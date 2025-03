Co mě dnes zvedlo ze židle

Dnešní díl 5:59 mě zvedl ze židle. Potřebovala jsem se z toho vypsat a tak to tu sdílím. Třeba to někoho zaujme. Třeba to někoho také zvedne ze židle, třeba vznikne zajímavá diskuse, kdo ví. Jen prosím slušně :-)

Tak tohle mě vážně děsí, né teda, že by to byla v těchto dnech jediná věc... ale mám potřebu se k tomu nějak vyjádřit.

Na úvod bych chtěla říct, že jsem vážně ráda, že žiju v sekulární zemi a ráda bych, aby to tak zůstalo. Třeba takové 17. století u nás je zářnou ukázkou toho, že není o co stát a tím myslím jak represivní rekatolizaci, tak pokusy o koho region, toho víra.

Ale tohle je něco jiného, je to takové pletichářství, které člověku daruje poličku. Řekneš si wáu, polička, super, díky! Jenže je plná brouků, které ti nalezou do ostatních kusů nábytku, když si ji přineseš domů. V tomhle vynikaly komunistky již za 2. světové války. Je to nefér, je to záškodnické, je to projev nadřazenosti - já a moje přesvědčení je víc než ty a to tvé. Je to hnus, který se schovává za víru, snahu o lepší svět, dobro pravdu....ale ve skutečnosti není.

Naštěstí dnes existují nástroje hájící jednotlivce, jako je Listina základních práva a svobod a jsou v zákoně. Vyhráno ale není, pokud ji budeme považovat za samozřejmost a nebudeme ji chránit Třeba tím, že si budeme připomínat si, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého a pečlivě rozlišovat rozdíl mezi pomocí, nátlakem, manipulací.

Jen jsem chtěla říct, že víra byla v minulosti ledasjaká, zejména, když byla propojená s mocí, tak jsem ráda, že žiji v dnešní době, v téhle části světa a mohu svobodně říct, že víra je jednou z cest k Bohu a to, co prezentuje hnutí pro život k Bohu nevede.

Cestou k Bohu je Láska. „ Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí.“

Moc bych si přála, aby takováhle byla jednou cesta k Bohu pro všechny víru hledající na celé planetě zemi.