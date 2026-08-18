zvony II.
miláčku
zbylo mi tolik nerozdaných tónů
tolik něhy v konečcích prstů duše...
dáme si schůzku u kostelních zvonů?
řekneš mi o cestě, kterou jsi ušel
až ke konečné stanici
a já ti dám v papíru balicím
dárek ze dna mé staré skříně
– stránky světlé i stinné
z knihy
již bychom byli spolu napsali
miláčku
někdy přijď
ať ta slova zbytečně nebalím
|
jen tak lehce
Andrea Platznerová
o poesii
. . . . . (slova ve větru pocitů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
proč ráda bydlím u kostelů
. . . . (vezměte si třeba vše známé, vyměňte staré za nové, jen mi, prosím, neberte kostelní zvony)
Andrea Platznerová
víš, že jsi dnes se mnou chodil po Praze?
. . . . . . (i po letech máš stejně milý úsměv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
pokus o báseň v přítomném čase
. . . . . . (praesens simplex tangens poeticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ještě jednu, nejen tobě
. . . . . . . (lidské příběhy jsou si tak podobné...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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