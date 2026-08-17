Politici brání demokracii? Ne, brání partokracii!
Demokracie je forma vlády, ve které má moc lid, který má rozhodovat o směřování a chodu státu. Buď přímo ve volbách (zastupitelská demokracie), nebo v referendech (přímá demokracie). Základem demokracie je právo a rovnost všech lidí před zákonem. Paradoxem je, že se demokracií chlubí přímo v názvu státu ryze nedemokratické režimy, jako stalinistická diktatura KLDR (Korejská lidově demokratická republika), revolučně-komunistická Laoská lidová demokratická republika či Demokratická republika Kongo, která je symbolem korupce, autoritářství a absence lidských práv.
V Česku máme demokracii zastupitelskou, která však končí svobodnými volbami. Pak nastupuje partokracie, o níž raději všichni politici mlčí. Všichni, protože partokracii vzývají všechny partaje, bez rozdílu. I kdysi neslavná opoziční smlouva ČSSD-ODS byla vzorovou ukázkou partokracie. Po převzetí moci (vzešlé z pořád ještě demokratických voleb) strany ovládnou a svými lidmi obsadí státní orgány, místa v představenstvech a dozorčích radách státních či polostátních podniků, pro neumístěné zasloužilé straníky se vymyslí nové ministerstvo, posty zbytečných politických náměstků či zmocněnců, nepohodlní se pošlou do nějakých trafik v Bruselu, ovládnou se penězovody, bují klientelismus. Koaliční partaje si rozdělí moc a posty, hlasy voličů se ztratí ve vzduchoprázdnu, lid už jen otravuje. Předvolební sliby jsou zapomenuty – před příštími volbami vám dáme nové, lepší. Právo a rovnost všech lidí před zákonem? Ale kdeže, všichni jsme si rovni, ale někteří rovnější. Nezávislá media jako hlídací pes demokracie? Jen zbožná iluze. Tohle všechno nemá nic společného s demokracií, ale charakterizuje partokracii. Co tedy čeští politici chtějí chránit? Partokracii!
Demokracii v plném rozsahu lze vidět ve Švýcarsku, vše podstatné se rozhoduje v referendech. Čeští politici se většinově zavedení institutu referenda brání, volič prý není schopný kvalifikovaně rozhodovat v zásadních záležitostech. To je pravda. Ale kvalita zastupitelské demokracie je závislá na odborné kvalitě a vysokém morálním kreditu politiků, kteří by měli sloužit svým voličům. A ta kvalita vrcholných politiků je veskrze mizerná (čest výjimkám), jako kdybychom fotbalisty z okresního přeboru poslali v dresu Slavie Praha do Ligy mistrů (kde ta Slavia naposledy byla stejně jen do počtu). Ve fotbalu nemyslitelné, v politice normální. Jedním z projevů partokracie je totiž i skladba kandidátních listin, řízená samotným vedením partají.
Partokracie není doma jen v Česku. Když nedávno premiér Pedro Sánchez oznámil legalizaci půl milionu ilegálních migrantů, nebyla to vůle španělského lidu, nebylo to demokratické rozhodnutí. Když Angela Merkel prohlásila Wir schaffen das, nebyla to vůle Němců, kteří dnes kvůli narůstající islamizaci svoji zemi opouštějí. U sousedů se už mluví o úředním zákazu AfD, protože by mohla vyhrát demokratické volby – tento model výmazu nepříjemné opozice ale používají v Laosu, symbolu ryze nedemokratického komunistického zřízení, stejně tak v Rusku, kde zakázali stranu Jabloko. Ve Velké Británii se díky migrační politice vlád Britové cítí být ve své zemi cizinci. Návrhy, aby britští bílí policisté drželi ramadán, nebo aby bylo zakázáno v londýnských pubech tradiční „pití na stojáka“, jsou už z kategorie šílených.
Lid, který má podle definice demokracie ve svých zemích vládnout, jen útrpně přihlíží devastaci svých zemí, zapříčiněné vládnoucími partajemi s neobolševickým myšlením, vzývajícími ilegální migraci, ideologický ekologismus, rasismus naruby a woke nesmysly. Evropa přestává být demokratická, protože demokracie ctí zákon. A například tolerance ilegální migrace, zpočátku i její finanční podpora od vlád řady zemí i Evropské unie, jde zcela proti zákonu. Jako by „demokratičtí“ politici neposlouchali lid, neznali definici demokracie, nerozuměli slovu ilegální a nechápali, že podporují a legalizují protizákonné jednání. Ilegální nemůže být zároveň legální, to tuší každý jejich volič, na jehož mínění po volbách kašlou. Tohle není demokracie, to je partokracie.
Jaroslav Pomp
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