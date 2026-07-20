Sedm zaručených tipů, jak se stát králem silnic
- Svoji důležitost je třeba dát na odiv ještě před usednutím za volant. Například tím, že na parkovišti zaberete svým miláčkem hned dvě parkovací místa. Situaci je dobré nepodcenit už při nákupu vozidla, a tak sáhněte po co možná nejširším voze na trhu, pokud vám to finance dovolí. Majitelé menších vozů budou muset svůj handicap kompenzovat vynalézavostí — co třeba postavit vůz našikmo? Můžete se spolehnout, že váš skvělý automobil bude brzy středem pozornosti ostatních závistivých řidičů, kteří budou dlouho obdivovat vaši kreativitu.
- Při jízdě se nenechte omezovat rychlostními dopravními značkami — ty jsou určené hlavně pro autoškoly. Králové silnic nejsou žádné ovce a mají také svá lidská práva!
- Pokud v provozu narazíte na vůz označený symbolem začínajícího řidiče, využijte tuto jedinečnou příležitost ke sdílení svých úžasných dovedností. Začněte třeba tím, že se čumákem svého vozu přiblížíte co možná nejtěsněji k jeho nárazníku. Na znamení vašeho přátelství pak na něj můžete bliknout výstražnými světly. Většina začínajících řidičů si okamžitě uvědomí, že je následuje opravdový mistr, od kterého je třeba se učit. Ocení to zpravidla širokým úsměvem, který nebude problém rozpoznat. Pokud si ho snad nevšimnete, zkuste pro jistotu ještě zatroubit.
- Nastal čas na lekci předjíždění. Pokud máte dostatečně silný vůz, strhněte prudce volant doleva a využijte maximální sílu motoru k tomu, aby pneumatiky kvílely. To udělá vždy silný dojem a nikdo už nebude na pochybách, kdo je tady král.
- Jakmile se zařadíte zpět do původního jízdního pruhu, je čas otestovat reakce toho začátečníka. Jemně šlápněte na brzdu a pozorujte výraz řidiče za vámi. Tento osvědčený trik spolehlivě zvýší intenzitu zážitku z vašeho školení.
- Někdy však může i dobrý úmysl být cestou do pekel a nezkušený řidič vám při nárazu může poškodit zadní část vašeho milovaného vozu. Tady je třeba zachovat chladnou hlavu. Leckterý policista totiž nemusí správně rozpoznat krále silnic a dokonce by vás mohl připravit o řidičský průkaz. Tomu předejdete tak, že před příjezdem policie posadíte za volant svoji manželku či milenku. Ukažte přitom, že jste opravdový gentleman, a slibte jí za to novou kabelku. A pokud by spor o vině snad došel až k soudu, vezměte si na hlavu helmu a hrajte slabomyslného.
- Má to však alternativu. Po usednutí za volant pokorně požádejte vesmír, aby vám dal šanci bezpečně dovézt své milované blízké ve zdraví až do cíle vaší cesty.
Upozornění: text může obsahovat ironii a sarkasmus a byl inspirován reálným provozem na našich silnicích, kde jsem najezdil stovky tisíc kilometrů. Těžko mohu také zapomenout, že před časem opilý řidič zabil mému kamarádovi těhotnou snoubenku.
Starší satirické články:
Pavel Ponec
Z deníku Dobroslava Kačera (jak zachraňoval svět)
Za devatero řekami žil dobromyslný muž jménem Dobroslav Kačer, kterému v té zemi neřekl nikdo jinak než Donald. Po letech usilovné práce se Donaldovi splnil vytoužený sen:
Pavel Ponec
Těžká volba evropského politika
Podle německého poslance Moritze Körnera převedla EU za poslední tři desetiletí Palestincům bezmála 8,5 miliardy EUR, čímž udržovala při životě leckdy pochybné a násilné nevládní organizace. Výměnou za to nemá EU nic.
Pavel Ponec
Jak hodnotit volební hlasy aneb kam na dovolenou?
”Běžte k volbám, váš hlas může rozhodnout!”, rezonuje naléhavý apel politických kandidátů před každými volbami napříč politickým spektrem. Šťastného vítěze voleb však už moc netrápí,
Pavel Ponec
Odchází ten, který odejít neměl
Roman Prymula, světově uznávaný profesor v oboru hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství, který zastával funkce v různých organizacích a odborných společnostech,
Pavel Ponec
Covid-19: Stále nosíte záclonky?
Pokud někdo ještě pochybuje o významu nošení roušek pro snížení rizika přenosu nemoci covid-19, mám pro něj připravený jednoduchý pokus, který přesvědčí snad každého.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo
Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu,...
Tisíc připomínek k budoucí podobě Českých Budějovic. Obyvatelé řeší územní plán
Nový územní plán bude České Budějovice formovat další desítky let. Obyvatelé mají velký zájem...
Teploty na požářišti výškové budovy ve Zlíně klesají, hašení však pokračuje
Teploty na požářišti výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně klesají. Vliv na...
Lidé dál huntují nápis na jezeře Most, nebezpečné výstupy absolvují celé rodiny
Plovoucí obří nápis Most na stejnojmenném jezeře dál čelí neukázněným návštěvníkům. Na konstrukci...
V senátních volbách na Příbramsku se utkají mj. Luftová,Štěpánek, Daňhová a Král
V podzimních senátních volbách na Příbramsku se bude ucházet o hlasy voličů příbramská zastupitelka...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 37
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2167x
● „Říkat pravdu není nenávistné" — J. K. Rowlingová, spisovatelka
● „Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin" — George Orwell, britský spisovatel a novinář
● „Pokud chcete problém vyřešit, musíte jej nejdříve pojmenovat a řešit příčinu, a ne příznaky" — Lieh-tzu, čínský taoistický filozof (440–360 př. n. l.)
Jsem autorem knihy Učebnice jazyka Java pro samouky: https://jbook.ponec.net