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vymýšlím si tvé pohlazení, když tě potřebuji

. . . . . (někteří lidé raději trpí a třeba i umřou, než aby porušili slib) . . . . . . . . . . . .



hladíš mě z bezčasí

když pláči


a stále chodíš po bodláčí

a stále říkáš

„nemohu

jsem příliš manžel

jsem příliš katolík“


jen to dnes nebolí

natolik

překryl jsi jednu bolest jinou


hladíš mě z bezčasí

jak vítr hladí divoké víno

na varských zdech a zídkách


hladíš mě z bezčasí

už žádná výtka

už nikdy žádné sliby


hladíš mě z bezčasí

když mi chybíš



Autor: Andrea Platznerová | sobota 1.8.2026 14:21 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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