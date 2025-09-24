Jeden z důvodů, proč to ODSce letos opravdu nehodím.
Když vláda petra Fialy v roce 2023 zjistila, že „naše země nevzkvétá“, rozhodla se to řešit, jak už je od dob Václava Klause zvykem, pomocí tzv balíčku, kterým zaplácne díru v rozpočtu. A jednou ze šmakulád, které pan Fiala s panem Stanjurou do něj namíchali, bylo i podstatné zvýšení odvodů pro OSVČ. On je totiž živnostník pro každou vládu a každou stranu v podstatě jenom kráva, která se dá do nekonečna dojit, nebo ještě hůře, někdo, kdo ujídá peníze velkým firmám, které pak nemají z čeho štědře sponzorovat jeho stranu...
Poměrně VELMI negativním překvapením bylo, že v této diskuzi v podstatě oba pánové zopakovali argumenaci KOMUNISTŮ, ANO a ČSSD že co živnostník to parazit, který nás všechny okrádá ve dne kudy chodí ve spaní dvojnásob. A samozřejmě, závistlivci a deprivanti na tyhle „argumenty“ vždycky vděčně naskáčou. Ale....
Napadlo vás, pánové Fialo a Stanjuro, si to NĚKDY OPRAVDU SPOČÍTAT? Ale ne z pohledu výběrčího, ale z pohledu toho, který musí na to vysávání VYDĚLAT?
Mezi roky 2025 a 2026 stoupne výše měsíčních minimálních odvodů pro OSVČ o 1124 korun. Ano vím, teď se vyrojí spoustu chytrolínů s kecama typu „jestli tvoje podnikání zabije 1100 korun měsíčně, jseš nula, neschopnej břídil a jdi raději někde zametat ulice ! “ . Tihle tupouni nechť počítají se mnou.
1124 korun měsíčně je ročně 13 488 Kč.
Z každé utržené 100 koruny totiž ten živnostník dá 15 korun na DPH (se započtením odpočtů), 50 na nákup zboží, dále zaplatí za sebe a za zaměstnance odvody, mzdy, energie, nájmy, telefony, další náklady atd. A podle oboru mu po započtení nákladů, z té UTRŽENÉ stokoruny zbude - ať nežeru max 10 korun. Tedy sotva deset procent (a u mnohých oborů je čistá marže nižší i kolem pouhých 5 procent! )
Z toho vyplývá, že tím „zvýšením o blbých jedenáct stovek“ měsíčně, jste tomu živnostníkovi neutralizovali roční obrat ca 135 až 270 tisíc !!! O tolik musel zvětšit tržby, aby si na to zvýšení odvodů vydělal. A v podstatě tutéž neutralizaci obratu provedli už roce 2025.
Ano, i má maličkosti. A to jsou peníze, co, na rozdíl od bezďáků, na ulici neleží a secsakra těžko se na ně dělá ! To bylo před minulýma volbama slibů o podpoře drobvného podnikání a skutek utek – a přitom by stačilo jen NEŠKODIT.
A to je jedním z mnoha důvodů, pane Fialo, proč má u mě ODS nálepku NEVOLITELNÁ a hned tak se jí nezbaví (lépe řečeno, nikdy). Koneckonců, jest dobrým ukazatelem Vašeho odtržení od reality i to, že s tímto názorem nejsem sám – proti roku 2021 jste přišli o celých 7 procent voličů. O mnohé z těch, kteří Vás volili mnoho let. Třeba takových jako já. Bravo.
PS: A tohle NENÍ jediný důvod.
Martin Prášek
