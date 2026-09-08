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život

        (je, jaký je, a takový je ho třeba žít)                                                       




      je jaký je

      prý jaký si ho uděláme


      trochu peří a trochu kámen

      žebřík mířící ke slunci a výše

      jezero na dně propasti

      růženec přísné abatyše

      voňavé psaní o slasti

      hluk davu centrech velkoměst

      samota v tichém podkroví

      pravda a lest

      křídla a okovy

      plátno a samet

      rozum a cit


      je jaký je

      a jaký si ho uděláme

      a jednoduše je ho třeba žít




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | úterý 8.9.2026 22:50 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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