volby 2025: Kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek
Kurzy sázkových kanceláří jsou alternativou k předvolebním průzkumům. Bookmakeři bývají přesní -...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 339
- Celková karma 14,62
- Průměrná čtenost 2907x