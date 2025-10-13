Reich-Eisen-Bank, volně přeloženo jako „Banka s bohatým železem“ , ale zrezivělým ;-)
Píše se rok 1997 a já si jako jeden z prvních zakládám své účty u Expandia banky a.s., která jako první ve střední Evropě dokázala nabídnout služby internetového bankovnictví. Za pomocí malé „kalkulačky“ pro generování hesel bylo najednou možné přistupovat ke svému účtu odkudkoliv, bez potřeby navštěvovat banku nebo poštu. Dneska je to samozřejmost, tenkrát to byl skoro zázrak. Nevím kolik času jsem za těch 28 let u banku ušetřil, ale pár týdnů života to bude…..
Z Expandia Banky se stala časem Ebanka, která pak přešla pod Raiffeisenbank as. Poskytované služby se v čase zpoplatňovaly a zdražovaly, ale to by nebylo tak dramatické. Kvalita a dostupnost služeb se zhoršovala, ale také jsem to neřešil. Administrativní a časové nároky na změnu banku mne od tohoto kroku pořád odrazovaly. Až do posledního impulzu z 10/10/25….
Tento den dostávám emailem zprávu z banky s textem: „V souladu s Produktovými podmínkami vypovídáme smlouvu, na základě které vedeme účet xxx.“ Bez udání jakéhokoliv důvodu. Nerozumím tomu, proč mi banka jednostranně vypovídá vedení jednoho z několika účtů, která tam mám. Volám tedy na telefonní číslo v záhlaví. Operátorka mi informaci potvrdí. Banka má právo vedení účtu bez udání důvodu vypovědět. Jeden účet chce zrušit, ostatní ponechat.
Nebylo potřeba dlouho přemýšlet, proč chce banka právě ten jeden účet vypovědět. Na rozdíl od těch ostatních jsou na něm totiž v letošním roce jen minimální příjmy, takže už to není pro banku zajímavé. Akorát managerům v bance asi nedošlo, že pro mne zase není zajímavé platit poplatky za služby, které mají jiné banky zdarma.
Stejně mi to nedalo a zeptal jsem se umělé inteligence, jaké reference má nyní RB. Odpověď mne pobavila, cituji: „Recenze jsou smíšené a zahrnují jak negativní tak pozitivní hodnocení. Mezi negativa patří špatná komunikace, neplnění slibů o akcích, nedostatek poboček a bankomatů. Pozitivně jsou hodnoceny benefity pro zaměstnance.“ Tečka.
Nechci detailně srovnávat služby mezi jednotlivými bankami, v široké konkurenci si jistě každý vybere to, co mu vyhovuje. Ale u RB trvají převody do jiné banky v CZ den, jinde to je do minuty. O europlatbách nebo platbách do USA raději nemluvím. A že i příchozí platby v Euro nebo USD jsou zpoplatněny, je také zarážející. Směnné kurzy nabízené bankou jsou zoufale nevýhodné a ještě je za směnu účtován poplatek. Výběr v hotovosti na pokladně lze provést bezplatně jen jednou do měsíce, a eura nebo dolary v českém bankomatu nevyberete. To že, otevírací doba pokladny, která ale už dávno není v každé pobočce, neodpovídá otevírací době pobočky, a že v době prázdnin se provozní doba dále omezuje, v tomto kontextu také nepřekvapí.
A jako třešnička na dortu: Raiffeisenbank jako jedna z mála velkých evropských bank neuzavřela svoje pobočky v Rusku! (Tímto děkuji laskavému čtenáři za upozornění).
V kontrastu s mojí vpovědí jsou pak „náborové akce“, kdy banka nabízí finanční bonus klientům (včetně mne), kteří doporučí její služby novým zákazníkům. Jsem moc rád, že jsem to nikdy neudělal. Udělám ale něco jiného….
Smlouvy ke všem účtům vedeným u RB a.s. vypovídám dnešním dnem já s plným vědomím, že do RB se nikdy nevrátím….. A bez nároku na bonus to doporučuji udělat všem ostatním..... Proto také píšu tenhle článek na svůj blog.
Petr Potužník
Solidarita s Ukrajinou, podpora od českých lékařů
Informace o spontánní iniciativě českých lékařů ošetřovat občany Ukrajiny bez platného pojištění nad rámec svých povinností a bezplatně. http://lekariproukrajinu.cz
Petr Potužník
KIWI - aneb proč se nevyplatí levně kupovat "exotické ovoce"
Tristní zkušenost s prodejcem a vyhledávačem letenek Kiwi.com. Proč se nevyplácí snaha podpořit českou společnost (s brněnskými kořeny)? Vlastní zkušenost a důvod hlasitě říct NEVER MORE.
Petr Potužník
Odměnu za COVID všem zdravotníkům, ne jen do nemocnic
Žádáme začlenění praktických lékařů, ambulantních specialistů, sestřiček a středního zdravotního personálu z jejich ordinací do dotačního programu za účelem vyplácení mimořádné odměny za Covid19. Otevřený dopis a petice.
Petr Potužník
Covid 19 - nápady z druhé kapsy aneb výlet do budoucna, část 2, příznaky nemoci
Volné pokračování popisu průběhu onemocnění Covid 19. Od objevení příznaků do zotavení. Jak říkal už starý Nietzsche: „Co tě nezabije, to Tě posílí.“ Je tomu vážně tak?
Petr Potužník
Covid 19 - nápady z druhé kapsy aneb výlet do budoucna, část 1 - prvních pět dní
Právě jste se dozvěděli, že jste onemocněli koronarovirem, ale při tom se pořád cítíte úplně zdrávi. To se bohužel během několik málo dní změní... V televizi říkali že Covid-19 probíhá jako divná chřipka, já říkám, že to tak není....
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder
Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji...
Metro C nejelo po celé délce a v obou směrech. Do kolejiště spadl kryt svítidla
Pražské metro C bylo dnes po deváté hodině dopoledne ochromeno po celé své délce a v obou směrech....
Zapálení Českého Švýcarska u odvolacího soudu. Obžaloba trvá na strážcově vině
Pražský vrchní soud dnes bude řešit kauzu založení rozsáhlého požáru v Národním parku České...
Vznikající Babišova vláda chce, ať ta končící Fialova předloží opět rozpočet
Přímý přenos Mezi vznikající vládou Andreje Babiše a tou končící Petra Fialy probíhá spor. Hnutí ANO požaduje,...
Podezření z hanobení rasy i podněcování k nenávisti. Turkovu kauzu vyšetřuje policie
Policie začala prověřovat údajné výroky Filipa Turka na sociálních sítích jako možné trestné činy...
- Počet článků 17
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2120x