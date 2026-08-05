zpátky na zem

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. . . . . . . . (a šup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




šup!

domilovat

dotruchlit!

cit ať zůstane nedopit

štěstí nedožito

nebe nedosněno


vítej

realito jediná z realit


vítej zpět, realito

jež nemáš jeho jméno




Autor: Andrea Platznerová | středa 5.8.2026 12:52 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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