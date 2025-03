Jedno malé Déjà vu Andreje Babiše.

Filozofie nás učí, že nelze vstoupit dvakrát do téže řeky. Bez problémů lze ovšem šlápnout dvakrát do téhož lejna. A to se zřejmě povedlo Andreji Babišovi. Stačí si jen pamatovat.

Pamatujete ještě na dobu před covidem ? Tak tehdy se odehrála, tedy spíše neodehrála, jedna zásadní událost. Tou zásadní událostí měla být schůze 40. schůze poslanecké sněmovny v roce 2020. Tehdy, 28. ledna se pokoušeli poslanci tehdejší opozice prosadit k jednání bod „Informace vlády k opatření proti šíření koronaviru“. Chtěli vědět, jak je česká republika na pandemii připravena. Poslanci ANO a KSČM tehdá jednání zablokovali a nejednalo se o ničem. Viz zde Co následovalo dále, všichni víme. První případy koronaviru. A najednou státní hmotné rezervy neměly roušky ani pro svého vrátného, nedostatek ochranných pomůcek ani pro záchranáře, různé hacky jako šití roušek na koleně a improvizované masky pro lékaře a zdravotníky tištěné na 3D tiskárnách. A desítky miliard pryč na nákupy roušek za 700kč/kus.

A jak je vidno, úplně stejně se ANO zachovalo včera.. 11. března 2025 svolal premiér Fiala schůzku o obraně CR, vzhledem k měnící se bezpečnostní situaci. Samozřejmě, Andrej Babiš za hnutí ANO pozvání odmítl. Taky máte pocit, že tohle už tu jednou bylo?



Tehdy v roce 2020 nás vykrysení ANO od řešení aktuálního problému stálo stamiliardy korun, nezměrné psychologické škody na populaci a nezměrné škody na ekonomice. O desítkách tisíc mrtvých nemluvě.



A mne nezbývá, než se zeptat: Jaká bude cena, kterou za to jejich vykrysení včera zaplatíme my všichni ? Ale ANO, tuším, že bude vysoká.