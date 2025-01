KRATOM.. Droga pro děti?

Kuba chodí do sedmé třídy. Ráno vstane a dá si KRATOM. Ranní energeťák, do kterého zamíchá „to nakopávací kouzlo“ Lépe se pak ve škole soustředí a nestydí se říct, co si myslí..

KRATOM je 🚦dnešní droga dětí na základních a středních školách 🚦. Je to zelený, najemno namletý prášek. Stejně jako Kuba, také ostatní si ho sypou do pití. Kratom umí nakopnout více než kafe, uklidnit, polevit od bolesti, dodat sebevědomí, soustředěnost. Je dostupný v mnoha obchodech s potravinami, v automatech mnohdy blízko škol. Cena je vstřícná. Smutné je, že pro nejmenší se prodává ve formě pastilek a bonbónu. „Potil jsem se, přesto mi byla zima. Klepal jsem se několik dní, v noci jsem se budil hrůzou..Horko..Zima..Třikrát jsem to vzdal. Na počtvrté jsem to s pomocí odborníka dal!“ Tak popisuje odvykaní od kratomu dvacetiletý Ondřej. 👉 Odvykací příznaky jsou podobné odvykání od opiátů. 👉 Na KRATOMU vzniká závislost. 👉 Takže.. Co je možné dělat v tuto chvíli? ❤️ Mluvme s dětmi…Komunikujme…Ptejme se, jak jim můžeme pomoci..Dejme jim najevo, že i když nebudou perfektní, jsou naše a máme je rádi… ❤️ Vysvětlujme, proč nebrat návykové látky (kratom, alkohol, drogy).. ❤️ Pojďme dětem svými názory a chováním příkladem! Je to to nejvíc, co pro ně můžeme udělat! ❤️ Dejme jim rodičovské bezpečí a zájem.. Třeba děti nebudou mít pak takovou potřebu utíkat do dostupných umělých světů navoděných návykovou látkou nebo do virtuálnch světů sociálních sítí, i přesto, že je naše společnost svým ignorujícím postojem do těchto realit vlastně vtahuje...