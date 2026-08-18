Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

zvony II.

. . . . . . (mám pro tebe stránky z knihy, kterou bychom byli spolu napsali) . . . . . . . . . . . . .




         miláčku
         zbylo mi tolik nerozdaných tónů
         tolik něhy v konečcích prstů duše...

         dáme si schůzku u kostelních zvonů?
         řekneš mi o cestě, kterou jsi ušel
         až ke konečné stanici
         a já ti dám v papíru balicím
         dárek ze dna mé staré skříně
        – stránky světlé i stinné
         z knihy
                již bychom byli spolu napsali

         miláčku
         někdy přijď
         ať ta slova zbytečně nebalím




jen tak lehce
Autor: Andrea Platznerová | úterý 18.8.2026 18:08 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Další články autora

Andrea Platznerová

o poesii

. . . . . (slova ve větru pocitů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.8.2026 v 12:24 | Karma: 0 | Přečteno: 17x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

proč ráda bydlím u kostelů

. . . . (vezměte si třeba vše známé, vyměňte staré za nové, jen mi, prosím, neberte kostelní zvony)

18.8.2026 v 10:51 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

víš, že jsi dnes se mnou chodil po Praze?

. . . . . . (i po letech máš stejně milý úsměv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.8.2026 v 22:26 | Karma: 6,33 | Přečteno: 60x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

pokus o báseň v přítomném čase

. . . . . . (praesens simplex tangens poeticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.8.2026 v 23:27 | Karma: 6,23 | Přečteno: 55x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

ještě jednu, nejen tobě

. . . . . . . (lidské příběhy jsou si tak podobné...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.8.2026 v 13:57 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)
10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...
11. srpna 2026  15:53

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)
13. srpna 2026  12:12

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...
16. srpna 2026

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...

Strážci národního parku Č. Švýcarsko pokutovali turisty za rytinu do skály

ilustrační snímek
18. srpna 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Strážci národního parku České Švýcarsko uložili turistům pokutu za rytinu do skály. Video malého...

Pec pod Sněžkou baví děti i dospělé: Koloběžky, koktejly i brutální stoupáky

„Pozor, jedou kolobrndisti!“
18. srpna 2026

Krkonoše nejsou jen Sněžka a nekonečné túry. Pec pod Sněžkou nabízí zábavu pro děti i dospělé, od...

Nové dílny v Č. Třebové pro klienty Domova u studánky vyjdou na 68 milionů korun

ilustrační snímek
18. srpna 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Výstavba sociálně terapeutických dílen v České Třebové pro handicapované klienty Domova u studánky...

VIDEO: Ochráncům přírody se poprvé podařilo nafilmovat vlčata v srdci Jeseníků

Ochráncům přírody se poprvé podařilo nafilmovat vlčata v srdci CHKO Jeseníky
18. srpna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Unikátní záběry letošních zhruba tři měsíce starých vlčat zveřejnila nyní Společnost přátel...

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1072
  • Celková karma 6,10
  • Průměrná čtenost 789x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.