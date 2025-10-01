Předvolební zamyšlení o tom, kolik českých „elfů“ vlastně platil Putin
A to chybu dost podstatnou. Někteří tihle elfové zřejmě nebyli ani tak moc sliční ani tak moc na straně dobra, spíše naopak. Byli temní a platil je Mordor. A když ÚSPĚŠNĚ splnili svůj úkol, tak prostě zmizeli.
„Elfové“, tak jak je známe z virtuálního prostředí a jak o nich idealizovaně psali novináři, uváděli na pravou míru ruskou propagandu a onilne rozbíjeli proruský narativ, co se například války na ukrajině týká, už někdy od roku 2014. Jenže s příchodem horké války v roce 2022 se vyrojilia banda „elfů“ docela jiných.
Poznat se nedali snadno, vždyď na jejich profilech vlála ukrajinská vlajka, úderná hesla o podpoře Kyjeva a hlavně formálně také útočili na ruské narativy, tak, jako elfové praví. On problém byl ovšem jinde. Tihle temní elfové totižý útočili i na lidi, kteří toho s rusským narativem kremelské propagandy měli společné jen pramálo, nebo nic.
Buďto útočili i na lidi, kteří rozhodně nebyli proruští. Pouze nesdíleli až jásavě blbé nadšení, že se ukrajině povedlo ubránit se a dokonce dobýt podstatnou část území zpět, ale poukazovali na další možná úsilí a prostě si nebyli jisti tím, co se bude dít dál. Lidi, jejich argumenty rozhodně nebyly notami z Kremlu ale byly LOGICKÉ a LEGITIMNÍ.
Druhým cílem, tím daleko zranitelnějším, byli lidé které bych nazval „z levého konce Gaussovy křivky“. Lidé s nízkým socioekonomickým statusem a lidé s menšími schopnostmi, – protože těch se VŽDY dotkne každá krize nejhůře a nejbolestivěji. Tito lidé měli prostě jen STRACH. Strach z toho, že se v ekonomických turbulencích daných energetickou krizí (prokazatelně rozpoutnou Ruskem), válkou, inflací a tak dále, prostě NEUDRŽÍ ekonomicky nebo sociálně nad vodou. Lidé s obavami, že nebudou mít za co topit, svítit a bydlet, s obavami, že příjdou o alespoň trochu důstojný život, který si za ty roky v potu tváře budovali. Obavu z dluhů, exekucí, bezdomovectví a sešupu na samé dno sociální i lidské důstojnosti. ( a jak říkám, čím vlevo na Gaussově křivce jste, tím máte méně možností)
Tito lidé, ačkoli v počátku jen opravdu nepatrný zlomek z nich byl otevřeně proruský, se pak kdykoliv, kdy svojwe obavy veřejně vyjádřili na sociálních sítích nebo diskuzích pod články, stali okamžitě terčem arogance, výsměchů a sprototy nevídané. Což samozřejmě později přineslo trpké ovoce. Málokdo si tohohle působení temných elfů všiml.. A ještě méně lidí se tehdy jejich terčů zastalo (a i já si vyčítám, že jsem v tom nebyl už od začátku adresnější ). A dokonce i spousta normálních lidí přejala tento jejich temný narativ aby se mohli cítit mentálně nadřazeni.
„Ale kdo zasévá lži, nebude nakonec postrádat žeň a brzy bude moci opravdu odpočinout od své práce, a sklízet a sít budou za něho jiní. I Melkor nalezl uši, které mu naslouchaly, a jazyky, které zveličily to, co slyšely (Silmarilion)“
Já bejt Putin, chtěl bych aby to mí nohsledi dělali přesně takhle. Uráželi, rozeštvávat, ponižovat. Rozeštvat a zasít nesmiřitelnou nenávist mezi skupianmi lidí. Takovou, která se potom už šíří sama. A vůbec bych se nedivil, kdyby i termín DEZOLÁT nebyl ve skutečnosti dílem protirussky smýšlejících lidí, ale byl, držíme li se Tolkienova tématu „ ukut v hlubokých kovárnách Barad-dûr nebo Orodruiny v nejtemějších úradcích Nepřítele“
A musím uznat, že se to temným elfům fenomenálně povedlo. Vytvořili obrovskou skupinu ponížených a tím i (na systém a vládu) naštvaných občanů, které potom sesbíraly do svého elektorátu protisystémové strany. I když pravda, politické zbrklost Fialovy vlády tomu šly dost na ruku (ale ty by byly na samostatný článek).
