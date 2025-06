Jak západní novináři pomáhají teroristům z Hamasu

„Izraelská střelba zabila v Gaze u centra pomoci 51 lidí, tvrdí úřady.“ Tento titulek přinesl před pár dny zpravodajský web ČT 24 a informaci otiskly například i Seznam zprávy, aktualne.cz, BBC, Guardian či Reuters.

Útoky se měly odehrát poblíž Humanitarní nadace pro Gazu (GHF), americké organizace, která s pomocí Izraele rozdává jídlo palestínským obyvatelům Gazy. Cílem těchto nově otevřených center je zajistit, aby humanitární pomoc nebyla rozkradena teroristy z Hamasu.

Podobných zpráv o útocích na zoufalé lidi čekající na potravinovou pomoc, se v posledních dnech vyrojila celá řada. Je tady ale jeden problém: Nemáme tušení, zda se zmíněné události vůbec staly. A pokud ano, kolik lidí doopravdy zemřelo a hlavně zda doopravdy stříleli izraelští vojáci.

Zdrojem těchto informací je totiž většinou sám Hamas, případně úřady kontrolované touto teroristickou organizací. Když tedy západní novináří napíšou „úřady tvrdí“, je to jen eufemismus pro „Hamas tvrdí“. Od kdy je teroristická organizace považovaná ze seriozní zdroj informací?

Stojí za zmínku, že v případě informací z Ruska, západní novináři jejich zprávy (například o civilních obětech ukrajinských útoků) povětšinou úplně ignorují a pokud už o nich napíší, tak s dovětkem typu „tuto informaci není možné nezávisle ověřit.“ V případě Gazy však novináři běžně bez ostychu přebírají informace od Hamasu bez jediné známky skepticismu.

Hamas však má v rukávu i jiná esa. Podívejme se znovu na útoky na centra humanitární pomoci v Gaze. Uznávaná agentura Reuters o nich informuje skoro každý den. Autorem většiny článků je jistý Nidal Al-Mughrabi. Novinář žijící v Gaze se ve svých článcích často odvolává na blíže neurčené „zdravotníky.“ Jméno značky Reuters dodává informacím váhu, takže je pak bez problému mohou přebírat i jiná media a tvářit se přitom, že dělají opravdovou novinařinu.

Ale kdo je vlastně Nidal Al-Mughrabi? Moc toho o něm nevíme, ale server Honestreporting.com si již před více než 20 lety všiml jeho jednostranného zpravodajství. V jednom případě například informoval o nuceném přesídlení dvou Palestinců do Gazy, kde dotyčné vykresluje jako oběti útlaku, zatímco pohodlně zamlčel, že napomáhali přípravě teroristického útoku.

A to není vše. Server Honestreporting zveřejnil fotografii, na které je vidět Nidal Al-Mughrabi na „večírku“ pořádaném Hamasem. Na této akci zástupci Hamasu odměnili novináře, kteří „slouží palestinské věci“. Na dalších snímcích (zveřejněných palestínskou tiskovou agenturou Al Ray pod titulkem „Hamás vyznamenal novináře, kteří v Gaze získali mezinárodní ocenění“) této akce jsou vidět i jiní spolupracovníci Reuters, například fotograf Suhaib Jadallah Salem. Ten se na svém facebookovém profilu chlubil fotkou z redakce, kde měl vystavené šátky, které patří k výbavě teroristických skupin.



„Podobně jako nacistická svastika jsou emblémy na šátcích znaky genocidních skupin – Hamásu, Islámského džihádu, Brigád mučedníků Al-Aksá – které vyzývají k zabíjení Židů/Izraelců (stejně jako někteří ze Suhaibových kolegů v Reuters).“ píše server Honestreporting.

„Špičkoví redaktoři zpráv pravděpodobně vědí, že je nemožné být novinářem v Gaze bez spojení s Hamásem, který kontroluje tok informací. Jinými slovy, profesionální žurnalistika v Gaze je nemožná a zpravodajské organizace by to měly svému publiku přiznat.Ale být hostem Hamásu, získávat jeho pochvaly a vystavovat insignie teroristických skupin, tady se ani nedá říct, že by se tito novináři alespoň snažili být profesionální,“ dodává server Honestreporting.

