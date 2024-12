Káva se starou známou

Po probdělé noci, ještě ne v úplně střízlivém stavu vcházím do právě otevřené kavárny. Záchrana seslána přímo z nebe, co jiného mne může postavit zase na nohy než pořádně silná káva.

Usedám do hlubokého měkkého křesla a rozhlížím se kolem sebe. Kavárna je rozdělena na dvě barevně rozlišné části, a je zřejmé, že byla před několika měsíci předělána, rozšířena do vestibulu obchodního prostoru. Křeslo mne zcela pohlcuje a jsem do něj tak hluboce zabořen, že mne nově příchozí nemůže nikterak zaznamenat. Navíc jsem bokem skryt za obrovské dva kávovary, které nechávají pouze malý prostor pro výdej připravované kávy. Jde o staré anglické kávovary z poloviny minulého století. Neméně je výrazná nabídková tabule, která vás okamžitě upoutá. Nabídka, vypsána ručně na černé tabuli krasopisným písmem. Jde o dívčí rukopis s největší pravděpodobností samotné kavárnice. Objednávám si černou kávu, kterou díky rannímu času dostávám okamžitě. Zelený hrnek s podšálkem je velikostně tak akorát. Objem hrnku jsem si s kavárnicí vyjasnil hned při objednávce, poněvadž nejsem příznivcem kávy amerikáno servírovaného do půllitrového kyblíku. Šálek sundávám ze stříbrného tácku, na kterém nechávám sáčky s cukrem a kalíšek s mlékem. Kávu celoživotně piji bez dalších ingrediencí, čistou, takovou, jak se upražila. Chybí jen sklenka vody, ale očima ji nacházím připravenu ve džbánku na pultíku přes uličku. Po prvním loku se ve mne rozprostírá teplo, tak známá a očekávaná chuť, a cítím, jak se mi myšlenky zklidňují, a má mysl je zaměřena jen a jen na chuť kávy. Silná vůně je rozprostřena naprosto všude kolem mne.

S myšlenkami zahloubán sám do sebe mnou projede blesk, který celotělovou pohodu odežene do nenávratna. Když jsem vstupoval do kavárny, ostatně v dobu, kdy se zrovna otvírala, tak vím s velkou určitostí, že jsem byl prvním ranním hostem. Nemám pochyb, že by tu ještě někdo byl, přesto mám nepříjemný pocit, že v mne někdo za mými zády pozoruje. Nechápu, jak jsem mohl někoho přehlédnout, a přesto, že jsem ukryt ve vysokém ušáku, tak někoho za sebou cítím. Otočit se a zkontrolovat situaci není možné, to bych se musel zpříma postavit a otočit se celým tělem o devadesát stupňů. Zvědavost ve mne stoupá.

Pocit naprosto nepřiměřený k dané situaci, ale jen jedním okem zahlédnout o koho jde. Snažím se zachytit nějaký obraz v prosklené vitríně, ale ani to mi nepomáhá. Použít lžičku jako zrcátko je také marné, kov není dostatečně lesklý abych mohl něco zpozorovat. Možná jde jen o klam a můj pocit, který není na ničem racionálním založen, ale přesto se nemohu zbavit nepříjemného pocitu. Zjišťuji, kde jsou toalety, to bych se mohl postavit a nenápadně otočit. Zklidňuji se a nabývám přesvědčení, že za mnou nemůže nikdo být a upíjím další hlt horké kávy a odkládám návštěvu toalety.

Dopíjím kávu a cítím se podstatně lépe než při příchodu, jen se dostavila bolest hlavy a na pohled do mých zad už ani nemyslím. Vrátím hrnek na tácek, lžičku položím na podšálek a sbírám své ztuhlé tělo a stávám. Uvědomuji si příležitost konečně se dovědět o tom tajemném pohledu, komu patří. Beru spořádaně tácek, a se ztuhlou přirozeností se obracím do míst kde očekávám neznámého hosta. Oči letmo proběhnou celý zadní prostor, chci se vyhnout trapnému očnímu kontaktu s někým koho neznám. Ještě jednou udělám to samé, a výsledek pořád stejný, kromě mne tu nikdo další není. Zadívám se do prázdného křesla umístěného několik kroků od mého místa a polohlasem si říkám, vím, kdo tu byl a kdo tu seděl. Byla to přeci dáma jménem Kocovina.

Při odchodu přeci jen využiji přistavenou vodu a něco málo vypiji, tuším, že bolest hlavy bude souviset s dehydratací a s tou dámou, která mne po celý den nenechá na pokoji.