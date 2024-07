Čapí hnízdo: Přepište dějiny!

Zapomeňme na Davida Ogilvyho, zapomeňme na marketingová pravidla! Trestný čin v takzvané reklamní větvi kauzy Čapí hnízdo se nekonal. Ok. V duchu hokejové euforie ale zvolejme: „Přepište dějiny!“ Dějiny marketingu a jeho pravidla.

Marketingové kanály, cílová skupina, metody, cíle marketingu, průzkum trhu, marketingový mix 4P, 7P nebo 8P, to vše postavili marketéři firem Agrofertu totálně na hlavu, když investovali 272 milionů korun do reklamy v rekreačním objektu uprostřed polí. Zapomeňme na poučky, že vše se točí kolem zákazníka, kterého má marketing donutit otevřít peněženku.

Důkazy jsou podle českých orgánů průkazné; reklama byla realizována, tudíž nešlo o fiktivní a předraženou reklamu ani o daňový únik, zazněl opakovaně verdikt. Podnět k šetření přišel z Německa, kde daňoví úředníci v Chemnitzu pojali podezření, že si firma SKW Stickstoffwerke Piesterit ze skupiny Agrofert Deutschland fiktivně snižovala zdanitelné příjmy podezřelou reklamou na Čapím hnízdě. Reklamou, která absolutně postrádá podle marketingových pravidel logiku: firma vyrábí močovinu a amoniak, její výrobky nakupuje pár stálých specializovaných zákazníků. Určitě ne běžní turisti na Čapím hnízdě. Ti jsou přece cílová skupina pro reklamu na pivo, energetické tyčinky, limonády. No, asi to už neplatí. Amoniak do každé české domácnosti!

Takže společně s Robertem Zárubou zase zvolejme: „Přepište dějiny!“ Dějiny marketingu. Marketingový mág a stratég David Ogilvy budiž odsouzen k opovržení a zapomenutí, jeho poučky odhoďme do kanálu.

Vzývejme jiného marketéra Oliviera Toscaniho a jeho slavný citát „Reklama je navoněná zdechlina“. A anglického spisovatele H. G. Wellse, který prohlásil: „Reklama je legální lež.“ Ano.