Pojďme ale zpátky k údajným útokům izraelských vojáků na lidi čekající na potravinovou pomoc.

V pátek uvedl oficiální list Palestínské národní správy (který rozhodně nelze obviňovat z fandění Izraeli), že Hamas vraždí lidi, kteří chodí pro potravinovou pomoc do distribučních center humanitární pomoci, přičemž cituje výpovědi samotných obyvatel Gazy, jako je tahle:

„Členové Hamásu je vyvedli z autobusu a postřelili je poté, co je ‚lživě obvinili z kolaborace.‘ Poté členové Hamásu pronásledovali zraněné mladé muže až ke vchodu do nemocnice Násir, kde na ně znovu stříleli, ‚bránili lékařům a sestrám v jejich ošetřování a dokonce vyzývali lidi, aby je bili holemi a železnými trubkami.‘

Tato svědectví si můžete přečíst v anglickém překladu zde nebo v arabském originále zde.

Do toho server novinky přinesl zprávu , že Hamas zastřelil nejméně 5 palestínských pracovníků Humanitarní nadace pro Gazu.

„Nejen že teroristický režim Hamásu nezajímají životy Izraelců, ale, jak vidíme, nezajímají je ani životy lidí v Gaze,“ uvedla organizace, která dále dodala: „Tento útok nenastal ve vzduchoprázdnu. Hamás už několik dní otevřeně vyhrožoval našemu týmu, našim humanitárním pracovníkům, ale i civilistům, kteří od nás dostávají pomoc. Reakcí na tyhle výhrůžky bylo ticho.“

Hamas zkrátka dělá vše, co je v jeho silách, aby zabránil distribuci humanitární pomoci a aby celou snahu vykreslili v negativním světle. Z tohoto kontextu bychom měli přistupovat k informacím, že Izraelci střílí na palestínské civilisty. Proč by něco takového dělali? Navzdory všeobecně rozšířenému názoru, Izrael dělá hodně pro to, aby v Gaze minimalizoval civilní oběti. Židovský stát v mnoha zdokumentovaných případech předem varoval civilisty v domech, které se chystal zdemolovat. Izrael tím přichází o moment překvapení, protože takto se o chystaném útoku mohou dozvědět i teroristé. Izrael navíc pravidelně zveřejňuje mapy oblastí, ve kterých se chystá zaútočit, aby dal civilistům možnost útěku. Pokud by Izrael chtěl opravdu zabít co nejvíce Palestinců, proč by se namáhal s výzvami k evakuaci?

Hamas ve své propagandě hojně využívá Twitter, kde denně zveřejňuje nespočet videií zraněných či zabitých. Ve většině případů ale nemáme šanci se dozvědět, co přesně se stalo. Kdo na koho zaútočil? Kdo jsou ony oběti? Bezbranní civilisté či teroristé? Navíc teroristé žijí v běžných civilních domech, se svymi manželkami a dětmi. V takové situaci civilním obětem zabránit nelze.

Jsme zde svědky informační války Hamasu, která je překvapivě úspěšná a ovlivňuje mínění západní veřejnosti. Nekritické zpravodajství západních, obzvláště levicových, medií tomu úspěšně napomáhá. Dva roky poté, co teroristé z Gazy napadli Izrael, zavraždili 1200 lidí a unesli stovky dalších, je paradoxně míra antisemitismu ve společnosti na nevídané úrovni. Je třeba si uvědomit, že obyvatelé Gazy si v první řadě Hamas sami zvolili a sami jej i dnes do velké míry podporují. Nedávný průzkum například ukázal, že 50% Palestinců na Západním břehu a v Gaze i dnes považuje útok na Izrael ze 7. října 2023 za správný. Přesto jsou Palestinci vykreslování v mediích často jako nevinné oběti izraelského režimu.

Jak by asi dnes noviny popisovaly válku s nacistickým Německem? Psaly by, že se spojenci dopouští genocidy na bezbranných obyvatelích Německa? Žádali by okamžité ukončení války?