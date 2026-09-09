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Zpráva od kuchyňské linky

     (Miláčku s vavříny, jen tak, bez zásluh)                                                       




Miláčku jediný,
vidíš ty vavříny?


(Bobkový list
Vařím dcerušce omáčku
Snad ji bude jíst)


Tak ještě jednou:
Miláčku
kladu ti vavřín na hlavu
– ne za úspěch a za slávu
jen tak pro nic za nic


(Ach! Ještě tu mám praní
Ja to stihnu v tak krátkém čase?
Víc, než je pauza na oběd, ho nemám)


Zpátky, pardon. Tak tedy:
Miláčku, chci ti zase
říct – tady žádná změna –
už se sem, prosím tě, dostav!
Počítám do sta…
A pak začnu počítat od začátku
a znova a znova a znova
dokud se život nedá do pořádku…


Zkus si to pamatovat:
Jedno, kde jsi, na kterém místě –
čekám tu na tebe! (S bobkovým listem.)





Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | středa 9.9.2026 12:51 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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