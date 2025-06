Včera se zřejmě podařil Ukrajincům vpravdě husarský kousek. Zničení či těžké požkození velkého množství Ruských vojenských letadel.

A ačkoliv se budou informace zpřesńovat, už se ví, že to byl průšvih a že to ze stranx Ukrajiny bylo velice fíkaně a precizně připravené. A už se začínají lidi dohadovat, kdo za tohle spáchá sebevraždu, onemocní nebo utrpí akutní oknitidu.



Můj tajný tip je člověk, který si říká Dahir Semenov. Ne , není to žádný generál, náčelník, plukovník oligarcha nebo kdoví co. Dokonce ani špion (možná) není Ve skutečnosti o něm nic moc nevím. Snad jen to, že je to ruský designer., vynálezce a zakladatel Turecké technologické firmy Dahir Insaat.



Co je ale zajímavější, je jeho Youtube kanál. Na něm má okolo 80 videí – animací různých inovativních technických řešení a konceptů v dopravě, letectví, kosmonautice, stavebnictví, ale i ... a teď pozor, ve vojenské oblasti.



V těch videích jsou většinou potápěny Americké letadlové lodě, ničeny inaze NATO tanků a letadel, vražděni politici, a dlužno podotknout, že velmi kreativním,ale mnohdy i technicky VELMI REALIZOVATELNÝM způsobem. V paletě jeho videí jsou dokonce taková, jako odpalování jaderných střel z lodních kontejnerů, nebo akce, která by se dala interpretovat i jako možný scénář útoku na Amerického prezidenta.



Každopádně, při prvních informacích o úspěšném Ukrajinském útoku a o scénáři jeho provedení, se mě vybavilo jedno jeho zajímavé video. A vsadil bych se, že se při přípravě své akce ukrajinci museli inspirovat. Myšlenka kontejneru na nákladním automobilu, který zaparkuje v krajině a vypustí náklad, je uvedena právě tam. A i když Ukrajinská implementace rozhodně nebyla tak bombastická, byla rozhodně účinná.



Ukrajinci mnohokrát ukázali, že dovedou být velmi kreativní, co se obrany své země týká a tak nezbývá, než jen čekat, který další nápad páně Dahira Semenova dovedou k realizaci. Ale jestli to bude tento, bude mít „Kremelský bunkrový skřet“ hodně hodně špatný spaní a cvikat rektem pětku drát.



Ovšem v kůži pana Dahira Semenova bych teď nechtěl bejt, a to ani v Turecku ne.