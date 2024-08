Premiér Fiala jako promotér GP Brno? To snad ne!

Jasně, partaje vedou permanentní předvolební kampaň a chtějí oslovit ovlivnitelné voliče. Ale aby premiér země na tiskovce vystoupil jako promotér a sponzor předražené privátní motorkářské akce, to už je hodně přes čáru.

Premiér Petr Fiala vystoupil na tiskové konferenci v Brně, aby přislíbil finanční účast státu na privátní akci, kdy většina státních finančních prostředků odejde k hlavnímu pořadateli do zahraničí, v době, kdy vláda tvrdí, že „finance nejsou“. Tento krok je stejně prapodivný jako nedávný státní 50milionový úplatek privátní zahraniční společnosti, aby měla šanci nějaká česká soukromá restaurace v Česku získat michelinskou hvězdu. Ano, jsou to v rámci státního rozpočtu drobné peníze, ale jde o princip. Že se vložené peníze výrazně zhodnotí, to jsou v případě motorek i hospod jen řeči. Pokud je to tak skvělý byznys, proč nestačí sponzorské peníze soukromých firem? Protože stát se nechá lehce podojit.

Peníze na poplatek pořadateli motoristické Grand Prix ve výši „vyšších desítek milionů“ má poskytnout vládní Národní sportovní agentura, při jejímž vzniku se minulá vláda zaklínala tvrzením, že má přispět k transparentnímu financování českého sportu s důrazem na podporu sportování dětí a mládeže. Co má GP Brno společného s českým sportem, s dětmi a mládeží? Nic. Přitáhne děti k pravidelnému sportování a zdravému životnímu stylu? Ne. Nebo se objeví nový reklamní claim Motorku každému dítěti? A co na to zelená Greta Thunberg a podpora ekologie?

Vláda se má starat o bezchybný chod státu, zahraniční politiku, o zajištění bezpečnosti, a nemontovat se do sportu, ekonomiky, kultury, hospod. Pokud ano, pouze tvorbou právního rámce, který nebuzeruje a nezatěžuje byrokracií. Město Brno přežilo absenci Grand Prix pět let bez jakékoliv úhony, stejně jako hospody bez michelinské hvězdy žijí dál, zaplacenému státnímu nesmyslnému poplatku navzdory.

Fialova podpora Grand Prix v jeho městě je jen primitivní předvolební tah, dokazující, že stát nedobře hospodaří s našimi penězi. Nic víc, nic míň. Přiznávám, byl jsem opatrně spokojený, když noblesní Petr Fiala, který mluví hezky česky, vyhrál minulé parlamentní volby a stal se premiérem - i díky mému hlasu. A opět je výsledkem deziluze.