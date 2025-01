Potřebuju prášky na spaní...

Doktor mi napsal „diják“..To zkus..Když se rozčílím, jednu do sebe lupnu a jsem klidná jak vodní hladina! Že je vám to známé?

Pavel v noci nemůže spát. Pro pomoc si zašel k praktickému lékaři. Už za pár minut odešel s receptem na lék na spaní Zolpidem, s užíváním jedné tabletky před spaním. Kvalita spánku se zlepšila. Tabletka se pro něj stala svatou. Za pár týdnů se však zase začal budit. Jedna tabletka už mu nestačila. Zase v noci místo spaní přemýšlel, co všechno musí udělat, na co nesmí zapomenout. Po telefonické domluvě s praktikem zvýšil dávkování na 2 tablety před spaním. Zase to na krátký čas zabralo. A pak…Do dvou let potřeboval 16 tabletek za noc, aby alespoň na chvíli usnul. Stal se na Zolpidemu závislý. Už ani praktika nepotřeboval. Našel si jiný způsob, jak lék sehnat.

Ldé přicházejí do praktických či psychiatrických ordinací s nespavostí, úzkostí, strachy, depresí. Často pak odcházejí s receptem na některý z uklidňujících léků, který svým rychlým účinkem rozpouští úzkost a ulevuje vnitřnímu napětí.

Jsou to nejčastěji skupiny léků anxiolytik, hypnotik, benzodiazepinů. Do mé adiktologické praxe přicházejí nejčastěji lidé s léky - Diazepam, Stilnox (Zoplpidem), Hypnogen, Neurol. Všechny tyto léky lze brát jen krátkou dobu. Tyto“rychleuklidňující“ léky způsobují totiž závislost.

Dalšími nebezpečnými léky jsou analgetika (např. Tramal a Kodein), která rychle a dobře tlumí bolest. Lékaři je předepisují na bolesti zad, končetin či jiných pohybových orgánů. I tyto léky způsobují při dlouhodobém užívání závislost.

Na návykových lécích je závislých skoro 1 000 000 Čechů. Závislost na návykových lécích rychle stoupá. Z problému pomůže až dlouhodobá léčba závislostí, někdy ani ta ne.

Dávka 16 Zolpidemů za noc, které užíval Pavel, není ojedinělá. V praxi jsem se setkala s dávkou 100 Stilnoxů denně nebo 80 Hypnogenů denně. U analgetik je to 60 tramalů.

Chcete se ochránit?

Moje typy:

Ř ešíme problémy, jak nastanou, nenecháme je růst…

Pokud máme psychické problémy, najdeme si odborníka, ke kterému budeme cítit důvěru- terapeuta, psychologa, psychiatra . Jsme k němu otevření. chodíme na terapeutická sezení. Je třeba najít příčinu našeho problému. Jsou to např. naše minulá traumata, bolesti, často i problémy v dětství.

Varujeme se návykových léků. Pokud lékař uzná, že jsou opravdu třeba léky, existují antidepresiva, která jsou ve většině bezpečná.

Žádný problém nestojí za to, abychom se stali závislými na pilulkách…Tabletky totiž nic nevyřeší, jen si přiděláme další problém – závislost.



