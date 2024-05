Požírá Rusko své užitečné idioty?

„Revoluce, jako Saturn, postupně požírá své děti.“ Prohlásil před revolučním soudem jeden z předních Francouzských revolucionářů, Pierre Vergniaud těsně před tím, než jej poslali pod gilotinu.

A Rusko, to tuhle dovednost dotáhlo ještě mnohem dál. Nebudu se zmiňovat o spoustu papalášů, které požral jejich vlastní, z Moskvy řízený komunistický režim (Slánský třeba...).



Stačí se zmínit jen o těch posledních. O užitečných idiotech. O lidech, kteří za Russko, zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině bojovali do roztrhání klávesnice řetězovámi maily a aktivitou na sociálních sítích, ale i o těch kteří bojovali víc. Na frontě, nebo v politice.



Nedávno byl Rusy zabit jejich spolubojovník, američan Russell Bentley. Vydal se na ukrajinu, bojovat za Rusy. Zajali jej jeho vlastní spolubojovníci a odstřelili. Věděl toho příliš. Svoje by mohl asi vyprávět, pokud má ještě čím, i vrchní vojevůdce vzpoury na Ukrajinském Donbase, Girkin Strelkov, neboť ten už teď také někde kácí stromy v širých hvozdech u Magadanu. Nebo Jevgenij Prigožin... Taky toho věděl moc. A to nemluvím o záhadných infarktech a akutních oknitidách Ruských oligarchů a jiných papalášů.



Ruským „užitočným idiotom“ byl v diskuzích často častován i Robert Fico. Zvláště při jeho postojích vůči pomoci Ukrajině, bránící se před Ruskou invazí. Dnes medii otřásla zpráva, že byl na něj spáchán ATENTÁT. Mluví se o čtřech ranách a rozsah jeho zranění ještě není upřesněn. Ale podle indicií se dá usoudit, že by mohl být kritický (vrtulník který letí jen do Banské Bytřice, ne do Bratislavy) .



Samozřejmě, na socuiálních sítích se hned vyrojily teorie o ukrofašistech banderovcích a vraždících libtardech. A také podezření, že je to rozbuška pro hon na čarodějnice, čemuž nahrává i reakce Ficovy vlády, která z činu obviňuje opozici a vládě ne zroivna přátelská média.



Je tu ale ještě jedna možnost. Slovensko uvažuje o výstavbě svého čtvrtého jaderného bloku, aby předešlo energetické krizi. So far, so good. Ovšem objevily se zprávy, že i Slovenská vláda si je vědoma politické neprůchodnosti topho, aby nový blok stavělo Rusko.



Slovensko chce postavit nový jaderný blok, zapojení Ruska Fico odmítá

13. května 2024 12:51 Slovenská vláda má zájem postavit do státního vlastnictví nový jaderný blok s výkonem do 1 200 megawattů, řekl v pondělí novinářům premiér Robert Fico. První rozhodnutí v této záležitosti by měl kabinet přijmout na svém nadcházejícím zasedání ve středu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/fico-slocensko-statni-vlastnictvi-novy-jaderny-blok.A240513_123434_eko-zahranicni_pitt

Ano, míní se právě TOTO zasedání vlády, v rámci kterého došlo k atentátu. Náhoda ? Možná. Ale s ohledem na Ruskou mentalitu, viz například Litviněnko, Skripal, Vrbětice, se z mého pohledu může velice dobře jednat i o popravu idiota, který přestal být užitečným a výstrahu ostatním užitečným idiotům, aby byli ještě užitečnějšími.



A tak bych nyní nechtěl být v kůži třeba takového Orbána – tomu bych doporučil nevycházet z prvního patra, trénovat si imunitu proti poloniu nebo ricinu a doufat, že bude Rusku ještě nadále užitečný dost. A asi by měly začít vstávat vlasy hrůzou na hlavě i všelijakým kremlobotům a jiné RuSSofilní online ehm.. subkultuře, protože v podstatě nikdy neví, kdy příjdou oni sami na paškál. Revoluce i RuSSko totiž zvyknou své děti požírat a nic se na tom nezmění.



PS: ačkoliv s politickými postoji páně Fica nesouhlasím, přeji mu, aby se z toho dostal.