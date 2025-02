Zdravotní sestřičky a lékaři jsou Andělé...

Ahoj, třeba vám to pomůže. Tohle je moje zkušenost s kratomem. Je mi 25, jsem sportovec. Chodil jsem s kamarádem do posilovny.

Přemku..Proč chcete nastoupit až za měsíc? Neodkládejte to, máte šanci nastoupit hned.

KRATOM.. Droga pro děti?

Kuba chodí do sedmé třídy. Ráno vstane a dá si KRATOM. Ranní energeťák, do kterého zamíchá „to nakopávací kouzlo“ Lépe se pak ve škole soustředí a nestydí se říct, co si myslí..