vymýšlím si tvé pohlazení, když tě potřebuji
hladíš mě z bezčasí
když pláči
a stále chodíš po bodláčí
a stále říkáš
„nemohu
jsem příliš manžel
jsem příliš katolík“
jen to dnes nebolí
natolik
překryl jsi jednu bolest jinou
hladíš mě z bezčasí
jak vítr hladí divoké víno
na varských zdech a zídkách
hladíš mě z bezčasí
už žádná výtka
už nikdy žádné sliby
hladíš mě z bezčasí
když mi chybíš
Andrea Platznerová
prvního srpna dva tisíce dvacet šest, sobota, ráno
. . . . . . (prvého augusta dvetisícdvadsaťšesť, sobota, ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
rozhovor bez zvuku
. . . . . . . . (otázky pro tebe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
V. R.
. . . . . . . (některé lásky zřejmě nelze odtruchlit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
50+
. . . . . (říkávám, že nejhezčí doba života byla mezi třiceti a čtyřiceti, ale možná to poopravím) . . .
Andrea Platznerová
uvidíme
. . . . . . (trošku sprchlo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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