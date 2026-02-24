Chceme halu pro Sáblíkovou a Jílka!?
V atmosféře všeobecné euforie (kterou také sdílím) nad dvěma medailemi nové hvězdy Metoděje Jílka si však jako pragmatický realista dovolím napsat kacířské věty.
Rychlobruslení je globálně minoritním sportem a nadšená slova o šíření věhlasu Česka ve světě jsou falešná – o Jílkovi vědí jen v rychlobruslení zaslíbených několika zemích, navíc získal „jen“ dvě ze 42 rychlobruslařských olympijských medailí. Kdo znáte jména dalších 40 medailistů z rychlobruslařského oválu?
Rychlobruslení (nikoliv short track) je divácky nudný sport – sledovat dva bruslaře, jak roboticky krouží na oválu 10 km, bojují se setinami vteřin a pak čekají, zda soupeři budou rychlejší, není příliš akční. Z hlediska divácké atraktivity je zajímavý jen závod s hromadným startem.
Rychlobruslení je ohromná dřina a myslet si, že jedna hala v Česku přiláká tisíce dětí, z nichž vyrostou noví olympijští vítězové, je naivní. Děti dnes většinově dřina odpuzuje (“Čím mladší, tím větší bebíčka. Dnes se kluk škrábne ve škole o kružítko a je z toho týden nemocný,“ řekl mi trenér amerického fotbalu Libor Kurfirst). Martina Sáblíková a Metoděj Jílek jsou zcela unikátně fyzicky i mentálně silní, dávají svému sportu vše. Sáblíková se zrodila se na rybníku díky její ohromné osobnosti, bojovnému srdci, zapálení na hranici sebeobětování, zpočátku bez finančního zázemí. Jílek vyrostl díky péči rodičů na inline bruslích, vyzrál v mezinárodní tréninkové skupině Kalona Dobbina.
Kdyby rychlobruslení bylo takovou sportovní bombou, halu v Česku by dávno postavil soukromý investor. Nepostavil! Proč asi. Protože soukromí investoři počítají a pečlivě zvažují, kam peníze pošlou – na rozdíl od státu. Organizátoři příštích ZOH ve Francii už oznámili, že rychlobruslařskou halu stavět nehodlají, protože by neměla po hrách využití – závodit se bude mimo zemi. Mimochodem, rychlobruslařské dráhy mají na světě pouze ve čtrnácti státech.
„Peníze na přípravu a podmínky jsou důležité, ale srdce je nejdůležitější,“ řekl mi olympijský vítěz z Mexika Jan Kůrka. Například Ester Ledecká vyrostla v olympijskou vítězku ve dvou sportovních disciplinách mimo systém, zpočátku převážně z peněz rodičů, díky svému velkému srdci, díky dědečkovi Janu Klapáčovi, který býval úspěšným hokejovým reprezentantem a velkým srdcařem; ten jí věnoval veškerý svůj čas.
Komentátoři vždy hodnotí počet získaných medailí (na ZOH 2026 se jich rozdalo celkem 348), ale vůbec neberou v úvahu, že sport je nejen o výkonnosti, ale i o štěstí. A především o soupeřích. Faktor soupeře media zcela opomíjejí, i když je zásadní. Pokud se někdo z konkurentů na daný den lépe vyspí, vyhraje, i když proti němu stojí stejný srdcař. Vůbec v tu chvíli nejde o to, kdo je výš v žebříčku toho konkrétního sportu, kdo má na přípravu více peněz. Ke sportu patří i porážky.
Úspěchy ve sportu nejsou o penězích, stadionech, halách, ale o silných osobnostech, které se buď v generaci narodí, nebo nenarodí. Pro trénink běžeckého maratonu stačí les, stezka, silnice, běžecké boty, trenýrky, triko. A přesto na olympijské medaile legendárního Emila Zátopka, unikátního běžce z časů bez ministra sportu a přerozdělovací Národní sportovní agentury, nikdo nikdy navázat nedokázal. Proč? Prostě se nenarodil. Totéž lze říci o další legendě Věře Čáslavské.
Při vší úctě a respektu k medailistům letošní zimní olympiády: Česku aktuálně dělá největší reklamu ve světě fotbalista Pavel Šulc. Protože fotbal je fotbal a sledují ho lidé na celé planetě. To je realita.
Jaroslav Pomp
Kytary místo jaderné munice. A patron slavného jména z USA
Kytary místo jaderné munice. Atom Peace Fest 2025 v bývalém skladu jaderné munice v Míšově na Rokycansku bude v sobotu 9. srpna jediným rockovým festivalem v Česku, který se svým názvem hlásí k míru.
Jaroslav Pomp
George Best: Pátý Beatle
Zásluhou fotbalového klubu FC Viktoria přijede do Plzně ve čtvrtek slavný Manchester United. Jeho Síň slávy je plná gigantických jmen, ale je tam i Best. George Best. Jeho příběh je opravdu strhující, i pro nefotbalové fanoušky.
Jaroslav Pomp
Svoboda aneb Když je bílá bělejší
Nesnáším reklamy. Ale uvědomil jsem si, že v záplavě negativních titulků, šílených zpráv a thrillerů přinášejí záblesky pozitivity a ideálního světa. Dobře ten reklamní smog známe všichni.
Jaroslav Pomp
Německá vláda ztrácí zbytky zdravého rozumu
Opět jsem se osobně setkal s bojem Německa proti nelegální migraci – policisty na rakousko-německé hranici. A ministryně Annalena Baerbock poslala dalších 6 milionů eur „neziskovkám“, které nelegály do země vozí.
Jaroslav Pomp
Premiér Fiala jako promotér GP Brno? To snad ne!
Jasně, partaje vedou permanentní předvolební kampaň a chtějí oslovit ovlivnitelné voliče. Ale aby premiér země na tiskovce vystoupil jako promotér a sponzor předražené privátní motorkářské akce, to už je hodně přes čáru.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku
Za týrání psa v bytě na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti uložila v úterý zlínská pobočka...
Snad díky festivalu začne sportovat víc dětí, shodly se Maděrová i prezident
Olympijský festival v Českých Budějovicích navštívilo rekordních 112 tisíc lidí. Táhlo bruslení,...
Zmizelého potápěče hledají i báňští záchranáři, kvůli proudům vypnuli elektrárnu
V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku v úterý pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové...
Historický automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje
Řidič vícemístného historického vozu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který...
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč
- Počet článků 133
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2058x