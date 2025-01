Sjížděl jsem se kraťákem...

Ahoj, třeba vám to pomůže. Tohle je moje zkušenost s kratomem. Je mi 25, jsem sportovec. Chodil jsem s kamarádem do posilovny.

Jednoho dne mi nabídl kratom. Prý je to super nakopávač. Měl jsem špatné období, po rozchodu. Řekl jsem si proč ne.. Kopl jsem to do sebe.



Stačilo pár minut. Cítil jsem se krásně uvolněný. Byl jsem zábavný, bez zábran. Ten pocit úlevy byl skvělý. Druhý den jsem si ve večerce koupil hned 65g. Chtěl jsem mít dostatek. Jednou týdně po lžičce mi bude stačit, říkal jsem si..



Po 2 týdnech jsem vyměnil ranní kafe za rozpuštěnou lžíci kratomu ve vodě nebo čaji. Za měsíc jsem se dostal na 4 dávky kratomu denně. Musel jsem mít hladinu, abych „přežil“.



Už po měsíci jsem si všiml, že nemám absolutně chuť někam jít. Jediné „ven“ bylo do večerky pro kratom a zpět. I přes cvičení jsem začal tloustnout a moje břicho bylo nafouklé, bolavé. Přestal jsem jíst. Stačil mi kratom. Měl jsem problém v práci. Doma byl můj úkryt a sjížděl se v něm kraťákem.



Pak přišly návaly depresí a obrovská podrážděnost. A tehdy, jednoho dne, jsem si řekl dost. Vzal jsem všechen kratom a spláchl ho „do hajzlu“. Skončil jsem týden na inenzivce s absťákem. Co jsem taky mohl čekat od opiátu..



Je to 6 měsíců. Znovu cvičím 5x týdně, ale v jiné posilovně. A hlavně jím kvalitní stravu. Zas mám chuť poznávat holky. Pokud vám to někdo nabídne jako mně, že to nic není, tak ho pošlete někam. Fet je prostě fet. Patrik

Za svolení autora děkuji..