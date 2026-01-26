A kdo bude vybírat na ubohé české děti?
Po třech letech regulérní války se Rusku podařilo poslat energetickou infrastrukturu do kolen. Nefunguje elektřina, zastavily se dodávky tepla a fungování společnosti. To vše v mrazech přes 20 stupńů.
A češi zareagovali jako obvykle hodně dobře. V rekordním čase nasbírali přes 100 milionů korun na pomoc prodtřednictvím iniciativy „Dárek pro putina“. Mimochodem, splnili tím mokrý sen veškerým podporovatelům Ruska, vyjádřeným frází „....kdybyste raději vybírali na humanitární cíle a ne na kvéry.“
Ovšem, proruským/antiukrajinským vlastnecům se člověk nezavděčí ani dodávkou tepla a energie mrznoucím lidem. A tak se okamžitě objevil narativ „A KDO BUDE VYBÍRAT NA NEMOCNÉ ČESKÉ DĚTI!!!“
Kdo na ně bude vybírat? Já vám to teda povím! VYBÍREJTE NA NĚ VY ! Dezoláti, kremloboti, flastenci, rusofilové. Vybírejte. Udělejte si VLASTNÍ VELKOU VLASTENECKOU SBÍRKU na ty ubohé nemocné České děti. Nic nebrání Okamůře, Reichlovi , Turkovi, Babišovi, Macinkovi, Vidlákovi, Konečné a konec konců ani v podstatě NIKOMU Z VÁS uspořádat VEŘEJNOU SBÍRKU s těmi pravými vlasteneckými frázemi a s těmi pravými nacionálními důvody. Cíleno na VLASTENCE a s výtěžkem určeným pro ty pravé nefalšované ČESKÉ LIDI. Velkou Vlasteneckou Sbírku, do které přispět by bylo politickm statementem „nepodpory Ukrajiny“
Dotoho. Zvedněte tu hozenou rukavici a ukažte nám „žlutomodrejm zpovykanejm ukrofilckám“ (jak jsou lidi podporující ukrajinu často online nazýváni), jak se taková sbírka dělá a jak moc jste VY SAMI jako skupina chcete li třída, solidární s českými lidmi. Desolátů a rusohulů jest zde tři miliony odhadem takže to nemusí dát takovou práci sbírku „Dárek pro Putina“ dohnat a předehnat‚ i kdyby to znamenalo oběť celých dvou tří piv.
A já si už jen upražím popcorn a otevřu colu a budu se jen koukat, jak vám ta flastenecká sbírka jde.
Šašci si platí vlastní cirkus.
Je před volbama a já čtu IDNES a koukámn, u každého článku na mě vybafnou minimálně dva, spíše tři reklamní čtverce „STAČILO!“.
Předvolební zamyšlení o tom, kolik českých „elfů“ vlastně platil Putin
Proruští kremloboti. Trollove. Russáci coby orkové nebo skřeti, Rusko coby Mordor.A proti němu stojí v online prostoru „elfové“. Bílí čistí, silní a sliční. má to akorát jednu chybu....
Jeden z důvodů, proč to ODSce letos opravdu nehodím.
Těch důvodů je, popravdě řečeno, mnohem víc. Ale nikoliv nejméně významným důvodem jest politika zvyšování odvodů pro OSVČ. A samozřejmě, vládní rétorika kolem toho.
Viděl jsem komediantskou maringotku převrácenou aneb o nevídané absuditě předvolební.
Viděl jsem koně.. hada atd. Variací na tuhle hlášku, pokud člověk spatří něco neobvykle absurdního, je spousta. A jeden by myslel, že tyhle věci lze potkat tak jednou, dvakrát za život. A ono ne. Zvláště dnes - před volbama.
BLACKOUT: opravdu za něj nemohou dovozy solární energie z Německa?
Nemělo to nic společného se soláry, větrem, ani dovozem elektřiny z Německa. Prohlásil ministr Hladík na Twiteru. Ehm, jakože COŽE? Tohle vyjádření je totiž přinejmenším HRUBĚ „nepřesné“.
