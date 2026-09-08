život
je jaký je
prý jaký si ho uděláme
trochu peří a trochu kámen
žebřík mířící ke slunci a výše
jezero na dně propasti
růženec přísné abatyše
voňavé psaní o slasti
hluk davu centrech velkoměst
samota v tichém podkroví
pravda a lest
křídla a okovy
plátno a samet
rozum a cit
je jaký je
a jaký si ho uděláme
a jednoduše je ho třeba žít
Foto: AP
Andrea Platznerová
O lidské duši
(Vůně, barvy, chutě, myšlenky, pocity, vzpomínky...)
Andrea Platznerová
jenom je jiný svět
(než byl ten náš)
Andrea Platznerová
post aestatem, ante autumnum
(ale kdo ví)
Andrea Platznerová
Až jednou zůstaneš sám
(Znám několik songů o naději v lásku, která bude přístavem a oporou ve zlých časech, třeba od Michala Horáčka nebo Gábora Pressera, ale nevybavuji si obrácenou verzi, ač takové jistě existují...)
Andrea Platznerová
netrápíš
(někdy je stesk ten nejkrásnější pocit)
|Další články autora
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený
Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne...
Sedmdesátiletý motorkář narazil v Plzni do svodidel. Zemřel na místě
Smrtelná zranění utrpěl v úterý odpoledne v plzeňské části Černice sedmdesátiletý motorkář. V ulici...
Příměstské vlaky v okolí Prahy jezdí jen ty krátké. Dráhy vysvětlily, co se stalo
České dráhy se v úterý omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší...
Občané Plzeňského kraje vytřídili 38.800 t využitelných odpadů, meziročně stejně
Obyvatelé Plzeňského kraje loni vytřídili 38.800 tun využitelných odpadů, meziročně téměř stejně....
Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili
Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 1109
- Celková karma 6,65
- Průměrná čtenost 766x
Už jsem tedy stará.