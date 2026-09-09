Zpráva od kuchyňské linky
Miláčku jediný,
vidíš ty vavříny?
(Bobkový list
Vařím dcerušce omáčku
Snad ji bude jíst)
Tak ještě jednou:
Miláčku
kladu ti vavřín na hlavu
– ne za úspěch a za slávu
jen tak pro nic za nic
(Ach! Ještě tu mám praní
Ja to stihnu v tak krátkém čase?
Víc, než je pauza na oběd, ho nemám)
Zpátky, pardon. Tak tedy:
Miláčku, chci ti zase
říct – tady žádná změna –
už se sem, prosím tě, dostav!
Počítám do sta…
A pak začnu počítat od začátku
a znova a znova a znova
dokud se život nedá do pořádku…
Zkus si to pamatovat:
Jedno, kde jsi, na kterém místě –
čekám tu na tebe! (S bobkovým listem.)
Foto: AP
Andrea Platznerová
devátého devátý dva tisíce dvacet šest, mému strýci by dnes bylo šestaosmdesát
(Dibovi, který by dnešní dobu nesl těžce, ale určitě by se mnou chodil na výstavy moderního umění)
Andrea Platznerová
život
(je, jaký je, a takový je ho třeba žít)
Andrea Platznerová
O lidské duši
(Vůně, barvy, chutě, myšlenky, pocity, vzpomínky...)
Andrea Platznerová
jenom je jiný svět
(než byl ten náš)
Andrea Platznerová
post aestatem, ante autumnum
(ale kdo ví)
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