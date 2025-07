BLACKOUT: opravdu za něj nemohou dovozy solární energie z Německa?

Nemělo to nic společného se soláry, větrem, ani dovozem elektřiny z Německa. Prohlásil ministr Hladík na Twiteru. Ehm, jakože COŽE? Tohle vyjádření je totiž přinejmenším HRUBĚ „nepřesné“.

A já k němu dodávám Hutkovo „Nejsou zločiny, za které by se mělo střílet. Jen za lež, co se pravdě podobá“. Proč ?



Nejprve si to vyjádření zopakujme, koneckonců pan ministr jej postnul na twitter .Cituji:



Obnovitelné zdroje výpadek elektřiny v Česku nezpůsobily. Ukazuje to přiložený graf. Šlo o poruchu na páteřní lince v západních Čechách způsobenou pádem fázového vodiče. Nemělo to nic společného se soláry, větrem, ani dovozem elektřiny z Německa. Graf ukazuje, že tok elektřiny fungoval normálně. Přes den v létě dovážíme elektřinu ze solárů z Německa, v noci ji naopak vyvážíme, hlavně z uhlí. Včera jsme dovezli 2,2 GW, dneska 1,7 GW. Problém nebyl v systému. Byl to spadlý drát.

Zní to věrohodně, jenže ďábel, ten jak známo, se skrývá v detailu.



Začneme úpným základem. A to sice zmínkou o kritériu N-1, které říká že soustava je stabilní tehdy, může li jí vypadnout libovolný jeden prvek(vedení, elektrárna, transformátor). Zapamatujte si to, protože toto je důležité.



Jak pan ministr psal, ve dne dovážíme levnou solární energii z Německa a naše elektrárny jedou na snížený výkon. V noci naopak vyvážíme enerii z uhlí a jádra. Samozřejmě, ani ve dne by naše rozvodná soustava dovoz z Německa nepotřebovala, stačilo by jen trochu přidat páry a v Dukovanech a Temelíně přihodit pár kostek uranu do reaktoru (ano , je to ironie.)



Za předpokladu, že k nám elektrika z Německa nechodí pěšky po silnici, potřebujete k jejich přepravě vedení. A to nejen z Německa ale i mezi jednotlivými rozvodnami.Tomu se říká „rozvodná/ přenosová soustava“

Přenosová soustava je samozřejmě zančně složitá a má hodně zajímavou topologii. koneckonců, mapu můžete najít zde jiná mapa v PDF je potom k dispozici přímo na stránkách ČEPS



Já jsem si dovolil na základě již zveřejněných informací vystřihnout tu zajímavou část z mapky a trochu ji osvětlím. Dopředu říkám, že budu úmyslně zanedbávat a možná až příliš zjednodušovat některé detaily, protože jinak by byl rozsah článku příliš odborný. Snad to laik ocení a odborník odpustí. (Prosím ROZKLIKNĚTE SI JI, NEJLÉPE V NOVÉM OKNĚ, Ať MAPKU VIDÍTE CELOU.)





Výřez mapy rozvodné soustavy, zdroj mapy ČEPS, sekce „pro média“.





Základním bodem je pro nás rozvodna Hradec (u Kadaně).s ( 1 na plánku ) Ústí do ní vedení z tepelných elektráren Prunéřov a Tušimice (a ty moc ve dne do sítě nepřidají), ale HLAVNĚ do ní ústí dovjité vedení 400kV z Německého Röhrsdorfu ( na plánku 2: ) a jednoduché vedení 400kV z Německého Etzenrichtu. Tudy k nám přitéká onen solární výkon z Němecha..



Dalším bodem je rozvodna Výškovice ( Na plánku 3 ) Z ní je dvojitým vedením na hladině 400KV ( 4 ) napájena hlavní „pražská“ rozvodna „ČECHY STŘED“ ( 5 ) . Z větví transformace 400/110Kv jsou také napájeny průmyslové podniky a vedením 450 a 428 později 451 i Liberecký kraj ( 6 ) (Rozvodny Babylon a Bezděčín).



Podle oficiálních vyjádření energetiků počala závada fyzickou poruchou vedení 411.( na plánku 7 ) Letmým pohledem do mapy zjistíte, že toto vedení SPOJUJE ROZVODNY HRADEC A VÝŠKOVICE. Musí jím protéci prakticky veškerá energie z Německa, která má být využitelná pro Prahu a sever republiky.



Výpadkem vedení 411 se tedy nedostávalo výkonu v rozvodně Výškovice a dál na sever republiky a Prahu. Systém se patrně snažil část energie poslat vedeními 412 Hradec- Řeporyje ( 8 ) a 414 řeporyje-chodov a 415 chodov – čechy střed ( 9 ),což s ohledem na jejich vytížení a nízkou provozní rezervu nemohlo být úspěšné a po jejich výpadku potom 220 kV sítí vedeními 201 a 208 ( 10 a 11 ). Z druhé strany neměl Krasíkov dostatek výkonu, aby udržel pomocí vedení 452 a 453 Sever Čech ( 12 ). Vedení jsou přetížená , síť se rozpadá. Naštěstí ale všechno funguje dobře a blackout se nepřelije do zbytku republiky a dál.



Podtrženo a sečteno: Blackout způsobil výpadek vedení, nutného k tomu ,aby česká rozvodná soustava byla schopna rozumě a efektivně spracovat příliv zelené energie z Německa.