Teď když máme z Čech v podstatě dezoléstán, když raketově rostou preference otevřeně protiukrajinských stran jako SPD a když na světlo vyplulo uskupení jako je STAČILO, vše založené na protievropské protiNATO a protiukrajinské rétorice a to vše plné lidí, do kterých se tito temní elfové dva roky strefovali, už bylo kontraproduktivní aby dál útočili na prorusský narativ. Ten tu už žije vlastním životem. Svůj úkol temní elfové úspěšně splnili a PROSTĚ ZMIZELI.
A jen pro úplnost dodám, že úplně stejné zmizení postiho i židovský narativ. Také od roku 2014 bylo ko.. ehm... konspirátory mnohokráte deklarováno, že za celým konfliktem na Ukrajině stojí židovské spiknutí proti Rusku, snaha vytvořit Chazarský stát, který má ublížit Slovanům atd. Tento narativ (židi -> Rotchildi -> bilderberg -> Blackrok a tak dále ) také za poslední rok a půl z českého virtuálního prostoru prakticky zmizel..... Proč? Podívejte se na fotografii leadera STAČILO!
Takže vy všichni, kteří jste naštvaní na systém, a nějakým zázrakem jste dočetli až sem, pak vězte, že Vaše objektivní pohnutky jsou max třetina a ve zbytku jste se stali obětí MANIPULACE, udělali z vás blbce, sežrali jste jim to i s navijákem a dostali Vás přesně tam, kde vás chtěli mít.A po Vašich zádech vylezou nahoru k moci, která se Vám nakonec NEBUDE líbit. A ano, měli by jít do sebe i ti, kteří „protidezolátský“ narativ temných elfů přijali za vlastní. I ti byli oklamáni, i ti byli zmanipulováni a podvedeni a měli by si to přiznat.
Teď je pár dnů do voleb a ještě máte čas se trochu zamyslet a probrat se. Protože jestli uděláte to, k čemu jste byli zmanipulováni, potom toho budeme VŠICHNI litovat. Ano, VŠICHNI, nakonec i Vy a Vaše vlastní děti a vnuci. Tak, jako litovali v roce 1946 ti, kteří uvěřili tehdejšímu komunistickému „nekomunistickému“ programu o dodržování právního státu a podpoře drobných zemědělců a živnostníků.... A potom přišel Vítězný únor a padesátá léta.
Byli jste varováni.
Martin Prášek
Jeden z důvodů, proč to ODSce letos opravdu nehodím.
Těch důvodů je, popravdě řečeno, mnohem víc. Ale nikoliv nejméně významným důvodem jest politika zvyšování odvodů pro OSVČ. A samozřejmě, vládní rétorika kolem toho.
Martin Prášek
Viděl jsem komediantskou maringotku převrácenou aneb o nevídané absuditě předvolební.
Viděl jsem koně.. hada atd. Variací na tuhle hlášku, pokud člověk spatří něco neobvykle absurdního, je spousta. A jeden by myslel, že tyhle věci lze potkat tak jednou, dvakrát za život. A ono ne. Zvláště dnes - před volbama.
Martin Prášek
BLACKOUT: opravdu za něj nemohou dovozy solární energie z Německa?
Nemělo to nic společného se soláry, větrem, ani dovozem elektřiny z Německa. Prohlásil ministr Hladík na Twiteru. Ehm, jakože COŽE? Tohle vyjádření je totiž přinejmenším HRUBĚ „nepřesné“.
Martin Prášek
První Rus, který po včerejšku vypadne z okna, bude zřejmě Dahir Semenov.
Včera se zřejmě podařil Ukrajincům vpravdě husarský kousek. Zničení či těžké požkození velkého množství Ruských vojenských letadel.
Martin Prášek
9. květen v Moskvě aneb „Noc dvojníků“
Znáte Maďarský film „Titánia, Titánia, avagy a dublörök éjszakája“, který u nás uvedla v roce 1993 Slovenská televize coby dvoudílný film s titulky Titánie, titánie aneb noc dvojníků“ ?
