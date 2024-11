Dokonalé Vánoce?

Je pár dní před Vánocemi a Jana má plnou hlavu starostí. Dala si za úkol, že večer upeče několik druhů cukroví. Nemá také žádné dárky. „Ještě ty Vánoce do toho“, říká si. „To se nedá stihnout!“



Po cestě domů se zastavila v malém krámku. Koupila láhev bílého vína a také placku rumu na pečení. Přihodila kus sýra a mléko, aby v košíku neměla jenom pití. Je tak strašně utahaná z toho všeho „co musí“! Už teď ví, že první, co udělá až přijde domů, otevře si víno. Pak snad něco upeče. Stalo se tak. Vypila nejen láhev vína, ale i zbytek rumu. Našel ji manžel. Trouba jela naplno, uvnitř spálená linecká kolečka a ona? Ona ležela u sporáku na zemi.



Jana má z minulosti zažitý vzorec, že všechno musí být v životě perfektní, obzvláště o Vánocích. Díky tomu si nikdy Vánoce neužila. Desítky dárků pro děti a vnoučata, navařené vánoční hody a dostatek alkoholu, aby bylo pro všechny dost, to jsou její Vánoce. Opravdu je potřeba dělat vše dokonale? Neubírá nám to náhodou na prožitku Vánoc? Když zpomalíme a nebudeme se zbytečně honit, pak se na Vánoce můžeme těšit i my dospělí. A co více, užijeme si je.



Jana si díky své touze po dokonalosti navykla na alkohol. Potřebuje ze své závislosti pomoct, potřebuje zklidnit a přehodnotit život. Šance na údravu je veliká. Jen musí chtít a o pomoc si říct. ❤️

A co z toho plyne? Pozor na stres před Vánoci. Nic nemusí být dokonalé. Dokonalost je jen v naší hlavě a naším zvykem. Stres zvyšuje se riziko propadu do závislosti...