O alkoholu a jedné šanci...

Přemku..Proč chcete nastoupit až za měsíc? Neodkládejte to, máte šanci nastoupit hned.

Mám firmu. Já musím ještě tohle… a tohle…a tohle.....



Nejste první podnikatel v našem sanatoriu. Zvládnete to. Co příští týden? Připravte si to ve firmě. Důležité a neodkladné úkony si vyřídíte elektronicky ze sanatoria. Co vy na to?



Já musím ještě…a…...



Přemek mě „neslyšel“...



Dcera má za 14 dní narozeniny. Chci to s ní oslavit. Bude jí 15 let. Chci přestat pít taky kvůli ní.



A co takhle jí dát tentokrát jiný dárek, třeba „léčím se ze závislosti, jsem v sanatoriu“..Překvapit ji.....

Ne..15.2. jsem u vás…



Dnes ráno jsem měla telefon. Mužský hlas mi oznámil, že Přemek nenastoupí. Opil se, upadl, rozbil si hlavu a zemřel. Bylo to mé ranní setkání se smrtí 45 letého úspěšného podnikatele, finančně zajištěného.



I tohle zažíváme… 🖤